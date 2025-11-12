peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Oblečení do práce si nekupujte. Trendem je pronájem

Trh s nejrůznějšími produkty prochází nejen transformací, která se odklání od tradičního prodeje produktů a směřuje k nabídce komplexních služeb či pronájmu. A projevuje se i v Česku, včetně trhu s pracovními oděvy.

Podle aktuální studie společnosti CWS Workwear potřebuje pracovní oděv pravidelně 2 až 2,5 milionu lidí v České republice. (Ilustrační foto) Zdroj: PxHere

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 12. 11. 2025 12:48
cirkulární ekonomika komplexní služby poradenství pracovní oděvy pronájem pronájem pracovních oděvů trh práce

Pracovní oděv pravidelně v České republice využívají více než dva miliony
lidí. Trend pronájmu pracovních oděvů a s tím spojených služeb totiž na zdejším trhu
zesiluje, ve srovnání se západní Evropou přitom český trh nabízí výrazný růstový
potenciál.

Český trh má v oblasti pronájmu a servisu pracovního oblečení velký růstový potenciál. Na trhu již působí několik firem jako třeba Lindström, která se zaměřuje hlavně na pronájem oděvů pro zdravotnictví a potravinářství ale i další odvětví. Dalšími hráči na trhu jsou třeba společnosti PEVI či Elis.

A zálusk na získání podílu v tomto segmentu má i společnost CWS Workwear. Tento vedoucí poskytovatel udržitelného ochranného pracovního oblečení, chce proto v České republice výrazně růst.

Desetina již pronajímá

Zatímco před 5 lety ještě téměř 100 procent českých firem pracovní oděvy pro své zaměstnance nakupovalo, v poslední době roste trend jejich pronájmu.

Více jak 10 procent firem už oblečení nenakupuje, ale využívá jejich půjčení. „Prostor pro další růst trhu je přitom velký, např. v Německu si dlouhodobě zapůjčuje pracovní oděvy zhruba třetina firem,“ vysvětluje jednatelka CWS Workwear v ČR a na Slovensku Martina Bimanová. A dodává, že pracovní oděv využívá přes 2 miliony zaměstnanců.

Podle aktuální studie společnosti CWS Workwear potřebuje pracovní oděv pravidelně 2 až 2,5 milionu lidí v České republice. To je více než 40 procent ze všech pracovníků. Nejvíce takových lidí – zhruba 1,4 milionu – je v průmyslových odvětvích. Následují stavebnictví (asi půl milionu), zdravotnictví (300 tisíc), potravinářský průmysl či gastronomie.

Nicméně poptávka po pracovních oděvech pochází i od malých řemeslnických firem či ze zemědělství.

Transformace trhu v běhu

Zájem o pronájem pracovních oděvů zvyšuje několik faktorů: jednoduchost a rychlost servisu, nižší náklady i menší ekologická stopa. Kromě úspory peněz firmy zjišťují, že pronájmem pracovních oděvů i snižují své emise. „To je v době zvýšeného tlaku na nefinanční reporting poměrně silný benefit pronájmu pracovních oděvů,“ dodává Martina Bimanová.

Trh s pracovním oblečením prochází nejen v Česku transformací, která se odklání od tradičního prodeje produktů a směřuje k nabídce komplexních služeb. Firmy nyní často nabízejí služby, jako je praní, oprava, pronájem a skladování oděvů.

„Dodavatel se tak mění z pouhého prodejce v dlouhodobého strategického partnera, který pomáhá klientům efektivně splnit jejich zákonné povinnosti, snížit administrativní zátěž a optimalizovat náklady,“ vysvětluje Martina Bimanová.

Podle ní je vidět zvýšená poptávka napříč odvětvími, tomu odpovídá i neustále se rozšiřující nabídka oděvů i ochranných pomůcek. Důležitou součást nabídky vidí jednatelka také v kvalitním poradenství.

„Klienta provedeme celým procesem od výběru nejvhodnějšího řešení přes volbu konkrétního oblečení až po jeho pronájem a servis,“ uzavírá.

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

Další příspěvky od autora:

Nebezpečný mýtus o Buffetově indikátoru žije i po 25 letech

Povolební analýza: Novou vládu čeká šest klíčových rizik a výzev

Pětibilionová NVidia; česká ekonomika mile překvapila a Znovín mění majitele aneb souhrn ekonomických událostí 43. a 44. týdne 2025

Více k tématu:

Michal Pivrnec (Green Future): Plasty ze žlutých popelnic zrecyklujeme všechny kromě PET lahví

Blíží se revoluční změny v oblasti obalů

Carey Causey (Ball Beverage Packaging): Zálohovací systémy jednoznačně zvyšují míru recyklace

