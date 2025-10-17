Co bude motorem dalšího růstu amerických akcií?

Americké akcie si v závěru minulého týdne prošly rychlým výprodejem. I přesto se stále nacházejí poblíž svých historických maxim. Mnozí investoři hovoří o neudržitelnosti této situace. Zmiňují nejdražší trh od doby internetové bubliny, u kterého každým dnem roste pravděpodobnost korekce.
Proti tomu však můžeme postavit argument, že současný stav může představovat nový normál. Co by v takovém prostředí americké akcie potřebovaly k dalšímu růstu?
Trh práce ochlazuje
Jedním z hlavních předpokladů dalšího růstu je prostředí klesajících úrokových sazeb. Uzavírka americké vlády sice zastavila přísun klíčových dat, ta alternativní však nadále ukazují na ochlazování trhu práce.
Tedy oblast, na kterou je centrální banka aktuálně nejcitlivější. Guvernér Fedu Jerome Powell tento týden uvedl, že situace se od zářijového zasedání měnového výboru příliš nezměnila. Rizika slabšího trhu práce nepolevila, spíše naopak. To potvrzuje náš výhled na možné snížení sazeb na říjnovém a prosincovém zasedání.
Úroky budou pravděpodobně klesat i v příštím roce. Tempo jejich snižování však určí až nová data.
Fed v současnosti počítá s jedním snížením, zatímco trh zaceňuje bezmála tři. Klíčové bude, aby nižší sazby nebyly spojeny s výrazným zpomalením americké ekonomiky, nýbrž aby šlo o preventivní kroky zohledňující vyvážení rizik a dlouhodobý cíl cenové stability a plné zaměstnanosti.
Čekání na výsledkovou sezónu
V nejbližších týdnech do vývoje amerických akcií významně promluví výsledková sezóna za třetí čtvrtletí, která tento týden odstartovala.
Společnost FactSet očekává předběžný růst zisků indexu S&P 500 o 8 procent, což by znamenalo deváté čtvrtletí meziročního růstu v řadě. Na základě historického trendu, kdy firmy často překonávají odhady, by konečný růst mohl po přehodnocení dosáhnout až 13 procent.
Pokud by se tak skutečně stalo, šlo by o čtvrté čtvrtletí po sobě, kdy index zaznamenal dvouciferný růst zisků.
FactSet dále uvádí, že sedm z jedenácti odvětví indexu by mělo vykázat meziroční růst zisků. V čele stojí sektor informačních technologií, kde by růst mohl přesáhnout 20 procent, následovaný utilitami, materiály a finančním segmentem.
K pozitivnímu překvapení už přispěly americké banky jako JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley či Bank of America. Ty ve všech hlavních ukazatelích překonaly tržní očekávání.
Zaostřeno na technologie
Nejsledovanější však tradičně zůstanou technologické firmy. Právě technologické společnosti, především ty spadající do tzv. velké sedmičky, jsou hlavním tahounem růstu amerických akcií.
Pokud by se jim podařilo opět překonat očekávání, rizika by se mohla vychýlit směrem k dalším historickým maximům akcivoého trhu. Podle agentury Bloomberg by zisky této sedmičky měly ve třetím čtvrtletí meziročně vzrůst o bezmála 25 procent.
Pokud by však doručené výsledky zaostaly a výhled by trh znepokojil, prostor pro korekci by se otevřel. S ohledem na vysokou koncentraci amerického trhu by se případný pokles velkých technologických firem přelil do celkového vývoje hlavních indexů.
Mamutí investice do AI
Výsledky za třetí kvartál ještě nebudou tím nejzajímavějším. Trh bude pečlivě sledovat, jak dopadnou investice do datových center a dalších oblastí spojených s umělou inteligencí (AI).
Do této oblasti velké technologické firmy investují stovky miliard dolarů. Tyto investice se v posledních čtvrtletích staly jedním z hlavních motorů růstu americké ekonomiky. Jen v první polovině letošního roku podle odhadů přispěly k růstu HDP až o jeden procentní bod.
Pokud by se očekávání nenaplnila, mohla by nás případná cenová korekce přiblížit minimálně k výprodejům, jaké jsme viděli v době prudkého zvyšování amerických sazeb.
Tak citlivý je dnes trh na otázku budoucnosti, a především profitability umělé inteligence. Zda se takový scénář nakonec vyplní, si budeme muset ještě několik kvartálů počkat…