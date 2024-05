Comeback značky Pietro Filipi, index Dow Jones na historickém rekordu a nečekaný růst inflace v ČR aneb souhrn ekonomických událostí 20. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

není to tak dávno, co jsem na tomto místě použil slova slovenské hymny v souvislosti s česko-slovenským rozkolem, který vyústil ve zrušené jednání obou vlád. Nyní musím k „nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú“ přidat i další část „zastavme se bratia“, a to poté, co došlo ke střelbě na slovenského premiéra Roberta Fica. Bohužel je to jen další vyústění stavu slovenské společnosti, která je velmi polarizovaná, chce se až říci nemocná. A bohužel i první reakce některých slovenských politiků byly projevy této nemoci. Naštěstí se ale objevila i další vyjádření nabádající především k uklidnění situace. Nicméně, jak podotýkají sami Slováci i někteří komentátoři, osud Slovenska je po vraždě novináře Kuciaka na dalším rozcestí. Doufejme, že česká politika nepůjde ve slovenských stopách, i když rozhodně bychom neměli být úplně v klidu s tím, že u nás se nic neděje…

Dow Jones poprvé nad 40 000 bodů

Americký akciový index Dow Jones v tomto týdnu poprvé překonal hodnotu 40.000 bodů a zaznamenal nejrychlejší vzestup o 10.000 bodů. Růst akcií podporují příznivé čtvrtletní výsledky hospodaření firem a růst sázek, že centrální banka USA (Fed) sníží úrokové sazby, uvedla agentura Reuters. Z 30 firem v indexu nejvyšší procentní zisk letos zaznamenali vydavatel platebních karet American Express a maloobchodní gigant Amazon.com. Naopak nejhůře si vede výrobce čipů Intel, který prudce zaostává za konkurenty v oblasti AI. Vysoké ztráty si letos připisuje také výrobce letadel Boeing.

Nový model AI od OpenAI zdarma

Společnost OpenAI, která stojí za chatovacím robotem ChatGPT, uvolní nový model generativní umělé inteligence (AI) nazvaný GPT-4o. Nový model má uživatelům přinést nejpokročilejší schopnosti v oblasti tvorby a porozumění textu, obrázků, zvuků a hlasů. Nový model je efektivnější než předchozí a firma ho nabídne zdarma. Uvedla to technologická ředitelka OpenAI Mira Muratiová. V jedné z ukázek při prezentaci dokázal hlasový asistent předčítat pohádku na dobrou noc různými hlasy, s emocemi a tóny. V druhé ukázce využil své schopnosti vidění k tomu, aby prošel řešení matematické rovnice napsané na list papíru.

Značka Pietro Filipi se vrací

Česká oděvní značka Pietro Filipi zažije svůj byznysový restart. Značku od společnosti KARA Trutnov, respektive investiční skupiny Natland, odkoupila společnost DaniDarx, která vlastní e-shop Trenýrkárna.cz, vyrábí spodní prádlo českých značek Styx a Nedeto, a to vše s podporou investičního partnera SPM. Obchodní partneři se dohodli, že kupní cenu nebudou zveřejňovat. Firma již přichystala první kolekci oblečení Pietro Filipi, jedná se o pánské boxerky, plavky, dámské kalhotky, ponožky a župany.

PPF výrazně navýšila zisk

Investiční skupina PPF vykázala za rok 2023 čistý zisk téměř 1,45 mld. eur (v přepočtu zhruba 36 mld. Kč), když předloni měla zisk 164 mil. eur (v přepočtu zhruba 4 mld. Kč). Většího zisku dosáhla PPF pouze za rok 2008, kdy uskutečnila transakci s italskou pojišťovnou Generali. Skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství.

Vyšší zisk hlásí i ČEZ

Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o čtvrtinu na 13,6 mld. Kč. Provozní výnosy naopak klesly o 6 % na 87,4 mld. Kč. Společnost při zveřejnění neauditovaných konsolidovaných výsledků zároveň potvrdila výhled hospodaření na celý letošní rok, oproti výchozí predikci zveřejněné v březnu tak zůstal beze změny. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za celý rok předpokládá 115 až 120 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 25 až 30 mld. Kč.

Inflace v Česku překvapila růstem

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 2,9 % po březnovém zvýšení o 2 %. Inflaci táhly vzhůru hlavně ceny potravin, alkoholu a pohonných hmot. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Proti předchozímu měsíci spotřebitelské ceny v dubnu stouply o 0,7 procenta.

České banky meziročně o pětinu v plusu

Šestice největších tuzemských bank vydělala v prvním čtvrtletí 2024 celkem 17,9 mld. Kč. O rok dříve to bylo 14,8 mld. korun, nárůst je tak více než pětinový. Vyplývá to z výsledků bank. Za růstem zisku už podle analytiků nejsou úrokové výnosy, ale vyšší příjmy z poplatků a provizí. U ČSOB podstatnou část ziskovosti tvořila pozitivní marže z depozit, zatímco u Monety to bylo přecenění úvěrů. Z oživení na úvěrovém trhu nejvíce těžila Česká spořitelna.

Doosan navyšuje investice v Plzni

Jihokorejský Doosan, jeden z největších světových výrobců parních turbín pro elektrárny, investuje v plzeňské dceřiné společnosti Doosan Škoda Power tři miliardy korun. Do Plzně chce letos přesunout výrobu vzduchem chlazených generátorů parních turbín pro dodávky do elektráren a malých modulárních reaktorů (SMR). Zároveň tam plánuje vybudovat centrum vodíkových spalovacích turbín v Evropě.

Colt CZ dokončil akvizici Sellier & Bellot

Skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) dokončila akvizici českého výrobce munice Sellier & Bellot. Podnik získala od společnosti CBC Europe S.à r.l. (CBC) za 350 mil. USD (téměř osm miliard korun) a prostřednictvím nové emise kmenových akcií. V součtu tak celková cena činí 703 mil. USD (16 mld. Kč), po odečtení čistého dluhu Sellier & Bellot. CBC se stala akcionářem Coltu s podílem přibližně 27,71 procenta. Nové akcie byly vydány k 16. květnu. Zástupce CBC získá místo v dozorčí radě Colt CZ a generální ředitel Sellier & Bellot Radek Musil bude členem představenstva Coltu CZ.

Čínský Zeekr vlétl na burzu

Čínský výrobce elektromobilů Zeekr úspěšně realizoval IPO (primární úpis) svých akcií, které během prvního dne obchodování na NYSE posílily o téměř 35 %. IPO proběhlo za cenu 21 USD za akcii. V předobchodní fázi pondělního obchodování cenné papíry Zeekr zpevňují o další 4 %, přičemž nyní se cena pohybuje na úrovni 26,50 USD.

Slováci také chtějí další jádro

Slovenská vláda schválila záměr stavět nový jaderný zdroj s výkonem do 1200 MW na západě země. Kabinet premiéra Roberta Fica na svém výjezdním zasedání také uložil ministrům financí a hospodářství, aby do konce října připravili detaily k projektu. Jaderné elektrárny mají na Slovensku už v současnosti hlavní podíl na výrobě elektřiny. Nový zdroj chce Ficova vláda postavit do vlastnictví státu

Poplatky za TV o 15 Kč vyšší?

Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit televizní poplatek o 15 Kč na 150 Kč měsíčně a rozhlasový o 10 Kč na 55 Kč. Původně navrhovalo televizní poplatek 160 Kč, navrhovanou výši rozhlasového zachovalo. V dalších letech by poplatky vláda mohla zvyšovat svým nařízením o inflaci, pokud by od poslední změny překročila šest procent. Vyplývá to z aktuálního návrhu mediálních novel, které ministerstvo vypracovalo.

Do čela české Toyoty poprvé Čech

Novým prezidentem kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic se od června stane Robert Kiml, dosavadní viceprezident pro výrobu. Doposud funkci zastával Koreatsu Aoki, který zůstane na pozici výkonného poradce top managementu. Kiml bude prvním Čechem ve funkci prezidenta kolínské automobilky.

Google vyslal do Evropy svůj chatbot

Do Evropy vstoupil nový konkurent chatovacího robota ChatGPT podporovaný Googlem a Amazonem. Stojí za ním startup Anthropic a jmenuje se Claude. Už dříve byl v několika zemích volně dostupný on-line. Nyní je ale poprvé k dispozici prostřednictvím webu a aplikace pro telefony iPhone v celé Evropské unii a také například ve Švýcarsku a na Islandu. Firma představuje i verzi pro podniky. Podobně jako ChatGPT dokáže Claude pomocí AI formulovat věty na lidské úrovni a mimo jiné shrnovat obsah textů. Společnost Anthropic vydala v březnu aktuální generaci Claude 3, která podle agentury DPA v některých technických testech překonala model GPT 4

Křetínský zvýšil nabídku na koupi Royal Mail, řeší to i tamní vláda

Investiční společnosti EP Group miliardáře Daniela Křetínského zvýšila svou předběžnou nabídku na převzetí firmy International Distributions Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail. Nová nabídka firmu ohodnocuje na 3,5 miliardy liber. Kvůli snaze o převzetí se hodlá britská ministryně pro mezinárodní obchod Kemi Badenochová sejít se zástupci společnosti IDS. Zajímá ji nabídka na převzetí, kterou firmě předložil český miliardář Daniel Křetínský. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek oznámil mluvčí britského premiéra Rishiho Sunaka.

ČEZ nalije 100 miliard do energetiky na Ústecku

Skupina ČEZ do roku 2030 investuje celkem 100 mld. Kč do transformace energetiky a teplárenství v Ústeckém kraji. Díky tomu by se měl zachovat systém centrálního zásobování teplem (CZT), který funguje desetiletí ve většině větších měst v kraji. ČEZ postaví nové zdroje tepla i elektřiny a bude se podílet na rozvoji školství i na zachování pracovních míst. Další investice budou následovat do roku 2040, oznámili v Prunéřově představitelé firmy.

USA zvýší clo u čínského zboží

Spojené státy zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent, oznámil a dnes administrativa prezidenta Joea Bidena. Zvýší se také cla na dovoz počítačových mikročipů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku a na mnoho dalších položek. Cla na elektromobily a některé další zboží začnou platit už letos, u jiného zboží až později.

Atentát na Fica trhy nerozhodil

Po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica mezinárodní investoři na občanskou válku na Slovensku nesázejí. Cena a výnos slovenských dluhopisů se ve čtvrtek naopak vyvíjely nejpříznivěji ze všech zemí EU. Slovenské dluhopisy ve čtvrtek zdražovaly nejvíce ze všech zemí EU a slovenské vládě klesají relativní náklady půjčování nejvýrazněji ze všech zemí EU. Trhy nepředpokládají, že by Slovensko v důsledku postřelení slovenského premiéra Roberta Fica mělo zabřednout do vyhrocenější a vleklejší politické krize, všímá si ekonom Lukáš Kovanda.

Hypoték přibývá

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 21,9 mld. Kč, což je proti březnu růst o pětinu a proti loňskému dubnu více než dvojnásobek. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 5,1 % z březnových 5,19 %. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Lidovci pro sektorovou daň pro banky

Místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda řekl, že strana je připravena k diskuzi o zavedení sektorové daně pro tuzemské banky. Pro zavedení této daně je také STAN, podle místopředsedy hnutí Ondřeje Lochmana by daň mohla přinést do státního rozpočtu více než deset miliard korun ročně (přibližně 10 % celkového zisku bank za minulý rok). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že se vyjádří až po případném jednání koalice.

USA hrozí Raiffeisen Bank International sankcemi

Americké ministerstvo financí varovalo rakouskou společnost Raiffeisen Bank International, že by jí kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku mohlo omezit přístup k finančnímu systému Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.

Nehody Boeingu: Firmě hrozí trestní stíhání

Americkému výrobci letadel Boeing hrozí ve Spojených státech trestní stíhání kvůli nehodám jeho letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž dospělo k závěru, že firma porušila podmínky dohody, která ji před trestním stíháním chránila.

ČSOB: Nálada českých firem se lepší

Nálada malých a středně velkých firem a podnikatelů se podle průzkumu ČSOB mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je nejvyšší za pět let. Přibylo podniků a živnostníků, kteří chtějí pořizovat nové technologie a investovat do úsporných opatření, digitalizace a inovací pro zákazníky. Vyplývá to z Indexu očekávání firem ČSOB. Základem projektu je průzkum agentury Datank, kterého se zúčastnilo přes 400 respondentů z různých oborů

Oprava Barranďáku se zpožděním

Silničáři letos nestihnou dokončit opravu Barrandovského mostu v původně avizovaném termínu do konce letních prázdnin. Důvodem je horší kvalita původní betonové konstrukce na okraji mostu, jehož nosnost je menší, než stavbaři původně předpokládali. Takzvané konzoly na severním kraji mostu musí nyní dělníci vyztužit. Zda se objeví stejný problém také na jižním okraji severního mostu, zatím není jasné, ale je možné to předpokládat.

Šmejc vyloučil prodej Air Bank

Výkonný ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc vyloučil prodej Air Bank. Banka podle něj může být z hlediska běžných transakcí retailových klientů do tří let největší na českém bankovním trhu. V minulosti PPF plánovala spojení Air Bank s Monetou Money Bank.

AI začíná v Česku ovládat finanční řízení firem

Umělá inteligence (AI) a chytrý plánovací software začínají ovládat finanční řízení firem, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti PwC mezi téměř stovkou finančních ředitelů významných českých firem. Podle něj 82 procent finančních ředitelů věří v to, že AI jim s řízením chodu firmy pomůže, především při analýze a modelování dat. Naproti tomu pokročilé reportovací systémy zatím české firmy přehlížejí, uvedla poradenská společnost.

Průzkum: spotřební daň na tiché víno ano

Přesto, že si 63 % populace si myslí (průzkum Datank, duben 2024), že by alkoholické nápoje měly být zdaněny stejně podle množství gramů alkoholu v nápoji obsaženém, je realita jiná – lihoviny, pivo a šumivé víno jsou zdaněny spotřební daní, ale za tiché víno jeho výrobci a dovozci nezaplatí do státního rozpočtu ani korunu. Z průzkumu vyplynulo si lidé si uvědomují potřebu podpory českých a moravských vinařů, ale raději by je podporovali formou dotací, podle rozlohy vinohradů, množství produkovaného vína apod. Stávající podporu formou nulové spotřební daně naopak preferuje 31 % respondentů a čtvrtina se domnívá, že vinaři podporu státu nepotřebují. V případě zavedení spotřební daně akceptují průměrný příplatek 18 korun na lahev.

Padesátý Burger King v Česku

Společnost Burger King otevřením pobočky v Retail Parku v pražských Štěrboholech překročila významný milník 50. restaurace na českém území. Firma plánuje pokračování v expanzi, jen letos chce otevřít 10 nových restaurací, především na dálničních tazích a dopravních uzlech. V rámci rekonstrukcí starších provozoven bude instalovat solární panely, chystá také úpravu své nabídky v duchu aktuálních stravovacích trendů.

Mews posiluje v Německu

Český jednorožec Mews posiluje své působení v Německu. Cloudový poskytovatel služeb v oblasti pohostinství akvíruje HS3 Hotelsoftware, lokální systém pro správu nemovitostí. Investicí ve výši 110 mil. USD reaguje tak na vývoj a rozšiřování digitalizace, kdy hotely více přecházejí na cloudová řešení. V současné době v Německu, Rakousku a Švýcarsku využívá software Mews více než 700 hotelů, apartmánů, hostelů a kempů. V regionu je zároveň přes 30 000 lůžek spravováno prostřednictvím softwaru české firmy.

Čeští investoři kupují šest polských nákupáků

Středoevropská realitní transakce roku: česká Star Capital Finance (SCF) kupuje za více než 7 mld. Kč portfolio nákupních center v Polsku. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.

Genesis Capital chystá nový obří fond

Genesis Capital, významná skupina v oblasti private equity ve střední Evropě, zahajuje přípravu již sedmého fondu. Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) naváže na předchozí úspěšné fondy skupiny a zaměří se na investice v segmentu malých a středních podniků v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. S cílovou velikostí 250 mil. eur má GPEF V ambici se zařadit mezi největší private equity fondy ve střední Evropě. Vznik fondu se plánuje na první polovinu roku 2025.

Klarna jde také na Slovensko

Švédský fintech Klarna, platební a nákupní služba, která plně využívá umělou inteligenci, pokračuje ve své expanzi na další trhy v regionu střední a východní Evropy a nyní bude nabízet své služby i slovenským zákazníkům. Navazuje tak na svůj vstup na český trh, kam expandovala před téměř dvěma lety. Během této doby se Klarna dokázala stát významným hráčem na poli odložených plateb v České republice a expanze na sousední slovenský trh je tak pro společnost dalším logickým krokem.

A zprávy o hospodaření firem nekončí, v kostce ty vybrané:

Potěšily: ČEZ; ČSOB; T-Mobile; PPF; Gas Storage CZ; Vodafone; Home Depot; Rheinmetall; Commerzbank; Gevorkyan; Deutsche Telekom; Swiss Re; Walmart; Deere & Co; Photon Energy; OSTROJ; iBusiness Thein.

Spíše zklamaly: Sony; Alibaba (nižší zisk, ale vyšší tržby); thyssenkrupp; Siemens; Engie.