Výsledková sezona v USA odstartovala slibně. Zlom mohou přinést prezidentské volby

Výsledková sezóna za 3. čtvrtletí bude velmi důležitá. Zotavení totiž počítá s prudkým zvýšením firemních výnosů, kde se očekává mezikvartální růst o 35 procent. Pokud však výnosy takto nestoupnou, nebude snadné současnou cenovou hladinu akcií ospravedlnit. Leda by investory čekalo příjemné překvapení ve formě fiskálního impulsu.

Své tržby a výnosy za 3. čtvrtletí již zveřejnilo více než 50 firem z indexu S&P 500 a zatím je to příjemné překvapení. (příspěvek vznikal 22. října. Do výsledkové sezóny 3. kvartálu jsou zařazeny firmy, jejichž fiskální čtvrtletí se alespoň ve dvou měsících překrývá s tímto kalendářním čtvrtletím. Společnost, jejíž výnosy se počítají k 31. srpnu (a jsou zveřejněny během září), je zahrnuta do výsledkové sezóny 3. kvartálu, pozn. red.)

Zejména výnosy byly mnohem lepší, než se čekalo. Meziročně je sice růst tržeb i výnosů

záporný, ale už jen -2,7 procenta v případě tržeb a -19 procent v případě výnosů. Informační technologie navíc vykazují ve 3. čtvrtletí meziroční zvýšení výnosů o 10 procent což jasně ukazuje ochotu investorů při nákupu akcií technologických firem riskovat.

Podle odhadovaných výnosů se zatím zdá, že americké firmy dosáhnou už ve třetím kvartálu roku 2021 znovu rekordních výnosů.

Čekání na volby

To by ovšem mohla nabourat nová americká vláda, pokud by realizovala Bidenovu daňovou politiku v rozsahu uváděném v kampaňových materiálech.

Navrhované zvýšení daně z příjmů právnických osob a sazby GILTI (Global Intangibles Low-Taxed Income) by mohlo srazit výnosy firem z indexu S&P 500 až o 10 procentních bodů. Nejhůř by to odnesly právě obory jako IT, zdravotnictví a komunikační služby.

GRAF: Vývoj indexu S&P 500

Od roku 2016 do roku 2021 (pro období Q3 2020 do roku 2021 jde o odhad), v procentech.

Zdroj: Bloomberg, Saxo Bank

Dokáže Netflix udržet svůj cash flow ?

První opravdová zkouška širšího technologického segmentu na amerických akciových trzích přišla poté, kdy své výnosy za 3. kvartál uveřejnila firma Netflix.

Její akcie se letos svezly na vlně vzestupu technologických firem během pandemie a poskočily o celých 64 procent, takže se od ní ve 3. čtvrtletí očekávaly opravdu dobré výsledky.

GRAF: Vývoj akcií Netflixu

Od začátku letošního roku do současnosti, v USD.

Zdroj: tradingeconomics.com

Údaje za 2. čtvrtletí však namísto výrazného růstu tržeb svědčily pouze o vyšší míře využití ze strany stávajících uživatelů. Zklamání na trzích tehdy srazilo akcie Netflixu o 6,5 procenta, což byl největší propad po zveřejnění výnosů firmy od 2. čtvrtletí roku 2019.

Zároveň ovšem došlo ke zdržení produkce obsahu, které s sebou přineslo zvýšení provozního cash flow, jenž ve 2. čtvrtletí vzrostl až na 1,04 miliardy dolarů, takže Netflix vygeneroval dosud největší volný cash flow ve své historii – 900 milionů dolarů. Přitom ještě ve 4. čtvrtletí roku 2019 to bylo minus 1,6 miliardy.

Analytici očekávají, že letos bude mít volný cash flow 180 milionů dolarů a ve fiskálním roce 2021 se znovu propadne do červených čísel. Logicky tak vyvstává otázka, zda Netflix vůbec kdy dosáhne takových zisků, které by odpovídaly jeho ocenění, jež činí u poměru EV/EBITDA téměř 5x globálního akciového trhu.

Dominantní hráč Tesla

Očekávání patřeilataké Tesle, před zveřejněním jejích výnosů za 3. kvartál analytici očekávali, že její tržby vzrostou meziročně o 31 procent na 8,3 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že akcie Tesly letos stouply o 426 procent, hraje se o hodně.

GRAF: Vývoj akcií automobilky Tesla

Od začátku letošního roku do současnosti, v USD.

Zdroj: tradingeconomics.com

Očekávání vystřelila do závratných výšek, protože investoři předpokládají, že se bude podíl elektromobilů na trhu zvyšovat a Tesla se postupně stane v automobilovém průmyslu dominantním hráčem.

Firma nedávno oznámila snížení cen všech svých modelů a ve 3. kvartále zvýšila globální dodávky na 139 300 kusů, takže aby splnila svůj letošní cíl půl milionu vozů, musí jich v posledním kvartále prodat ještě 181 000.

Krátkodobě je nyní pro Teslu klíčovým katalyzátorem rostoucí čínský trh s elektromobily, kam dodává vozy prostřednictvím své šanghajské Gigafactory. Výhledy na tržby v Číně jsou také klíčem k tomu, jak zareagují ceny akcií.

Historicky činila největší změna po zveřejnění výnosů cca 9,5 procenta a v souvislosti s výnosy za 3. čtvrtletí jsme očekávali značnou volatilitu už proto, jaké momentum ceny akcií letos získaly.