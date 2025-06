Okay v konkurzu; Colt CZ rozšiřuje americké impérium a reklamy už i na WhatsAppu aneb souhrn ekonomických událostí 25. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

americký prezident Donald Trump se ve své předvolební kampani i nyní ve funkci prezentoval a prezentuje jako mírotvůrce a sjednocovatel, který nemá rád války. Nicméně vývoj z posledních dnů naznačuje opak. Kromě toho, že i nadále panuje válka na Ukrajině, tak je nyní ve hře americká účast v izraelsko-íránském konfliktu. Lákadlo v podobě stát na straně vítěze je zřejmě opravdu velké a reálné kroky americké armády, která přesunula některé své síly do oblasti konfliktu zavdávají ke stále častějším názorům, že USA se zapojí aktivně. Jinak se zatím vše odehrává v (tradiční) silácké rétorice amerického prezidenta. Vyzývá Írán k okamžité kapitulaci, do Teheránu vzkázal, aby okamžitě došlo k evakuaci obyvatel a došlo i na již známé „dochází mi trpělivost.“ Ve středu navíc na otázku o amerických úderech v Íránu odpověděl: „Možná to udělám, možná ne. Nikdo neví, co udělám.“ V té druhé větě Trump dost přesně vystihl své dosavadní působení ve funkci. A stran svých protiválečných kroků se strefuje do věty Williama Shakespeara: „Mír kážeš s mečem v ruce?!“

Colt CZ má další akvizici v USA

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) koupila amerického výrobce součástek do střelných zbraní Valley Steel Stamp Inc. Zaplatila za něj 59,5 mil. USD (zhruba 1,3 mld. Kč). Akvizice byla dokončená v pondělí, americký Výbor pro zahraniční investice v USA ji schválil. Valley Steel Stamp je dlouhodobým dodavatelem české firmy a její akvizicí Colt významně posílí inženýrské a výrobní kapacity zbrojovky v USA.

Okay míří do konkurzu

Bývalý brněnský prodejce elektroniky a nábytku Okay míří do konkurzu. O tomto řešení úpadku rozhodl věřitelský výbor po přezkumném jednání u Krajského soudu v Brně. Insolvenční správce Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky po jednání řekl, že aktuálně znalec oceňuje hodnotu majetkové podstaty, což by měl dokončit zhruba do měsíce. Poté bude možné začít majetek prodávat co nejrychleji, pokud si to budou věřitelé přát. Za prodejcem zůstaly zajištěné pohledávky 114 mil. Kč, ty patří UniCredit Bank. Nezajištěné pohledávky činí přes 530 mil. Kč.

Na WhatsAppu budou reklamy

Poprvé od převzetí WhatsAppu společností Facebook v roce 2014 se v této oblíbené komunikační aplikaci objeví reklamy. Meta Platforms, nyní mateřská společnost aplikace, v pondělí oznámila, že zavádí reklamní formáty, čímž zásadně mění dosavadní přístup ke službě, která se dosud reklamám vyhýbala. Reklamy se budou zobrazovat ve speciální záložce Aktualizace a nebudou zasahovat do soukromých konverzací uživatelů. Firmy zde budou moci umisťovat takzvaný status reklamy, tedy krátké příspěvky podobné příběhům na Instagramu, které zmizí po 24 hodinách.

Ruská ekonomika v problémech?

Ruská ekonomika je na pokraji recese. Na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu to ve čtvrtek řekl ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov. O tom, zda ruská ekonomika do recese skutečně vstoupí, rozhodne podle ministra vývoj měnové politiky. „Podle čísel nastalo ochlazení, podle aktuální nálady podnikatelů jsme už na pokraji vstupu do recese,“ citovala ministra agentura DPA. Rešetnikov také uvedl, že současná výše úrokových sazeb v Rusku brzdí hospodářský růst, centrální banku proto vyzval k větší podpoře ekonomiky.

Tatra Trucks chystá obří investice

Automobilka Tatra Trucks z Kopřivnice na Novojičínsku chystá investice za více než 7,3 mld. Kč. Cílem je zvýšit výrobní kapacitu až na 3000 vozidel ročně, posílit konkurenceschopnost na globálních trzích a proměnit továrnu v moderní a udržitelný průmyslový komplex. Výroba by se tedy měla zdvojnásobit, loni firma vyrobila 1548 aut. Management Tatry pod vedením generálního ředitele Kristijana Fiketa chce 4,9 mld. Kč investovat přímo do Tatry Trucks a 2,5 mld. Kč do snižování negativních vlivů na životní prostředí její dceřiné společnosti Tatra Metalurgie. Investiční program bude financován z několika zdrojů.

M2C je na burze Start

Správce nemovitostí M2C z primární veřejné nabídky akcií na pražské burze získal 224 mil. Kč. 800 tisíc akcií firma prodala po 280 korunách, tedy za cenu v horní polovině stanoveného pásma 250 až 300 korun za kus. Burzovní debut titulu na trhu START je naplánovaný na pátek 20. června.

Výstavba bytů v krizi

V Česku se loni postavilo 30.274 bytů, co je meziročně propad o 20,5 %. Nejvíce stavebníci jich dostavěli v Praze a ve Středočeském kraji. Polovina z nich vznikla v rodinných domech a více než třetina v domech bytových. V obou případech byl pokles o pětinu, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ) na svých webových stránkách. Z dat ČSÚ vyplývá, že investiční náklady na výstavbu nových bytů výrazně vzrostly. Velikost dostavěných bytů oproti roku 2023 mírně vzrostla.

Schváleno: Warner Bros Discovery se rozdělí

Společnost Warner Bros Discovery oznámila, že držitelé jejích dluhopisů schválili plán rozdělit firmu na dvě samostatně obchodované společnosti. Jedna se bude soustředit na streamovací službu HBO Max a filmová studia, zatímco druhá bude zahrnovat tradiční kabelové kanály, které čelí dlouhodobému poklesu zájmu lidí. Součástí dohody je také nová kapitálová struktura a plán odkoupit téměř polovinu z celkového dluhu ve výši 37 mld. USD, který firma zdědila po fúzi WarnerMedia a Discovery v roce 2022.

Fed navzdory Trumpovi na sazby nesáhl

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání opět ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 %, a to navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa ke snížení úroků. Banka však signalizovala, že v letošním roce stále počítá se dvěma sníženími úroků. Fed rovněž zveřejnil nové ekonomické prognózy, podle kterých se hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států letos zvýší pouze o 1,4 %. V březnovém výhledu přitom Fed letošní hospodářský růst odhadoval na 1,7 %.

Vláda schválila půjčku od EIB

Vláda schválila přijetí půjčky 65 mld. Kč od Evropské investiční banky (EIB) na rozvoj dopravní infrastruktury. Peníze půjdou především na rozvoj železnice, částečně také na stavbu jihovýchodní části Pražského okruhu, řekl po jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj je půjčka levnější než jiné způsoby financování.

EU tlačí na zrychlení investic do obrany

Evropská komise navrhla opatření, která mají urychlit investice a výrobu v oblasti obrany tak, aby mohla EU lépe reagovat na dnešní bezpečnostní výzvy. Návrh hovoří například o zavedení zrychleného režimu povolování obranných projektů či zajištění, aby předpisy o chemických látkách odpovídaly potřebám obrany. Opatření mají podle unijní exekutivy snížit byrokracii, usnadnit investice do obranných schopností, poskytnout průmyslu větší předvídatelnost a usnadnit přístup k financování ze strany EU.

Konec ruského plynu a ropy do Evropy?

Evropská unie postupně zastaví veškerý dovoz ruského plynu a ropy do konce roku 2027. Legislativní návrh předložila Evropská komise. Návrh zakazuje dovoz zemního plynu pocházejícího z Ruska nebo vyváženého přímo či nepřímo z Ruska, jakož i poskytování služeb v terminálech LNG v Evropské unii zákazníkům z Ruska. Proti návrhu se již dříve postavily zejména Maďarsko a Slovensko.

Státní lesy zvýšily zisk

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v letošním prvním čtvrtletí zvýšil hrubý zisk meziročně o 18 % na 2,3 mld. Kč. V růstu zisku se kladně projevilo zvýšení těžby dřeva o 5,1 % na 2,18 mil. m3. Za dřevo podnik utržil více. Tržby za vlastní výrobky a služby zvýšil o 11 procent na 4,12 miliardy korun.

Trump se napakoval na kryptoměnách

Americký prezident Donald Trump zveřejnil své první majetkové přiznání v tomto funkčním období. Dokument ukazuje, že Trump získal desítky milionů dolarů z prodeje kryptoměn, konkrétně 57 mil. z tokenů firmy World Liberty Financial, kde dále vlastní miliardy takzvaných governance tokenů s hlasovacími právy.

Obří manažerský přestup: od aut ke kabelkám

Nečekaná zpráva otřásla na konci víkendu světem automobilů i luxusní módy. Luca de Meo, dosavadní generální ředitel Renaultu, opouští volant a míří do čela společnosti Kering. Ta sdružuje značky jako Gucci, Yves Saint Laurent nebo Balenciaga, tedy jména, která se v posledních letech snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Právě de Meův cit pro návrat ikonických produktů v moderním hávu by mohl do módního impéria vnést novou energii.

Další výbuch rakety SpaceX

Raketa Starship společnosti SpaceX ve středu explodovala při rutinním testování v zařízení Starbase v Texasu. Podle SpaceX došlo k „závažné anomálii“ na testovacím stanovišti. Další start Starship byl plánován do konce tohoto měsíce. Letos došlo již ke třem neúspěšným pokusům o start, které skončily výbuchem. Ačkoli raketa několikrát úspěšně odstartovala, její výška 120 metrů a složitost vyvolávají obavy o spolehlivost a nutnost tankování na oběžné dráze.

IPO zatím moc nejedou

Objem globálních primárních veřejných nabídek akcií klesl na nejnižší úroveň za posledních devět let. Důvodem je obchodní nejistota spojená s americkými cly, zvýšenou tržní volatilitou a vyššími úrokovými sazbami, které odrazují firmy od vstupu na burzu. Jak ukazují data společnosti LSEG, objem IPO ke dni 17. června dosáhl 44,3 mld. USD, což představuje meziroční pokles o 9,3 %.

Samsung chce být lídrem ve skládacích mobilech

Samsung plánuje v červenci představit nejtenčí verzi svého skládacího smartphonu Galaxy Z, aby držel krok s konkurenty jako Honor a Oppo. Trh s takzvanými „foldables“ je zatím malý, ale technologičtí giganti vkládají naděje do tenčího designu jako způsobu, jak zaujmout spotřebitele. Zatímco loňský Galaxy Z Fold6 byl silný 12,1 mm a vážil 239 gramů, konkurenti se dostali pod 9 mm a váhu 230 g.

Kijonková jde do zdravotnictví

JSK Investments vedené Simonou Kijonkovou získalo majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a celosvětově distribuuje speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem. Skupina JSK touto investicí potvrzuje svůj vstup do segmentu zdravotnictví, zdravotnických pomůcek a výroby, který se stává součástí její investiční strategie. Kijonková plánuje do portfolia zařadit i další firmy vyrábějící podobné zdravotnické produkty.

Direct rozjíždí expanzi autosalonů

Společnost Direct auto slavnostně otevřela novou obchodní galerii s novými i ojetými vozy. Na celkové ploše 25 000 m² vznikl moderní prodejní areál, který nabízí široký výběr značek. Zahájení provozu prodejního místa s názvem Direct auto Park zároveň jasně deklaruje ambici společnosti Direct auto stát se vážným soupeřem největším hráčům na trhu. V příštích dvou letech plánuje skupina otevřít dalších 12 až 14 poboček.

SVS navýší finance do obnovy infrastruktury

Zvyšovat investiční prostředky do obnovy vodohospodářské infrastruktury. Zvyšovat energetickou soběstačnost vodárenských provozů. Podporovat přiměřený rozvoj dle potřeb akcionářů s ohledem na poskytování služeb stávajícím odběratelům. To jsou principy nového Podnikatelského záměru skupiny Severočeská voda na roky 2026–2030, který schválila červnová valná hromada Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Supermoderní kanceláře vznikají na pražském Pankráci

Na trh s administrativními budovami v Praze vstupují nové kanceláře v tom nejvyšším standardu. Citlivou rekonstrukcí původní tovární budovy ČKD Polovodiče vznikne v prémiové lokalitě Pankráce 8000 metrů čtverečních nových kanceláří. Budova Isola přitom není novostavbou, ale promění se citlivou a promyšlenou rekonstrukcí. Projekt Generali Real Estate (GRE) kombinuje filozofii spojení přírodních prvků s dynamikou městského života a je ukázkovým příkladem trvale udržitelné architektury

4camping spolknul High Point

Na konci března letošního roku se stal 4camping většinovým vlastníkem českého výrobce outdoorového vybavení High Point. Touto akvizicí chce pomoci prémiové značce ze Sušice s online prodejem oblečení, které nosí například i Horská služba nebo známý český horolezec Radek Jaroš. 4camping za poslední rok vyrostl na téměř miliardový obrat. Daří se jim jak v expanzi do nových zemí, tak ve vlastní výrobě, kdy značky jako Zulu, Warg, MOOA tvoří téměř 20 % tržeb napříč Evropou.

Seyfor vstupuje do Maďarska

Seyfor, jeden z nejvýznamnějších evropských dodavatelů podnikových IT řešení, rozšiřuje po nedávné akvizici Dotykačky opět své portfolio. Získává 100% podíl ve společnosti Revolution Software Kft., která je významným maďarským hráčem v oblasti vývoje a implementace ERP systémů. Transakce je dalším strategickým krokem Seyforu v rámci působení na mezinárodních trzích a zároveň posiluje jeho pozici v oblasti implementace řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Zásilkovna bude rozesílat i věci z Aukra

Aukro rozšiřuje spolupráci se Zásilkovnou, nově je možné zásilky z Aukra nejen přijímat, ale také odesílat prostřednictvím Z-BOXů společnosti Zásilkovna, která patří do skupiny Packeta. Aukro tímto krokem dále zvýší flexibilitu doručování pro své uživatele, protože síť Z-BOXů nabízí největší kapacitu v Česku.

Smartwings přidávají 5 nových destinací

Letecká společnost Smartwings od října výrazně navýší svůj provoz z Prahy. S novým zimním letovým řádem Smartwings rozšíří síť linek o 5 nových destinací: Brusel, Barcelonu, Porto, Bukurešť a Řím. Současně dojde k navýšení počtu frekvencí letů do Paříže a Málagy.

Raben Group expanduje do Turecka

Skupina Raben oznámila oficiální zahájení své činnosti v Turecku, které je sedmnáctou zemí v jejím rozšiřujícím se evropském portfoliu. Raben Türkiye posiluje závazek skupiny vybudovat silnou, nezávislou síť sběrných míst v celé Evropě, čímž dále zvyšuje svou schopnost poskytovat bezproblémová a efektivní logistická řešení.

Radiokomunikace chtějí AI gigafactory

České Radiokomunikace podaly k Evropské komisi projekt na vybudování jednoho ze zvažovaných velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, tzv. AI gigafactory. Stát by mělo v Praze na Zbraslavi, kde už Radiokomunikace na pozemku po bývalých vysílačích datové centrum budují. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva průmyslu a obchodu a vyjádření ČRa.

Budvar loni navýšil zisk

Pivovar Budějovický Budvar hospodařil loni se ziskem před zdaněním 466 mil. Kč, což je meziročně o 17,6 % více. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Zatím není rozhodnuto, jakou částku národní pivovar odvede státu. Budvar měl loni rekordní tržby 3,66 mld. Kč a uvařil rekordních 1,928 mil. hl piva. Největší část produkce podniku mířila do zahraničí, kam vyvezl 1,39 mil. hl piva. Budvar je tak největší vývozcem mezi českými pivovary.