Jaderný tendr jde do dalšího kola; exit startupu Inventoro a ČNB snižuje sazby aneb souhrn ekonomických událostí 18. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

začátkem května uplynulo 20 let od našeho vstupu do Evropské unie pod křídla Bruselu. Ekonomické přínosy jsou poměrně jasně čitelné. Došlo u nás k výraznému ekonomickému růstu a vzestupu životní úrovně (byť jak připomnělo několik analýz i odborníků, těch posledních pět let to zase taková bomba není). Ne vše je ale tak skvělé, ať už český euroskepticismus, nebo politika, v níž (i u nás) posilují populisté a nacionalisté. A nesmíme zapomínat, že starý kontinent se potýká a bude ještě více potýkat se stárnutím obyvatelstva. Zároveň je zde vidět určitá zkostnatělost a konzervatismus. Na evropské úrovni se projevily třeba při řešení energetické krize či pomoci Ukrajině. A na té naší třeba v míře byrokracie, která řadu institucí činí neakceschopnou. Buď jak buď, slavíme porcelánovou svatbu s EU, což v přeneseném smyslu znamená, že naše společné nádobí je po 20 letech už dosti používané a je načase koupit nové. V reálném světě to znamená, že jak Česko, tak Unie by se neměly bát pořádných reforem. Ostatně jak pravil anglický státník Edmund Burke: „Společnost bez možnosti reformy je společnost bez možnosti zachování.“

Jaderný tendr jde do dalšího kola

Společnosti EDF a KHNP podaly své závazné nabídky na stavbu až čtyř jaderných reaktorů v České republice. Zástupci francouzské EDF přinesli dokumenty do centrály společnosti ČEZ v úterý ráno, představitelé korejské KHNP odevzdali svou nabídku v pondělí. Detaily nabídek ještě po nějakou dobu nebudou veřejné, nyní je bude analyzovat ČEZ. O vítězi tendru i o tom, kolik jaderných bloků se bude v Česku v budoucnu stavět, by se mělo rozhodnout do léta. První z nich by měl stát v Dukovanech v roce 2036. Evropská komise tento týden také oznámila, že Česko má povolení pro veřejnou finanční podporu na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

Český startup Inventoro do amerických rukou

Další český startup zaznamenává úspěšný exit. Inventoro, který e-shopům radí, kolik zboží budou v následujících měsících potřebovat, nyní kupuje americká konkurence CIN7. Inventoro a jejich AI řešení na predikci a optimalizaci skladových zásob doplní produktovou platformu amerického lídra řízení zásob. Firma se sídlem v USA má zákazníky ve více než 75 zemích světa a prodejcům také nabízí svůj software, včetně řady dalších digitálních služeb. Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat, nicméně podle odhadů jde o obchod v řádech nižších stovek milionů korun.

ČNB srazila sazby dle očekávání

Rozhodnutí České národní banky (ČNB) snížit základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu bylo v souladu s tržním očekáváním a nepředstavuje tak velké překvapení. Základní úroková sazba snížená z 5,75 % na 5,25 % se tak dostala na nejnižší úroveň od počátku května 2022. Podle analytiků lze předpokládat, že ČNB bude úroky snižovat i na dalších zasedáních, což povede k poklesu úroků tuzemských bank, jak u vkladů, tak úvěrů. ČNB také zlepšila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. HDP letos vzroste o 1,4 %, zatímco únorová prognóza ČNB čekala růst 0,6 %. Odhad letošní inflace ČNB snížila na 2,3 % z únorových 2,6 %.

Vláda schválila reformu penzí

Vláda schválila návrh zákona s reformou penzí, oznámil po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj se díky změnám podaří udržet schodek rozpočtu kolem jednoho procenta HDP. Důchodová novela počítá s navyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, se snižováním výpočtu nových důchodů, s minimální penzí ve výši 20 % průměrné mzdy či s dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Normu dostane Sněmovna. Podle plánu by změny měly začít postupně platit od příštího roku.

Ovocnáři dostanou pomoc jako po tornádu

Oproti předpokládaným 138 tisícům tun ovoce po období extrémních dubnových mrazů očekávají ovocnáři přibližně 30 tisíc tun sklizně. Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL to řekl po setkání se zástupci ovocnářů a vinařů na téma škod způsobených mrazem a možné pomoci státu. Ty nyní přesahují jednu miliardu korun. Ministerstvo plánuje spustit program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který v minulosti využilo například v souvislosti s řešením škod po zničujícím tornádu na Moravě v roce 2021, o pomoc bude také žádat Evropskou komisi.

Schodek rozpočtu se opět prohloubil

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna se prohloubil na 153,1 miliardy korun z březnových 105 miliard korun, informovalo ministerstvo financí. Je to třetí nejhlubší dubnový rozpočtový deficit, loni dosáhl rekordní hodnoty 200 miliard korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se na meziročním zlepšení salda projevuje počátek ekonomického oživení.

Koleduje si Rusko o další sankce?

Rusko posílá rafinovanou ropu Severní Koreji v množství, které zřejmě přesahuje limit stanovený Radou bezpečnosti OSN. Prohlásil to mluvčí Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti John Kirby. Ten s tímto oznámením přišel poté, co byla v důsledku ruského veta rozpuštěna expertní komise OSN, která monitorovala dodržování sankcí zavedených proti KLDR. Na základě sankčního režimu OSN může Pchjongjang dovézt 500 000 barelů rafinovaných ropných produktů ročně. Kirby řekl, že jen za březen Rusko dodalo Severní Koreji 165 000 barelů.

Odbyt Škody Auto stoupá

Škoda Auto zvýšila v prvním čtvrtletí dodávky vozů zákazníkům o 5,2 % na 220 500 aut. Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia s 61 200 vozy, což představuje meziroční nárůst o 36 procent. Následují Kamiq, Fabia a Karoq. Prodej elektrického modelu Enyaq stoupl o 12 %. Největším trhem Škody bylo Německo, kde automobilka zvýšila počet dodaných aut o 3300 na 43 500 vozů. Tržní podíl značky v Evropě proti loňsku stoupl o 0,1 bodu na 5,1 %.

Vítek se zbavil skiareálu ve Švýcarsku

Společnost CPI Property Group (CPIPG) miliardáře Radovana Vítka prodala lyžařský rezort Crans Montana ve Švýcarsku. Hodnota transakce je přes 100 milionů švýcarských franků (2,5 miliardy Kč). Společnost v tiskové zprávě uvedla, že získané peníze použije na snížení dluhu. Novým majitelem skiareálu je americká firma Vail Resorts.

ČEZ zlevní elektřinu i plyn

Společnost ČEZ zlevní dodávky elektřiny a plynu. Od léta sníží ceny energií pro 1,7 milionu stávajících zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou, a to nejprve v červnu zlevní plyn zhruba o 17 %, následně v červenci i elektřinu o 9 %. Od května firma zlevňuje i fixované produkty, informovala společnost ČEZ Prodej. Energie letos postupně zlevňují i další dodavatelé, reagují tak na pokles velkoobchodních cen energií.

Poptávka tahounem české ekonomiky

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,4 %. Proti poslednímu loňskému čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,5 %. Vyplývá to z předběžného odhadu, který na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mezičtvrtletní růst HDP podle statistiků pozitivně ovlivnila rostoucí domácí poptávka, negativně působila poptávka ze zahraničí.

Konec ekonomické stagnace v EU

Ekonomika Evropské unie po stagnaci na konci roku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí o 0,3 %. Ve svém rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Meziročně pak tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) zrychlilo na 0,5 %. V zemích eurozóny hospodářství za první čtvrtletí vzrostlo o 0,3 %. Meziročně ekonomika zemí platících eurem vykázala růst o 0,4 %.

Gazprom byl loni po 20 letech ve ztrátě

Ruský plynárenský gigant Gazprom se v loňském roce propadl do čisté ztráty 629 mld. RUB (161 mld. Kč). V roce 2022 ještě hospodařil s čistým ziskem 1,2 bil. RUB, napsala s odkazem na sdělení firmy agentura Reuters. Na výsledku se negativně projevilo mimo jiné i snížení prodeje plynu do Evropy o více než polovinu. Analytici, které oslovila agentura Interfax, odhadovali, že společnost vykáže zisk 447 mld. RUB. Pro podnik je to první ztráta za více než 20 let.

Producenti olivového oleje hlásí problémy

Bouře klimatických změn, prudce rostoucí ceny, vysoké úrokové sazby a vysoká inflace si v posledních měsících vybraly svou daň v celém produkčním řetězci olivového oleje. Dva po sobě jdoucí roky spalujícího vedra ve Španělsku omezily sklizeň olivového oleje, což vyvrcholilo bezprecedentním nárůstem cen. „Čelíme jednomu z nejtěžších okamžiků v historii tohoto sektoru,“ uvedl Miguel Angel Guzman, ředitel prodeje společnosti Deoleo. Španělsko představuje více než 40 % světové produkce olivového oleje, což z něj činí globální referenční hodnotu pro ceny. Ceny extra panenského olivového oleje ve španělské Andalusii dosáhly v lednu rekordního maxima 9,2 eura za kilogram.

Invia na prodej?

Skupina Invia, největší internetový prodejce zájezdů v Česku, je na prodej, napsaly Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na několik nejmenovaných zdrojů z investičních a poradenských kruhů a cestovního ruchu. V současnosti Invii ovládá čínská společnost CITIC spolu s investiční skupinou Rockaway Jakuba Havrlanta. Ani jedna z dotčených firem se deníku k informaci o prodeji nevyjádřila.

Stamilionový skandál v polském Orlenu

Polská prokuratura vyšetřuje petrochemickou společnost Orlen. Důvodem je zjištění, že Orlen bez dozoru převedl více než 1,5 miliardy zlotých (8,7 mld. Kč) na svou švýcarskou obchodní divizi OTS, oznámil prokurátor Dariusz Korneluk. Vyšetřovatelé se také budou zabývat možnými vazbami šéfa OTS na teroristickou organizaci Hizballáh nebo loňským snižováním cen pohonných hmot, které mohlo souviset s říjnovými parlamentními volbami, píše portál Onet. Vyšetřování se týká činnosti bývalého vedení v čele s jeho exšéfem Danielem Obajtkem, který byl spojencem předchozí národněkonzervativní vlády. Současná vládní koalice, která se moci v Polsku ujala loni v prosinci, Obajtka odvolala.

Křetínského fond získal podíl v protirakovinové firmě

Investiční společnost EP Equity Investment (EPEI) českého podnikatele Daniela Křetínského získala téměř čtvrtinový podíl ve francouzské firmě Nanobacterie, která vyvíjí neinvazivní metodu léčby rakoviny. ČTK to ve čtvrtek oznámil mluvčí Křetínského společností Daniel Častvaj. Hodnotu transakce neuvedl. EPEI a Nanobacterie uzavřely strategické partnerství. „Díky této spolupráci získala EPEI ve společnosti Nanobacterie 24,99% podíl,“ uvedl mluvčí.

Přímé zahraniční investice v Evropě klesly

Příliv přímých zahraničních investic do Evropy se v loňském roce snížil o 4 %, což představuje první celoroční pokles od koronavirové krize v roce 2020. Ve své studii to uvádí poradenská společnost EY. Podniky od investic v Evropě odrazují příliš kolísavé ceny energií, nejistota ohledně politického vývoje a nové regulační předpisy v řadě oblastí, od umělé inteligence (AI) až po ochranu osobních údajů.

Taxikáři v Londýně žalují Uber

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber čelí v Británii žalobě ze strany tradičních londýnských taxikářů, která by ho mohla stát více než 250 mil. GBP. Informovaly o tom server BBC a list Financial Times. Žalobu jménem téměř 11 000 taxikářů připravila právní společnost RGL Management, podle které by každý taxikář mohl získat odškodné ve výši až 25 000 liber. Žaloba se týká aktivit Uberu v Londýně v období od května 2012 do března 2018. Tvrdí, že podnik ve snaze získat povolení pro provoz svých služeb úmyslně poskytl dopravnímu úřadu zavádějící informace ohledně fungování své aplikace.

Češi byli nespokojeni v EU v době migrační krize

Největší nespokojenost s členstvím Česka v EU byla v době migrační krize. V roce 2016 bylo nespokojených 65 % Čechů. Naopak největší spokojenost panovala u Čechů kolem českého předsednictví v roce 2009, kdy vyjádřilo spokojenost 69 % z nich. Vývoj veřejného mínění popsala v analýze průzkumů agentura STEM, která data sbírala od vstupu Česka do EU. Letos členství v EU kladně hodnotilo 51 % Čechů. Pozitivně Češi na EU vnímají zejména svobodu cestovat, pracovat a studovat, negativně ji vidí jako příliš direktivního aktéra, který Českou republiku obírá o nezávislost.

Financial Times bude spolupracovat s OpenAI

Financial Times se stal prvním významným britským zpravodajským médiem, které uzavřelo licenční smlouvu na obsah se společností OpenAI, vlastníkem chatovacího robota ChatGPT. Podobné dohody již uzavřely firmy Axel Springer, Associated Press či Le Monde a El País. Dohoda znamená, že uživatelé ChatGPT budou při hledání informací na určité téma mít možnost vidět stručné souhrny, citáty a odkazy na články FT. Dohoda se vztahuje jak na aktuální obsah, tak na archivní data pro trénování umělé inteligence (AI).

Pavel: ČR chce prohloubit spolupráci s Německem v energetice

Česko má zájem na prohlubování spolupráce s Německem v energetice, vědě, výzkumu a vývoji, digitalizaci i kybernetické bezpečnosti. Po pondělním jednání s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem v Praze to řekl jeho český protějšek Petr Pavel. Německo je podle něj strategickým partnerem.

Musk v Číně pohnul s technologií autopilota

Miliardáři Elonu Muskovi se na návštěvě Číny podařilo odstranit překážky v zavádění technologie samořízení. Akcie automobilky Tesla, kterou vede, proto v reakci na zprávu v předobchodní fázi pondělní seance posílily o více než 13 %. Tesla uvedla, že čínské úřady zrušily omezení pro její automobily, neboť prošly požadavky na zabezpečení dat v zemi. Oznámení podle serveru CNBC zvýšilo očekávání, že software Tesly Full Self-Driving (FSD) bude brzy na tomto největším trhu pro elektromobily dostupný.

Evropské banky zaplatily v Rusku rekordní daně

Velké evropské banky, které nadále působí v Rusku, zaplatily v loňském roce do ruského rozpočtu na daních zhruba 800 mil. EUR. To představuje čtyřnásobek ve srovnání s obdobím před ruskou invazí na Ukrajinu, a to navzdory slibům bank, že budou své aktivity v Rusku minimalizovat. Informoval o tom britský list Financial Times. Sedm evropských bank s největšími aktivy v Rusku vydělalo v loňském roce v Rusku dohromady přes 3 mld. EUR. Jde o Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intensa Sanpaolo a OTP. Jejich zisky se více než ztrojnásobily proti roku 2021.

ČEZ investuje i do internetu

Polostátní skupina ČEZ pokračuje v expanzi v byznysu s poskytováním internetového připojení a digitální televize. V dubnu koupila internetového providera WMS. Kromě akvizice této mostecké firmy, která působí už od roku 1993, ČEZ uskutečnil více než deset podobných nákupů. Před pár dny dokončil svou zatím největší telekomunikační transakci, když za vyšší stovky milionů koupil operátora Edera Group.

Mmcité poprvé vydá dividendu

Skupina mmcité, která vyrábí městský mobiliář, chce vyplatit první dividendu ve své historii. Návrh ještě budou schvalovat financující banka a valná hromada, podle firmy se nicméně očekává výplata 3,33 Kč na akcii. K výplatě by mělo dojít v létě. Společnost zároveň představila konečné hospodářské výsledky za loňský rok. Tržby loni společnosti vzrostly o 28,4 milionu korun na téměř 1,19 miliardy korun a čistý zisk se podniku zvýšil z předloňských asi 32,2 milionu korun na 85,4 milionu korun.

Philip Morris ČR schválil dividendu

Společnost Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v Česku, vyplatí za loňský rok dividendu v hrubé výši 1220 Kč na akcii. Rozhodla o tom úterní řádná valná hromada. Za předchozí rok akcionáři dostali 1310 Kč na akcii. Tabákové firmě loni klesl meziročně čistý zisk o osm procent na 3,3 mld. Kč a tržby bez spotřební daně a DPH se jí snížily o 1,8 % na 20,6 mld. Kč. Firma také ohlásila, že ji od června 2024 povede Fabio Costa, dosavadní viceprezident pro strategii mateřské společnosti Philip Morris International. Nahradí Andreu Gontkovičovou, která funkci generální ředitelky opouští po pěti letech.

Prodají Paramount za 26 mld. USD?

Mediální společnost Sony Pictures a investiční fond Apollo Global Management projevily zájem o převzetí mediální skupiny Paramount Global za 26 mld. USD (zhruba 600 mld. Kč). S odkazem na informované zdroje to uvedl americký list New York Times a další média. V případě převzetí by se společnost Sony Pictures stala většinovým majitelem skupiny Paramount Global, zatímco fond Apollo by vlastnil menšinový podíl. Součástí skupiny Paramount Global je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

FKI mají asociaci

Obliba kolektivního investování v posledních letech roste, i proto nyní vznikla Asociace fondu kvalifikovaných investorů. Zakládajícími členy jsou fondy kvalifikovaných investorů (FKI) ČSNF SICAV, a. s., zastoupený Lukášem Hrmou, dále r2p invest SICAV, a. s., v zastoupení Petra Žáčka a Pavla Jíši za Českomoravský fond SICAV, a. s. Všichni zakladatelé asociace působí v řídících orgánech některého z členských FKI. Asociace vnímá jako důležité věnovat velkou pozornost zvyšování finanční gramotnosti investorské veřejnosti a posilování samoregulačních prvků v tomto segmentu.

Becherovka definitivně patří Maspexu

Značka Becherovka má od 1. května 2024 nového majitele. Grupa Maspex, která také vlastní značky jako Żubrówka, Relax, Tiger energy drink, Dr Witt či Kubík, dokončila tímto krokem akvizici společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., od jejího současného vlastníka – Pernod Ricard Group. Tato akvizice je pro skupinu Maspex celkově jedenadvacátou a druhou na českém trhu. Tržby společnosti Maspex v roce 2023 dosáhly 15 mld. PLN.

Green0meter expanduje na Slovensko

Platforma Green0meter ze skupiny ČSOB, specialista na služby v oblasti udržitelnosti firem, od května vstupuje na slovenský trh. Green0meter pomáhá klientům shromažďovat potřebná data, která následně zpracovává do nefinančního reportingu, tedy výkazu s informacemi souvisejícími s udržitelností a oblastmi ESG. S nově spuštěným ESG poradenstvím sesbíraná data také vyhodnocuje. Na jejich základě tým odborníků poradí firmám, jak zlepšit fungování. Cílem slovenské expanze je nabízet tamním podnikům pomoc s výpočtem uhlíkové stopy a plněním všech souvisejících pravidel a reportů a ve výsledku vést firmy k efektivnějšímu fungování.

A příval hospodářských výsledků nekončí, v kostce ty vybrané:

Potěšily: Raiffeisenbank; Škoda Auto; Česká spořitelna; Amazon; Bezvavlasy; Apple; Sofi Technologies; Domino’s Pizza; ON Semiconductor; mmcité; Primoco UAV; Erste Group Bank; Mercedes-Benz Group; CaixaBank; HSBC Holdings; Adidas; OMV; 3M; Coca-Cola; PayPal; Eli Lilly; Huawei; Mastercard; Marriott International; Norwegian Cruise Line Holdings; Novo Nordisk; ArcelorMittal; Hugo Boss; Pandora; Novo Nordisk; Moderna; Southern; Thomson Reuters; Shake Shack; Société Générale; Credit Agricole; Daimler Truck Holding; Banka Creditas; Coinbase; XTB.

Spíše zklamaly: KB; NET4GAS; Volkswagen; Deutsche Lufthansa; Stellantis; McDonald’s; Kraft Heinz; Pfizer; Aston Martin; Yum! Brands; ING Groep; Maersk; ConocoPhillips; Peloton.