  • ANALÝZA

Průmysl se drží v plusu, poptávka ze zahraničí ovšem slábne

Zářijová data z od českých průmyslových firem příjemně překvapila, když podniky souhrnně vykázaly jak meziroční, tak meziměsíční růst. Rizikem do budoucna se ale stává slábnoucí zahraniční poptávka.

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 6. 11. 2025 11:33
automotive automotive průmysl český export český průmysl chemický průmysl ekonomika energetika statistiky těžařský průmysl zpracovatelský průmysl

Průmysl rostl v září rychleji, než jsme předpokládali – meziměsíčně produkce vzrostla o 1 %, zatímco meziročně o 0,4 % (náš odhad -1,5 %).

Při pohledu na poslední výsledky podnikatelských nálad však zůstáváme opatrní a slabá zahraniční poptávka spojená s obchodní nejistotou bude pravděpodobně český průmysl v nejbližších měsících brzdit.

I tak zřejmě za celý rok 2025 skončí průmysl podle našich odhadů v lehkém plusu (0,5-1 %).

Zpracovatelům se daří, chemičky trpí

Při pohledu do struktury je dobrou zprávou, že se daří o něco lépe zpracovatelskému průmyslu a v roli dodatečných brzd působí spíše producenti energií a těžaři. Uvnitř zpracovatelského průmyslu však v posledních kvartálech zůstávají velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími.

V posledních měsících ho táhne vpřed zejména výroba kovových konstrukcí, producenti plastů a gumárenský průmysl. Tato odvětví jsou více či méně napojena na automotive, který aktuálně sice stagnuje. Podle sektorových průzkumů ale vykazuje vysoké využití výrobních kapacit (blízko 100 %). To mimochodem ostře kontrastuje se situací v západní Evropě.

Na druhé straně výraznější vylepšení nevidíme stále v energeticky náročných oborech, jako jsou zpracovatelé základních kovů nebo chemický průmysl. O něco lépe se daří pouze producentům nekovových minerálních produktů (skláři, keramici, stavební materiály).

To je pravděpodobně důsledek solidní poptávky ze segmentu automotive a z velmi rychle rostoucího stavebnictví.

Slábnoucí poptávka

Setrvale také velmi slabý zůstává výkon producentů elektroniky a počítačového vybavení. Značně nevyrovnaný je i vývoj v dalším páteřním odvětví – ve strojírenství. Tam však alespoň vidíme v posledních měsících vylepšení v oblasti nových objednávek.

Struktura zakázek v průmyslu

Celkově však předstihové indikátory pro průmysl (v čele s PMI) ukazují na slábnoucí zahraniční poptávku po zboží českých průmyslníků. To je konzistentní i s našimi sázkami na zpožděný negativní efekt amerických cel v evropské ekonomice a slabší výkon českého průmyslu na přelomu roku.

Pro celý příští rok očekáváme růst průmyslu v rozmezí 1-2 %, tedy lehce nad letošním výkonem.

Jan Bureš

