Práci může zlepšit firemní prostředí i drobnost jako třeba počítačová myš
Moderní firmy si stále více uvědomují, že kanceláře nejsou jen místem samotné práce, ale prostorem, kde se tvoří firemní kultura a budují nenahraditelné vztahy.
Pro někoho představuje kancelářská práce jen nudnou a šedivou rutinu, kdy je potřeba odsedět si svůj pracovní čas u počítače. I zde se ale mění způsob, jakým pracujeme, ale i prostředí, ve kterém naše práce probíhá.
Dnešní kanceláře musí být flexibilní a přizpůsobitelné různým pracovním stylům a potřebám zaměstnanců. To zahrnuje variabilní pracovní stanice, tiché zóny pro soustředěnou práci, společné prostory pro týmovou spolupráci a relaxační zóny pro odpočinek a regeneraci.
A kancelářská práce se neobejde bez nejnovějších technologií, které jsou pro efektivní práci nezbytné. To znamená rychlý internet, moderní komunikační nástroje a inteligentní systémy, které usnadňují každodenní operace a podporují produktivitu.
Moderní myš s klávesnicí
Zdá se to jako drobnost, ale usnadnit život lidem ve firmách dokáže i tak obyčejná věc jako je počítačová myš. Podle výzkumu společnosti Logitech téměř 70 procent lidí věří, že kvalitní pracovní vybavení jim pomáhá být produktivnější. Někdy pomůže úplně základní věc – myš, která se přizpůsobí uživateli nebo klávesnice, která reaguje, ještě dřív, než dopadne prst.
Skutečným špičkovým pomocníkem je například myš MX Master 4 for Business, jejíž nejnovější verzi představil její výrobce Logitech letos na podzim. MX Master 4 zlepšuje práci kreativním profesionálům, vývojářům i „obyčejným“ firemním zaměstnancům.
„Při hektickém tempu v dnešním náročném světě potřebují vyspělí uživatelé nástroje, které jim pomohou zvládnout více práce za kratší dobu. Návyková haptická zpětná vazba, pokročilý software a vylepšená konektivita nastavují nový standard ovládání, přesnosti a produktivity i pro ty nejobtížnější operace,“ popisuje Tolya Polyanker, generální ředitel divize MX Business společnosti Logitech.
VIDEO: Nejlepší myš roku 2025
Zdroj: Youtube/Logitech
Připojení přes Logi Bolt zajišťuje spolehlivé fungování i v kancelářích zaplněných mnoha bezdrátovými zařízeními, takže se lidé mohou plně soustředit a udělat více práce bez otravných technických problémů.
Firemní pomocník
„Lze ji jednoduše nasadit v celé firmě, a když jsou zaměstnanci přihlášeni do systému Logi Tune, může IT oddělení sledovat stav myší na dálku prostřednictvím platformy Logitech Sync, aniž by museli osobně navštěvovat jednotlivá pracoviště,“ dodává Polyanker.
Dalším nedílným firemním doplňkem pro práci v kanceláři je pak počítačová klávesnice. I zde firma Logitech myslela na efektivnost. Bezdrátová klávesnice Signature Slim Solar+ K980 for Business totiž nepotřebuje dobíjení, neboť si vystačí se slunečním či umělým světlem, které jí dokáže dodat provozní „šťávu.“ Namísto překážejícího kabelu disponuje přijímačem USB-C Logi Bolt pro bezpečné a spolehlivé připojení i v rušném pracovním prostředí.
„Napájí se jakýmkoli světlem a zbavuje stůl kabelů, takže odstraňuje potřebu samostatného nabíjení. Po plném nabití dokáže pracovat až čtyři měsíce v úplné tmě, v náročných pracovních dnech tak mají pracovníci o jednu starost méně. Zároveň vylepšuje vzhled a komfort pracovního prostoru. Zaměstnanci si můžou nastavit až 23 klávesových zkratek, včetně klávesy k snadnému spuštění vybraného AI asistenta kvůli zvýšení produktivity,“ dodává Art O&‘Gnimh, generální ředitel skupiny Core Products Group společnosti Logitech.
Logitech má navíc i variantu myši pro firmy, která sdružuje prvotřídní design s pokročilými funkcemi a vylepšeným připojením. Díky zabezpečenému portálu pro cloudovou správu Logitech Sync17Vyžaduje aplikaci Logi Tune nainstalovanou na jednotlivých noteboocích mohou správci IT monitorovat využití jednotlivých zařízení a zajistit, aby bylo každé zařízení vždy připraveno k použití
Firemní kultura a identita
Velkou roli ale nehraje jen technika, zaměstnancům záleží rovněž na firemní kultuře, dobrém kolektivu, možnostech seberealizace i misi firmy a jejím celkovém směřování. A právě tyto hodnoty by firemní kanceláře měly odrážet. Být zkrátka otiskem firemní kultury. Pro zaměstnance je pak firma čitelnější a bude jej více přitahovat.
Data Atmoskop.cz ukazují důležitost firemní kultury pro image firmy, udržení stávajících zaměstnanců i nábor nových. Pro nejvíce zaměstnanců (75 %) jsou klíčové vztahy na pracovišti a dobrá atmosféra ve firmě. Zaměstnanci při výběru zaměstnavatele dávají výrazně přednost neformální firemní atmosféře před formální a tomuto hledisku přikládají velký význam. Pro 74 % zaměstnanců jsou podle Atmoskop.cz pak důležité kvalitní pracovní podmínky.
„Nejen samotné pracoviště, ale i služby přímo v kancelářské budově či v nejbližším okolí jsou pro mnoho zaměstnanců klíčové. Jedná se zejména o kvalitní stravování, možnosti sportu a relaxace či zdravotní služby,“ říká Martin Ladyr ze SWORP.
Hybridní kanceláře
Kanceláře dnes hrají zásadní roli v úspěchu firmy a v přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců.
Aktuálním trendem jsou i tzv. hybridní kanceláře. Zde často zaměstnanci nemají pevně přidělené pracovní místo, vždy využívají některé z volných míst a přizpůsobí si jej svým potřebám. Prostory proto musí být maximálně flexibilní.
„Přínosnou roli ve vybavení moderních kanceláří hrají vestavěné prvky, které zaměstnanec může použít, když je potřebuje a které zůstávají skryty, když nejsou využívány. Běžně se jedná o monitory, klávesnice či mikrofony,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.
Investice do moderního a inspirativního pracovního prostředí se vyplácí nejen ve zvýšené produktivitě, ale i ve větší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců.