Německé řešení pro jaderný odpad: mají speciální fond, který vydělává miliony eur

Investice do větrných parků na moři v globálním měřítku meziročně rostly. V prvním pololetí 2020 to bylo 35 miliard dolarů a meziročně se jedná o růst 319 %, uvedla společnost BloombergNEF . Celkově investice do obnovitelných zdrojů, vyjma velkých hydroelektráren, rostly o 5 % na 132,4 mld. USD. Propadly se ale investice do větrných parků na souši (o 21 %) a do solárních zdrojů (o 12 %).