shares views

Pokud technologiím dojde dech, Trump i ekonomika USA bude mít problém

Hlavními tahouny americké ekonomiky mají zůstat spotřeba a investice. Pomoci má i fiskální impuls spojený s Trumpovým „velkým krásným rozpočtovým zákonem". Klíčová otázka ale zní: jak velkou roli v dalším vývoji sehraje umělá inteligence a technologický sektor?

Republikán Donalda Trumpa opakovaně prohlašuje, že americkou ekonomiku učiní ještě silnější a lepší. (Ilustrační foto) Foto: Michael M. Santiago / Getty Images

Napsal Jan Berka
-
naposledy aktualizováno 23. 12. 2025 15:25
Americká ekonomika by letos měla růst tempem mírně pod dvěma procenty. V příštím roce čekáme zrychlení k dvouprocentní hranici, tedy lehce nad potenciálním růstem, který odhaduje centrální banka Fed.

Hlavními tahouny mají zůstat spotřeba a investice. Pomoci má i fiskální impuls spojený s Trumpovým „velkým krásným rozpočtovým zákonem“. Klíčová otázka ale zní: jak velkou roli v dalším vývoji sehraje umělá inteligence a technologický sektor?

Hyperscaleři investují

Americký akciový trh je dnes mimořádně koncentrovaný. Deset největších firem tvoří okolo 40 procent indexu S&P 500. A většina z nich patří do technologií – zároveň masivně investuje do umělé inteligence.

Takzvaní hyperscaleři, tedy firmy zaměřené na trénování AI, do této oblasti investovali zhruba 400 miliard dolarů. A to není všechno: výstavba datových center je ještě dražší. Kromě samotných technologií zahrnuje stavební práce, infrastrukturu a energetiku včetně zajištění dodávek elektřiny.

Podle odhadů výzkumného centra Budget Lab při Yaleově univerzitě se investice související s AI podílely na růstu reálného HDP v první polovině roku více než třetinou. V čistém vyjádření jde přibližně o 0,5 procentního bodu z celkového růstu 1,6 procenta.

Budget Lab zároveň uvádí, že v „hrubých“ investičních výdajích (tedy ještě před tím, než se část impulzu vyruší přes dovoz) je příspěvek vyšší, zhruba 1,3 procentního bodu. Výstavba datových center je totiž dovozně náročná. Přibližně polovina kapitálových statků pochází ze zahraničí. Část investičního impulzu v HDP se tak kompenzuje vyšším dovozem a nižším čistým exportem.

A protože investice do AI mají dále růst – hyperscaleři mohou zvýšit své kapitálové výdaje až na 500 miliard dolarů – bude tato složka ekonomiky pravděpodobně i nadále viditelně podporovat růst.

Efekt bohatství

Technologie se ale do výkonu americké ekonomiky nepromítají jen přes investice. Druhým kanálem je akciový trh a takzvaný efekt bohatství. Růst cen akcií zvyšuje bohatství zejména nejbohatších domácností.

A právě ty mají na spotřebě mimořádně vysoký podíl, přes třetinu. Pokud mají bohatí Američané dále utrácet, musí si trh udržet výkon. A ten v posledních letech táhnou hlavně technologie. K polovině prosince index S&P 500 letos vzrostl zhruba o 15,5 procenta. „Velká sedmička“ přidala přes 24 procent. Index bez Magnificent Seven rostl jen o necelých 13 procent.

Z toho je patrné, že technologický sektor – a to jak investicemi, tak přes akciový trh – přispívá k růstu americké ekonomiky nadstandardně.

Otazníky kolem produktivity

Fed navíc očekává, že se postupně projeví i vyšší produktivita. V prosincové prognóze uvádí, že by růst reálného HDP mohl v roce 2026 dosáhnout až 2,3 procenta. Současně by inflace měla klesnout k 2,4 procenta a nezaměstnanost se zvýšit na 4,4 procenta, tedy mírně nad odhadovanou přirozenou mírou kolem 4,2 procenta.

Náš výhled je opatrnější. Nepředpokládáme, že se investice do AI promítnou do produktivity tak rychle, aby už příští rok výrazně zvedly celkový růst. Růst produktivity se nyní pohybuje kolem 3 procent anualizovaně.

Pokud by se využití umělé inteligence začalo šířit rychleji a skutečně se promítlo do širší produktivity práce, mohl by se růst produktivity podle některých odhadů posunout směrem k 4 procentům. Zatím je ale příliš brzy na uzavírání sázek.

Ekonomika na prahu změny

Rizika amerického výhledu jsou z velké části paradoxně soustředěna právě v technologickém sektoru. Pokud by firmy začaly výrazně škrtat investice do datových center a související infrastruktury, ekonomika by přišla o podstatný motor růstu.

A pokud by důvodem bylo zklamání z návratnosti, tedy že AI nedoručí výnosy, které trh očekává, téměř jistě by následoval výprodej technologických akcií. Čím prudší a delší by byl, tím silněji by se přes efekt bohatství přelil do oslabení spotřeby domácností.

Americká ekonomika stojí na prahu možné změny směrem k vyššímu potenciálnímu růstu, který by mohly nastartovat nové technologie. Zároveň ale platí, že stejný příběh může z optimistických očekávání udělat problém. Pokud se ukáže, že realita je méně „růžová“, než trh dnes věří, může se současný tahoun růstu změnit v brzdu. A tu by pocítili nejen běžní Američané, ale i investoři, kteří se technologiím dosud vyhýbali obloukem.

Jan Berka

hlavní ekonom skupiny Roklen Více...

