Tú tút! Jídlo jede! A (zatím jen) do Karlína ho přiváží autonomní robot

Česko vstupuje do éry autonomního doručování. Platforma foodora, česká jednička v doručování jídel, spustila v Praze 8 pilotní rozvoz objednávek pomocí robotů. V rámci pilotního provozu budou tři robotická vozítka produkty fastfoodového řetězce v pražském Karlíně.

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 4. 12. 2025 14:15
Poprvé si Češi mohou objednat jídlo a přiveze jim ho autonomní robot. Co by se původně zdálo jako sci-fi se v Thámově ulici pražského Karlína stává realitou. Pilotní projekt představila začátkem prosince společnost foodora ve spolupráci s firmou Starship Technologies a řetězcem rychlého občerstvení McDonald’s.

„Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty. Plánujeme pilotní provoz zhruba na tři až šest měsíců. V jeho rámci si otestujeme jak zájem zákazníků, tak všechny podrobnosti denního provozu. Podle toho, jak to půjde, budeme případně rozšiřovat počet jednotek,“ uvedl při spouštění provozu Adam Kolesa, generální ředitel společnosti foodora.

Po úspěšném nasazení ve Švédsku se robotické doručování foodory poprvé představuje i ve
střední Evropě. Roboti, které vyrábí společnost Starship Technologies, jsou součástí flotily více než 2700 autonomních robotů, kteří působí po celém světě. K vidění jsou ve Spojených státech, ale také ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku, Německu, Estonsku a ve Velké Británii.

Spuštěním projektu se Česká republika řadí mezi evropské průkopníky moderní městské logistiky. foodora tím potvrzuje svou pozici jednoho z největších inovátorů na trhu doručovacích platforem. „Každým dnem se mění způsoby, kterými se ve městech pohybujeme, nakupujeme a žijeme a my u toho chceme být. Robotické doručování je logickým krokem vpřed,“ dodal Richard Dirbák, šéf logistiky české foodora.

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

