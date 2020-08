Škodovácká škatulata, libanonský kolaps, golden rally a TikTok na pranýři aneb souhrn událostí 32. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Centrální bankéři sundali růžové brýle

Česká národní banka (ČNB) v nové makroekonomické prognóze zhoršila odhad vývoje domácí ekonomiky v letošním i příštím roce. Tuzemská ekonomika by letos měla spadnout o 8,2 %, květnová prognóza přitom počítala s poklesem o 8 %. Příští rok by HDP Česka mělo růst jen o 3,5 % namísto původně očekávaných 4 %. Po čtvrtečním jednání bankovní rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Na čtyřprocentní růst by se české hospodářství mělo podle bankéřů dostat až v roce 2022. Všech sedm členů bankovní rady také hlasovalo o ponechání úrokových sazeb beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta.

Dobré zprávy z průmyslu

Průmyslová výroba v Česku je z nejhoršího venku. V červnu zpomalil její meziroční pokles vyvolaný koronavirovou krizí na 11,9 % z květnových 25,7 %. K lepšímu výsledku přispělo zotavení výroby aut. V meziměsíčním srovnání byla červnová průmyslová produkce vyšší o 13,4 %. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). „V řadě průmyslových podniků se výroba postupně začala vracet na úroveň před vypuknutím pandemie,“ uvedl Radek Matějka z ČSÚ. Průmyslovou produkci ve srovnání s květnem podle něj povzbudila obnova výroby aut, což pomohlo i výrobcům dílů pro automobilový průmysl.

Schäfer v čele Škody

Novým předsedou představenstva automobilky Škoda Auto byl v pondělí podle očekávání zvolen Thomas Schäfer, dřívější vrcholný manažer Volkswagenu v Jihoafrické republice. Nově zvolený předseda představenstva nahradí Bernharda Maiera, který končí v čele společnosti po necelých pěti letech. Funkce šéfa Škody Auto se Schäfer ujal s okamžitou platností. V posledních dnech se jako o možném Maierově nástupci spekulovalo mimo jiné také o Martinu Jahnovi, který v těchto dnech skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho z společných podniků skupiny Volkswagen v Číně.

Rušno kolem TikToku

Čínská aplikace na sdílení krátkých videí TikTok v posledních týdnech budí za oceánem silné vášně. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa představuje bezpečnostní riziko. A pokud se čínský podnik ByteDance, který aplikaci provozuje, nedohodne na její akvizici s americkým Microsoftem, má Bílý dům v plánu aplikaci v USA zakázat. Trump stanovil stranám lhůtu na dojednání dohody, a to do 15. září. Mezitím alespoň americký Senát zatrhl užívání aplikace federálním zaměstnancům na vládních zařízeních. Microsoft by podle informací CNBC mohl Číňanům za TikTok zaplatit až 30 mld. USD (asi 659,4 mld. Kč). Potenciál TikToku nedá spát ani Facebooku, který tasí svojí největší zbraň – Instagram -, v němž spouští obdobu TikToku – službu Reels. „Je to okopírovaný produkt,“ hlásá do médií šéf TikToku Kevin Mayer.

Americká antičínská Čistá síť

Americká vláda zintenzivňuje tažení proti čínským společnostem v digitálním prostoru USA. Ministr zahraničí Mike Pompeo představil body projektu s názvem Čistá síť, který má zabránit čínským internetovým aplikacím a telekomunikačním firmám v přístupu k citlivým údajům amerických občanů i podniků, uvedla agentura Reuters. Pompeovo oznámení přichází nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil zákazem platformy TikTok, kterou provozuje čínská společnost ByteDance.

Učitelé v registrech nezaměstnanosti

Nezaměstnanost v Česku stoupla v červenci na 3,8 % z červnových 3,7 %, oznámil Úřad práce ČR. Příčinou mírného nárůstu byl kromě aktuální situace kolem koronaviru i každoroční příchod části zaměstnanců ze školství do evidence úřadů práce. Ty na konci sedmého kalendářního měsíce evidovaly 279 673 uchazečů o zaměstnání, což bylo nejvíce od února 2018. Počet nabízených míst klesl oproti červnu přibližně o šest stovek na 334 283.

GRAF: Vývoj míry nezaměstnanosti v Česku

(v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

Bezosovy spojené nádoby

Šéf internetového gigantu Amazon Jeff Bezos prodal v posledních dnech akcie společnosti za 3,1 mld. USD (asi 68,6 mld. Kč), píše Reuters s odvoláním na zprávu pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy. Nejbohatší muž planety už dříve uvedl, že chce každý rok prodat akcie za asi miliardu USD, aby měl peníze na financování své vesmírné společnosti Blue Origin. Letos už plán výrazně překročil, když se prozatím zbavil akcií v celkové hodnotě 7,2 mld. USD. Činí tak navíc v době, kdy titul výrazně posiluje. Akcie si letos připsaly už 73 %. Je ale stále z čeho brát. Bezosovi po prodeji stále zůstává 54,5 milionu akcií Amazonu, současná hodnota jeho podílu proto činí 174,64 mld. USD.

Regulace elektrokol podle Prahy? Pokuty za špatné parkování i konec křiklavých barev

Zlé uhlí. Mladí aktivisté v Německu znovu ožívají a bouří se proti pomalému odklonu

Největší podvodník Bernie Madoff: muž, který obral americkou smetánku o 65 miliard dolarů

Krachující Libanon stíhá další katastrofa

Na Libanon, který patří k nejzadluženějším státům světa a dlouhodobě se potácí na pokraji bankrotu, se snesla další katastrofa. Ničivá exploze v bejrútském přístavu má 140 obětí a na 5000 zraněných. Tragédii způsobil výbuch asi 2750 tun dusičnanu amonného, mohutná tlaková vlna poté způsobila škody až 5 km od místa výbuchu. Podle představitelů státu se mohou škody vyšplhat k 15 miliardám dolarů, neboť přes Bejrút a jeho přístav proudí cca 70 % libanonského obchodu. Země bude potřebovat mezinárodní pomoc, neboť finančně vyčerpaný stát nemá na obnovu kde brát.

Vesmírná Crew Dragon zpět na Zemi

Kosmické plavidlo společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska dopravilo zpět na Zemi astronauty NASA Roberta Behnkena a Douglase Hurleyho, kteří na Mezinárodní vesmírnou stanici dorazili 31. května. Loď se snesla s pomocí soustavy čtyř padáků na hladinu Mexického zálivu v neděli ve 20:48 SELČ. Přistání pilotované mise na moři je pro americkou kosmonautiku první po 45 letech a zároveň to je poprvé, co tuto cestu zajistila soukromá společnost.

Evropská komise vyšetřuje Google

Evropská komise začala podrobně zkoumat plán amerického Googlu koupit za 2,1 mld. USD (asi 47 mld. Kč) výrobce chytrých náramků a hodinek Fitbit. Obává se, že dohoda by mohla upevnit pozici technologického gigantu na trhu internetové reklamy, protože Google získá množství dat, která může využít pro personalizovanou reklamu.

Distribuci e-vinět zajistí Čepro a Česká pošta

Elektronické dálniční známky nejspíš bude fyzicky distribuovat konsorcium státních podniků České pošty a Čepra. V tendru uspěly s cenově nejnižší nabídkou. Dostávat budou 2,3 procenta z ceny prodaných vinět. Dosud je odměna pro distributory 4,6 procenta. Nyní běží 15denní lhůta pro případné námitky proti výběru. Elektronické dálniční známky by měly nahradit současné papírové kupony od příštího roku. Loni jich motoristé nakoupili za 5,5 miliardy korun.

Uber koupí britského rivala

Americká alternativní taxislužba Uber se dohodla na koupi svého největšího britského konkurenta Autocab, který provozuje rezervační systém pro nezávislé taxislužby po celé Británii. Informaci přinesl server BBC. Detaily obchodu strany nezveřejnily. Uber k transakci pouze uvedl, že jí umožní spojit uživatele její aplikace s jinými taxislužbami v oblastech, ve kterých nemá vlastní řidiče. Nyní Uber působí asi ve 40 britských městech, s Autocabem a jeho 75 tisíci vozy se dostane do asi 170 měst.

Nintendo v koronakrizi boduje

Japonský výrobce herních konzolí a videoher Nintendo v prvním finančním čtvrtletí zvýšil svůj čistý zisk meziročně na šestinásobek, když vykázal 106,5 mld. jenů (asi 22,3 mld. Kč). Koronavirová pandemie a nařízený sociální distanc totiž povzbudil poptávku po virtuálních videohrách a k nim potřebného hardwaru. Tržby Nintenda se za tři měsíce do konce června více než zdvojnásobily na 358,11 mld. jenů (75,1 mld. Kč).

Adidas se sbírá z knockoutu

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas se ve druhém čtvrtletí propadl do ztráty 333 mil. eur po zisku 643 mil. eur ve stejném období loni. Na vině je vynucené zavření velké části jeho obchodů kvůli koronavirové pandemii. Výsledky byly horší než odhady analytiků, kteří čekali ztrátu 290 mil. eur. Ve třetím čtvrtletí ale už firma počítá s návratem k zisku.

Siemensu klesl zisk na polovinu

Německé průmyslové skupině Siemens klesl ve třetím čtvrtletí jejího finančního roku čistý zisk meziročně o 53 % na 535 mil. eur. Zhoršení výsledků vedle koronavirové pandemie způsobilo zejména hospodaření energetické divize a vyšší sazby daně. Přesto výsledek citelně překonal odhady analytiků, kteří očekávali, že skupina vytvoří čistý zisk 51 mil. eur. Tržby podniku od dubna do června klesly meziročně o 5 % na 13,5 mld. eur.

Volná pád Lufthansy

Německá společnost Lufthansa vykázala za druhé čtvrtletí rekordní provozní ztrátu 1,7 mld. eur, a to navzdory snižování nákladů. Jde o nejhorší výsledek za 67 let její existence. O rok dříve měla firma zisk 754 mil. eur. Největší letecká společnost v Evropě ve výsledkové zprávě uvedla, že odvětví letecké dopravy se na úroveň před koronavirovou krizí patrně nedostane dříve než v roce 2024.

Peníze, nebo život

Britská letecká společnost Virgin Atlantic, která podobně jako ostatní aerolinky tvrdě doplácí na pandemii způsobenou šířením nového koronaviru, vyhlásila ve Spojených státech bankrot. Firma tam požádala o soudní ochranu před věřiteli a doufá, že se jí podaří získat čerstvý kapitál. Aerolinky, které založil miliardář Richard Branson, v červenci oznámily restrukturalizaci a dohodly se na záchranném plánu za 1,2 mld. GBP. Bez finanční injekce firmě klesnou hotovostní rezervy na kritickou úroveň a do konce září bude zřejmě bez peněz. Právní zástupce aerolinek sdělil, že společnost potřebuje americký soudní příkaz, aby podmínky restrukturalizace platily i v USA.

Kdo skutečně zaplatí nové jaderné reaktory v Dukovanech?

Německé řešení pro jaderný odpad: mají speciální fond, který vydělává miliony eur

Vývoj malých jaderných reaktorů v USA motivuje tamní ministerstvo, hlavně finančně

Lidem se vrací spotřební apetit

Tržby českých obchodníků v červnu po očištění meziročně klesly o dvě procenta, meziměsíčně stouply o 0,2 procenta. Lidé méně utráceli za pohonné hmoty a potraviny, naopak prodejcům nepotravinářského zboží se dařilo. „Vyšší tržby zaznamenaly prodejny s potřebami pro domácnost i s kulturními a sportovními potřebami. Nejvyšší tempo si však dlouhodobě udržuje prodej prostřednictvím internetu,“ uvedla Marie Boušková z Českého statistického úřadu.

Zlato na novodobém rekordu

Cena zlata tento týden překonala hranici 2000 USD za troyskou unci. Drahému kovu k tomu napomohly rostoucí geopolitické napětí, slábnoucí dolar, minimální výnosy bezpečných vládních dluhopisů a obavy z možné inflace.

Apple zpátky na špici

Akcie americké společnosti Apple díky příznivým čtvrtletním výsledkům hospodaření posílily o více než deset procent na nový rekord. Výrobce iPhonů tak překonal saúdskoarabskou ropnou firmu Saudi Aramco a stal se největší firmou na světě podle tržní kapitalizace.

Arabské jádro

Spojené arabské emiráty spustily první jadernou elektrárnu v arabském světě. Jaderná elektrárna Baráka se nachází na pobřeží Perského zálivu a má mít čtyři reaktory, z nichž tři jsou před dokončením. Zařízení má mít celkový výkon 5600 megawattů.

