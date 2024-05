Důchodová reforma poprvé prošla, zbrojař Strnad koupí americkou Vista Outdoor a Trump je vinen aneb souhrn ekonomických zpráv 22. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ve sněmovně se opět rozhořelo poslanecké rétorické divadlo, neboť se projednávala důchodová reforma. Pomíjím to, že jde o určité úpravy penzijního systému, který zvyšuje věk odchodu do důchodu. Po třídenní debatě návrh reformy prošel prvním čtením. Nicméně když to člověk sleduje (má-li na to), občas se i pobaví. V jednom z odmítavých argumentů opozičního hnutí ANO proti zvyšování věku odchodu nad 65 let zaznělo, že „populace ve věku nad 65 let není v takovém zdravotním stavu, aby byla schopna podat potřebný pracovní výkon. „Možná si neuvědomili, že tak trochu míří i do vlastních řad a dokonce těch nejvyšších. Jejich předsedovi Andreji Babišovi je totiž 69 let, resp. letos oslaví kulatiny. Není tedy divu, že z jeho úst slyšíme občas zmatené a popletené výroky, když již více než čtyři roky na „potřebný pracovní výkon“ zkrátka nemá…

Reforma penzí prošla prvním čtením

Sněmovna podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá například zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů. Úvodní debata o sporné penzijní reformě poslancům zabrala 32 hodin čistého času a vyplnila tři jednací dny. Převažovala v ní opoziční kritika. Předloha nyní zamíří k posouzení do sociálního výboru.

Zbrojařská CSG zase na nákupech

Společnost Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada koupí za 1,96 mld. USD divizi sportovního vybavení Kinetic Group americké firmy Vista Outdoor. Americký podnik o tom v úterý informoval v tiskové zprávě. Firmy o transakci jednaly od loňska, Vista nabídku přijala až díky tomu, že CSG nabízenou částku zvýšila o 50 mil. USD.

Saudi Aramco „pustí“ další akcie

Saúdská Arábie se chystá nabídnout na trhu další akcie státní ropné společnosti Saudi Aramco. Vláda k tomu předložila potřebné dokumenty, informovala agentura Reuters. Nabídka by mohla vynést až 13,1 mld. USD. Peníze z prodeje by pravděpodobně pomohly financovat plán korunního prince Muhammada bin Salmána na transformaci ekonomiky.

Křetínský má první souhlas, aby získal britskou poštu

Společnost International Distributions Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail, přijala nabídku na převzetí od českého miliardáře Daniela Křetínského. Oznámila to v dokumentu pro akciovou burzu v Londýně. Křetínského nabídka firmu ohodnocuje na 3,57 mld. liber. Návrh ještě musejí schválit akcionáři IDS, hlasovat by měli na valné hromadě v září. Souhlas musí dát i britská vláda.

Trump vinen

Dvanáctičlenná porota v New Yorku ve čtvrtek shledala amerického exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost. Trump se tak stal prvním americkým prezidentem odsouzeným v trestním procesu. Podle televize CNN soudce Juan Merchan rozhodl, že slyšení, kdy bude oznámena výše trestu, se uskuteční 11. července, krátce před sjezdem, na němž Republikánská strana vybere kandidáta do listopadových prezidentských voleb.

Výkon ekonomiky trochu horší

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 0,2 %. Proti poslednímu čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 0,3 %. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na konci dubna statistici předpokládali meziroční růst HDP o 0,4 %a mezičtvrtletní pak o 0,5 %.

Stát podpoří dostupné bydlení

Vláda se vrhá do podpory výstavby nájemního bydlení. Spoléhá přitom nejen na obce jako dosud, ale i na soukromý kapitál. Stát starostům a developerům poskytne zvýhodněné půjčky se zhruba dvouprocentním úrokem, peníze mají být určeny na výstavbu i odkup nájemních bytů. Kromě toho předá stát obcím bezplatně dvě stě stavebních pozemků. Výsledky si premiér Petr Fiala slibuje už do tří let.

Němci budou ukládat CO 2 pod zem

Německá vláda kancléře Olafa Scholze otevřela cestu k podzemnímu ukládání oxidu uhličitého (CO 2 ), metodu považuje za nezbytnou pro dosažení uhlíkové neutrality. Tento způsob nakládání s CO2 ale vyvolává kontroverze kvůli vysokým nákladům a možným rizikům pro životní prostředí. Návrh zákona, na kterém se vláda dohodla a o kterém bude jednat parlament, považuje za hlavní možné úložiště dno Severního moře, umožní ale skladování CO 2 také na pevnině.

ECB už je ready

Evropská centrální banka je připravena zahájit snižování úrokových sazeb. Listu Financial Times (FT) to řekl hlavní ekonom banky Philip Lane. ECB bude o nastavení měnové politiky rozhodovat příští týden ve čtvrtek. Blížící se snížení úroků v eurozóně signalizovali také šéfové centrálních bank ve Francii a Finsku, kteří jsou členy rady guvernérů ECB. Předloni v červenci ECB zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat pod kontrolu inflaci, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby drží svou základní úrokovou sazbu na 4,50 procenta.

Levný elektromobil od VW až za 3 roky

Největší evropská automobilka Volkswagen bude vyvíjet levné elektromobily, aby mohla lépe konkurovat čínským výrobcům. Cílem je vyrábět elektromobily pro evropský trh v ceně kolem 20 000 eur. Světová premiéra je plánována na rok 2027. Automobilka se svým oznámením přišla poté, co začátkem měsíce zkrachovala jednání o spolupráci na projektu s Renaultem.

Evropské čipy ovládnou svět?

V EU vznikne vysoce moderní pilotní prototypová linka na výrobu nejpokročilejších čipů. Belgická výzkumná organizace Imec, která je klíčovým světovým centrem pro vývoj polovodičů budoucnosti, na ni má schválené financování ve výši 2,5 mld. eur, asi 62 mld. Kč. Díky tomu se rozjede linka schopná produkovat čipy modernějším procesem, než jaký aktuálně zvládá světový lídr v zakázkové výrobě, tchajwanská společnost TSMC. K lince Imeku by měla získat přístup i Česká republika.

Další ropná fúze v USA

Americká ropná a plynárenská společnost ConocoPhillips převezme v transakci za 22,5 mld. USD svého menšího rivala Marathon Oil. Ve Spojených státech tak pokračuje vlna fúzí a akvizic v energetickém sektoru, tato transakce je od začátku roku druhá největší, uvedla agentura Reuters. Marathon zaplatí zhruba 17,1 mld. USD, a to svými akciemi. Převezme ale zároveň i dluh Marathonu v objemu 5,4 mld. USD.

Německo zruší poplatek za tranzit plynu

Německo chce zrušit kontroverzní poplatek za tranzit plynu, na který si stěžují některé země EU, včetně České republiky. Řekl to státní tajemník pro hospodářské záležitosti Sven Giegold s tím, že se na tom dohodla německá vláda. Vzhledem k tomu, že to vyžaduje změnu zákona, je nejbližším možným termínem pro zrušení poplatku podle něj začátek roku 2025.

Poláci musí zaplatit pokutu za Turów

Soudní dvůr Evropské unie potvrdil povinnost Polska zaplatit pokutu za nelegální těžbu v hnědouhelném dole Turów od září 2021 do února 2022. Soud ve dvou rozsudcích potvrdil, že Evropská komise postupovala správně, když pokuty, které v minulosti soud Polsku uložil, strhla ze splátek evropských fondů. „Výše takto vymožené hlavní částky činí 68,500.000 eur za období od 20. září 2021 do 3. února 2022,“ uvedl soud.

Kofola navrhuje dividendu 13,50 Kč

Představenstvo nápojářské společnosti Kofola ČeskoSlovensko navrhuje vyplatit z loňského roku dividendu 13,50 Kč na akcii. Společnost rovněž svolává na 27. června valnou hromadu. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20. červen a pro výplatu dividendy 9. červenec. Výše navrhované dividendy je v souladu s očekáváním, návrh ale přišel na zvyklosti Kofoly poměrně brzy. To indikuje pravděpodobně bezproblémové letošní hospodaření firmy.

Růst ekonomiky USA více zpomalil

Hrubý domácí produkt Spojených států se v 1. čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil pouze o 1,3 %, v předchozích třech měsících růst činil 3,4 %. Vyplývá to ze zpřesněných údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. V rychlém odhadu z minulého měsíce ministerstvo uvedlo, že růst v 1. čtvrtletí zpomalil na 1,6 %, a už tato zpráva byla pro analytiky překvapivá.

Muskovu start-upu na AI investoři věří

Start-up xAI, který se zaměřuje na umělou inteligenci (AI) a který loni založil miliardář Elon Musk, získal od investorů dalších šest miliard dolarů. Podnik o tom informoval na svých internetových stránkách. Peníze hodlá využít k uvádění svých prvních produktů na trh, k rozvoji infrastruktury a k urychlení vývoje nových technologií.

Beckham novou tváří AliExpress

Fotbalová hvězda David Beckham bude propagovat čínskou platformu pro internetový prodej AliExpress, která spadá pod čínského internetového prodejce Alibaba. Společnost AliExpress doufá, že jí tento krok pomůže v zahraniční expanzi. Divize AliExpress už v březnu oznámila, že podepsala smlouvu o sponzorování letošního mistrovství Evropy ve fotbalu, které se bude konat od poloviny června v Německu. Beckham tak bude tváří její reklamní kampaně spojené s tímto turnajem. Velká systémová změna na Wall Street Americké akciové trhy čeká po sedmi letech další velká změna – od úterý se vypořádání burzovních transakcí zkracuje ze dvou dnů na jeden. V praxi to znamená, že investoři budou mít peníze z prodeje cenných papírů k dispozici dříve, zatímco makléřské firmy budou nuceny zadržovat menší objemy kapitálu. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) související změny schválila loni, teď začínají platit.

Nový největší producent mědi nevznikne

Těžařská společnost BHP Group nehodlá podat formální nabídku na převzetí menšího konkurenta Anglo American. Odstoupila tak od svého záměru o převzetí společnosti za 49 mld. USD, kterým by vznikl největší producent mědi s podílem na světové produkci kolem deseti procent, protože Anglo American odmítla prodloužit lhůtu pro podání nabídky.

Odborníci: Česko se musí zaměřit na AI

Stát a společnost by měly věnovat více pozornosti umělé inteligenci (AI), aby byly české firmy konkurenceschopné, Česko udrželo krok s vyspělou částí světa a nezaostávalo. Uvedli to experti na konferenci AI inspiration 2024 v Praze. K nástupu technologie jsou odborníci optimističtí. Je podle nich nicméně nutné, aby se lidé ve firmách a veřejné správě v tématu vzdělávali a zlepšili své digitální schopnosti. Největšími překážkami pro firmy je podle expertů nedostatek odborníků na trhu práce a obava z množství legislativy.

Peníze v prstenu od mBank a Niceboye

Banka mBank se spojila s partnery Mastercard a českým výrobcem elektroniky Niceboy a jako první v Česku uvedla na trh platební prsten. Stylové platební prsteny s názvem One budou od 10. června k dispozici ve třech variantách – bílé s lesklým provedením a černé s lesklým nebo broušeným povrchem. Až do září 2024 si tento stylový doplněk může za 1 Kč exkluzivně zakoupit 1 000 stávajících klientů mBank, kteří budou vylosováni, a rovněž za 1 Kč také 1 000 nových zákazníků banky. Pro ostatní zájemce bude možné prsten pořídit rovnou se slevou za 1 249 Kč, což je výrazně méně než maloobchodní cena 1 990 Kč.

Bolt v Praze startuje novou službu Drive

Evropská platforma pro městskou mobilitu spouští v Praze Bolt Drive, inovativní carsharingovou službu integrovanou do stávající aplikace. Od pondělí 3. června k taxislužbě s logem Bolt přibude flotila čtyř set sdílených vozů značek Toyota a Audi s nápisem Bolt Drive na předních dveřích. Praha se tak stane po Tallinnu, Rize, Vilniusu a Berlíně další metropolí, ve které je tato služba sdílení aut k dispozici. Uživatel stávající aplikace si nově může podle svojí momentální potřeby jedním kliknutím vybrat, zdali se nechá odvézt taxíkem, půjčí si koloběžku nebo také autem. Cena vypůjčení auta se vypočítá z délky trvání jízdy a ujeté vzdálenosti, a již zahrnuje pohonné hmoty, pojištění a dálniční známku.

Proti plýtvání potravinami

Většina Čechů uvádí, že se potravinami snaží neplýtvat. Podle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací z roku 2023 jsou ale české domácnosti zdaleka největším producentem potravinového odpadu v zemi s 405 536 tunami vyhozených potravin ročně. Pro srovnání, maloobchod a restaurace vyhodí řádově méně potravin: u maloobchodu jde o 52 tis. tun, restaurace a další stravovací zařízení pak vyhodí 47,5 tisíce tun jídla ročně. Zvýšit povědomí o tom, jak šetrněji nakládat s potravinami, je jedním z cílů letošního ročníku kampaně #Safe2EatEU, kterou pořádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a v Česku ji představuje a odbornou spolupráci zajišťuje Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.

CzechInvest více podpoří start-upy

Agentura CzechInvest, která podporuje start-upy od roku 2011, přichází s novou aktivitou zaměřenou na akceleraci start-upů. Program s názvem Internacionalizace, ve kterém je připraveno celkem 215 mil. Kč, nabízí českým start-upům jedinečnou příležitost rozvinout své snahy v rámci globální expanze. První výzva bude vyhlášena 31. května, příjem žádostí začne v polovině června. Program potrvá do konce roku 2025 a má za cíl podpořit nejméně 100 českých technologických start-upů.

Česká realitní investiční skupina Salutem Group sází na regiony

Tuzemská realitní investiční skupina Salutem Group se specializuje na rezidenční a komerční projekty ve vybraných krajských městech a regionech napříč Českou republikou. Do portfolia skupiny patří fond kvalifikovaných investorů SALUTEM FUND SICAV, a.s., společnost Salutem Real, která nabízí dlouhodobý investiční produkt zajištěný nemovitostí nebo investiční společnost P&J Capital. Skupině patří stovky bytů a domů po celé ČR a desítky tisíc metrů čtverečních plochy v průmyslových areálech. Za více než 17 let existence zobchodovaly jednotlivé společnosti úspěšně přes 1600 rezidenčních nemovitostí a spravují aktiva v hodnotě přes 1 mld. Kč.

