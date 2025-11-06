Průmysl se drží v plusu, poptávka ze zahraničí ovšem slábne

Průmysl rostl v září rychleji, než jsme předpokládali – meziměsíčně produkce vzrostla o 1 %, zatímco meziročně o 0,4 % (náš odhad -1,5 %).
Při pohledu na poslední výsledky podnikatelských nálad však zůstáváme opatrní a slabá zahraniční poptávka spojená s obchodní nejistotou bude pravděpodobně český průmysl v nejbližších měsících brzdit.
I tak zřejmě za celý rok 2025 skončí průmysl podle našich odhadů v lehkém plusu (0,5-1 %).
Zpracovatelům se daří, chemičky trpí
Při pohledu do struktury je dobrou zprávou, že se daří o něco lépe zpracovatelskému průmyslu a v roli dodatečných brzd působí spíše producenti energií a těžaři. Uvnitř zpracovatelského průmyslu však v posledních kvartálech zůstávají velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími.
V posledních měsících ho táhne vpřed zejména výroba kovových konstrukcí, producenti plastů a gumárenský průmysl. Tato odvětví jsou více či méně napojena na automotive, který aktuálně sice stagnuje. Podle sektorových průzkumů ale vykazuje vysoké využití výrobních kapacit (blízko 100 %). To mimochodem ostře kontrastuje se situací v západní Evropě.
Na druhé straně výraznější vylepšení nevidíme stále v energeticky náročných oborech, jako jsou zpracovatelé základních kovů nebo chemický průmysl. O něco lépe se daří pouze producentům nekovových minerálních produktů (skláři, keramici, stavební materiály).
To je pravděpodobně důsledek solidní poptávky ze segmentu automotive a z velmi rychle rostoucího stavebnictví.
Slábnoucí poptávka
Setrvale také velmi slabý zůstává výkon producentů elektroniky a počítačového vybavení. Značně nevyrovnaný je i vývoj v dalším páteřním odvětví – ve strojírenství. Tam však alespoň vidíme v posledních měsících vylepšení v oblasti nových objednávek.
Struktura zakázek v průmyslu
Celkově však předstihové indikátory pro průmysl (v čele s PMI) ukazují na slábnoucí zahraniční poptávku po zboží českých průmyslníků. To je konzistentní i s našimi sázkami na zpožděný negativní efekt amerických cel v evropské ekonomice a slabší výkon českého průmyslu na přelomu roku.
Pro celý příští rok očekáváme růst průmyslu v rozmezí 1-2 %, tedy lehce nad letošním výkonem.