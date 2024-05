Češi loni pili historicky nejméně piva, globální dluh je na rekordu a novinky od Applu aneb souhrn ekonomických událostí 19. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

sice se vrátilo jaro i se sluníčkem, ale přesto budeme mít všude plno ledu. A nesouvisí to ani tak s „ledovými muži“, kteří v těchto dnech přichází ovlivnit počasí. Začíná totiž světový šampionát v hokeji, který hostí naše republika. Praha a Ostrava si tak užijí hokejové šílenství v plné parádě, ale předpokládám, že i zbytek národa bude přikovaný k televizním obrazovkám. Tradiční květnový souboj o hokejový trůn ale rozhodně převálcuje dění v politice. Ať už to týkající se voleb do europarlamentu či domácí scény, kdy TOP 09 mění post ministra pro vědu, nebo poslanecké hledání řešení pro korespondenční volbu. Ovšem sportovní divadlo bude rozhodně lepší než to politické…

Upadá v Česku zájem o pivo?

Pivovary v České republice loni uvařily zhruba 20 milionů hektolitrů piva, což bylo meziročně o 2,7 procenta méně. Klesla i průměrná spotřeba na obyvatele, která dokonce dosáhla historického minima. V porovnání s rokem 2022 se snížila ze 136 na 128 litrů za rok. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven.

Svět je zase zadluženější

Celosvětové zadlužení v letošním prvním čtvrtletí vzrostlo o zhruba 1,3 bilionu dolarů na rekordních 315 bil. USD. Uvedl to podle agentury Reuters ve zprávě Institut pro mezinárodní finance (IIF). Poměr celosvětového dluhu ke globálnímu hrubému domácímu produktu se zvýšil na 333 %. Zaznamenal tak první nárůst po třech poklesech za sebou. K růstu zadlužení velkou měrou přispěly rozvíjející se ekonomiky. Jejich souhrnné zadlužení překročilo 105 bil. USD, takže se za 10 let více než zdvojnásobilo.

ČBA vylepšuje prognózu české ekonomiky

Nová prognóza České bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky na 1,4 %. Pro příští rok očekává růst tempem 2,7 %. Inflace podle ní letos klesne na 2,3 %, v příštím roce by měla zůstat obdobná. V únorové prognóze předpokládala letos ČBA růst HDP o 1,2 % a inflaci 2,7 %. Česká ekonomika, nyní podpořená oživením spotřeby domácností, exportem i investicemi, konečně podle analytičky z Raiffeisenbank Heleny Horské překonává pandemický propad.

Apple představil nové verze tabletů i nový procesor

Americký technologický gigant Apple v úterý představil nové verze svých tabletů iPad Air a iPad Pro i nový vysoce výkonný procesor M4. Firma přichází s novými verzemi tabletů iPad poprvé od října 2022. Nový iPad Pro, který je nejdražším a nejpokročilejším tabletem společnosti Apple, se bude prodávat ve dvou velikostech, a to s úhlopříčkami 11 a 13 palců. Bude využívat nový procesor M4. Cena menší verze nového tabletu iPad Pro začíná na 29 990 Kč.

Česká stavební výroba v krizi

Stavební výroba v Česku se letos v březnu meziročně propadla o 8,3 %, což je nejvýraznější pokles za více než tři roky. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Oslabilo pozemní i inženýrské stavitelství. Počet zahájených staveb bytů se oproti loňskému březnu snížil skoro o pětinu. Produkce ve stavebnictví klesla i v meziměsíčním srovnání, a to o 7,8 %.

TikTok se brání, žaluje vládu USA

Sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok a její čínská mateřská společnost ByteDance zažalovaly americkou vládu. Cílem je zablokovat zákon, který má firmu ByteDance přimět k prodeji TikToku. Informovaly o tom v úterý agentury AP a Reuters. Žaloba by podle AP mohla znamenat začátek vleklého právního sporu ohledně budoucnosti TikToku ve Spojených státech.

Postaví BYD další továrnu v Evropě?

Čínská automobilka BYD zvažuje výstavbu další továrny v Evropě. Uvedl to šéf evropských aktivit podniku Michael Shu na konferenci o budoucnosti automobilového trhu pořádané listem Financial Times v Londýně. Dodal, že BYD se do roku 2030 hodlá stát vedoucím výrobcem elektromobilů v Evropě. Shu rovněž oznámil, že BYD uvede na evropský trh levný elektromobil založený na jejím čínském modelu Seagull, který by se měl prodávat za méně než 20 000 eur. Seagull se v Číně prodává za méně než 10 000 eur.

Rusko bude místo Toyot vyrábět vozy Aurus

Rusko v bývalé továrně japonské automobilky Toyota Motor v Petrohradu zahájí letos výrobu luxusních vozů značky Aurus, které používá ruský prezident Vladimir Putin. Uvedl to podle agentury TASS prozatímní ruský vicepremiér Denis Manturov. Automobil Aurus Senat je oficiálním ruským prezidentským vozem. Putin v úterý v limuzíně značky Aurus dorazil na svou inauguraci. V únoru jeden z těchto vozů daroval severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi.

Další rebelie minoritních akcionářů ČEZ

Jeden z organizátorů nové aktivistické skupiny akcionářů ČEZ Pavel Grünfeld v rozhovoru pro HN řekl, že skupina zvažuje domluvu s dalšími hráči, aby eventuálně spojili akcionáře, kteří souhrnně vlastní alespoň desetinu akcií firmy, aby stát nemohl provést vytěsnění malých akcionářů. Odmítá především loňské souběžné zavedení daně z tržeb a tzv. windfall tax na výrobce elektřiny nad rámec nařízení Evropské rady. Řekl, že skupina investorů je připravena obrátit se na český Ústavní soud nebo s podnětem na Evropskou komisi pro diskriminaci.

Ferrari se daří

Italský výrobce sportovních vozů Ferrari v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 19 procent na 352 mil. EUR. Hospodaření podpořily zejména příznivý vývoj cen, rozmanitost nabídky aut a rovněž zájem o individuální možnosti úpravy vozů na základě přání zákazníků. Čisté výnosy za leden až březen stouply o 11 procent na 1,59 mld. EUR. Očištěný hrubý provozní zisk pak stoupl o 13 procent na 605 mi. EUR, což bylo v souladu s očekáváním analytiků.

Amazon pumpuje peníze do cloudu

Americká společnost Amazon plánuje investovat v příštích čtyřech letech v Singapuru do rozšíření cloudové infrastruktury 9 mld. dolarů. Výdaje tak v Singapuru zdvojnásobí investice divize Amazon Web Service (AWS) a pomohou k uspokojení rostoucí poptávky zákazníků po cloudových službách a k rychlejšímu zavádění umělé inteligence (AI). S odkazem na sdělení AWS o tom v úterý informovala agentura Reuters.

Gen Digital mění ředitele

Prezident antivirové společnosti Gen Digital Ondřej Vlček odstoupil z funkce. Zůstane členem představenstva. Důvodem jeho odchodu je úspěšné dokončení fúze Avastu a NortonLifeLock, ze kterých Gen Digital vznikl. Firma také tento týden uvedla, že zvýšila ve fiskálním roce končícím letos v březnu tržby o 14 procent na 3,81 mld. USD, tedy zhruba 88 mld. Kč. V posledním čtvrtletí tržby vzrostly o dvě procenta na 967 mil. USD, což odpovídá 22,3 mld. Kč.

Přebytek obchodní bilance vzrostl

Zahraniční obchod ČR skončil v březnu přebytkem 39,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,3 mld. Kč vyšší. Výsledek kladně ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízením. Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty. Plyne to z předběžných údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Obchodní bilance v březnu nadále rostla, přestože vývoz i dovoz meziročně klesl.

Český průmysl v březnu klesl

Průmyslová produkce v Česku se v březnu po jednoměsíčním růstu vrátila k poklesu. Meziročně klesla o 2,7 procenta, oproti únoru byla výroba nižší o 1,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Důvodem poklesu byla podle něj vysoká loňská srovnávací základna v produkci automobilů i pokračující pokles ve výrobě strojů a zařízení.

Hypoteční sazby klesají jen pomalu

Průměrná nabídková sazba hypoték v ČR podle Swiss Life Hypoindexu na začátku května klesla na 5,52 % z 5,57 % o měsíc dříve. Zatímco ČNB letos snížila dvoutýdenní repo sazbu už o 1,5 procentního bodu, banky úrokovou sazbu hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu jen o půl procentního bodu. Banky si vytvářejí polštář pro případy, kdy klient předčasně doplatí úvěr. Právě tyto situace řeší novela zákona o spotřebitelských úvěrech, která zavedla strop pro poplatek za takové předčasné splacení.

Křetínský chce převzít francouzský Atos

Český podnikatel Daniel Křetínský předložil nabídku na převzetí francouzské technologické společnosti Atos. Firma v pondělí oznámila, že celkem obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Firma by se měla do konce měsíce rozhodnout, kterou nabídku přijme.

Rekordní zisk Buffettovy Berkshire Hathaway

Investiční firmě Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta vzrostl v prvním čtvrtletí provozní zisk o 39 % na rekordních 11,22 mld. USD. Zisk podpořily silné pojišťovací operace, vyplývá z prohlášení. Společnost také zřejmě prodala značný podíl akcií firmy Apple.

Odložený zážeh Starlineru na poslední chvíli

Dlouho očekávaný první posádkový let kosmické lodě Starliner od společnosti Boeing je odložen na druhou polovinu května. Po pondělním zrušení startu kvůli technické závadě na nosné raketě to oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Společnost United Launch Alliance (ULA), výrobce rakety Atlas V, se rozhodla vyměnit ventil nádrže s kapalným kyslíkem na horním stupni nosiče, který při pokusu o start v noci na pondělí způsobil potíže. Odpočet NASA přerušila zhruba dvě hodiny před zažehnutím motorů.

Svět investuje do AI jako divý

Investice světových firem do umělé inteligence (AI) se budou letos dále zvyšovat a na konci roku mohou dosáhnout šesti bilionů korun, což se blíží českému HDP. Ten loni činil 7,3 bil. Kč. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti XTB. Společnosti Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta Platforms oznámily, že do konce roku plánují dohromady dát na kapitálové náklady 187 mld. USD, tedy 4,4 bil. Kč. To je více jak dvojnásobek českého státního rozpočtu na rok 2024. Za investice do AI utratí podle analýzy více, než je HDP Maďarska nebo Slovenska.

Argentina: proti inflaci s novou bankovkou

Argentinská centrální banka zavádí novou bankovku v hodnotě 10 000 pesos (zhruba 262 Kč). Je to pětkrát vyšší hodnota, než jakou měla v této jihoamerické zemi dosud nejhodnotnější bankovka. Zavedením bankovky s vysokou nominální hodnotou centrální banka reaguje na devalvaci, za kterou stojí dlouhotrvající vysoká inflace. Ta patří k nejvyšším na světě a kvůli špatné hospodářské situaci byla ve čtvrtek v zemi generální stávka.

Pražský apartmánový hotel The Julius má za sebou úspěšný rok

Koncept „living spaces“, na který sází společnost Julius Meinl Living, zaznamenal velkou oblibu mezi cestovateli i přesvědčivé finanční výsledky. Loňské tržby dosáhly bezmála 12 mil. eur, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 90 %. Hodnota nemovitostí ve vlastnictví Julius Meinl Living vzrostla v roce 2023 o 7,7 mil. eur a dosáhla celkem 120,2 mil. eur. K dobrým výsledkům společnosti přispěla hlavně vlajková loď skupiny, apartmánová rezidence The Julius Prague na Senovážném náměstí, která se na celkových výnosech podílela částkou 10,3 mil. eur a na celkové hodnotě aktiv částkou 110,1 mil. eur.

Nezaměstnanost v Česku klesla

Nezaměstnanost v Česku v dubnu poklesla na 3,7 %, v březnu byla o 0,2 procentního bodu vyšší. Pokles způsobil hlavně rozjezd dalších sezonních prací. Úřady práce evidovaly ke konci dubna 280 078 uchazečů o práci, meziměsíčně o 8 545 méně. Volných pracovních míst je dál méně než zájemců o práci, oproti předchozímu měsíci jich ještě ubylo, a to o 614 na 268 046. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Úřad práce ČR.

Stále ještě běží výsledková sezona, i když hlavní tituly už byly:

Spíše potěšily: Gen Digital; Berkshire Hathaway; Ferrari; Toyota; Tyson Foods; UBS; Infineon Technologies; Zalando; UniCredit; Fox Corp; Telefónica; Footshop; Roblox; Nissan; CTP; Explosia.

Spíše zklamaly: PRE; Spirit Airlines; Bouygues; Saudi Aramco; BP; TeamViewer; Nikola; Ahold; BMW; Uber Technologies; Warner Bros. Discovery.