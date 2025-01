Český průmysl bojuje s útlumem; Ukrajina utnula transit plynu z Ruska a Tesle klesl poprvé za 10 let odbyt aneb souhrn ekonomických událostí přelomu roku a 1. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Odstartoval nám další rok (to to uteklo), tentokrát s číslovkou 2025. Pár dní po jeho začátku jste již určitě začali s plněním novoročních předsevzetí a někdo možná už stihl zajít do fitka. Jak mě upozornili moji známí, tak číslo 2025 vyjadřuje po delší době jednu matematickou zvláštnost. Je druhou mocninou čísla 45, když jeho předchůdce 442 proběhl v roce 1936 a jeho následovník (462) proběhne v roce 2116. To jen abyste měli nad čím přemýšlet, než naplno vletíte do pracovních i domácích povinností letošního roku. Ostatně už starořecký filozof Platón kdysi (moudře) prohlásil, že „začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ Tak ať se vám jakýkoli začátek letos podaří.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Ukrajina utnula transit plynu z Ruska

Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie a do Moldavska, uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na operátora plynovodů. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi společnostmi Gazprom a Naftohaz. Ruský Gazprom podle agentury Reuters ukončení tranzitu potvrdil.

Český průmysl bojuje s útlumem

Podmínky v českém průmyslu se ke konci roku opět zhoršily. Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském sektoru v prosinci klesl na 44,8 bodu z listopadových 46 bodů. Podle analytiků za poklesem stojí především slábnoucí poptávka, zejména ze zahraničí, která se odráží na omezené výrobě, snižování zaměstnanosti i zhoršeném investičním klimatu.

Tesle poprvé klesl odbyt

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt o 1,1 procenta zhruba na 1,79 milionu vozů. Podle agentury Bloomberg tak vykázala první celoroční pokles odbytu za více než 10 let. V samotném čtvrtém čtvrtletí automobilka odbyt zvýšila o 2,3 % na rekordních 495.570 vozů. Analytici však podle průzkumu společnosti LSEG očekávali výraznější nárůst, a to na 503.269 vozů, napsala agentura Reuters. Celoročnímu poklesu odbytu Tesly nezabránila ani opatření na podporu prodeje, která zahrnovala například bezúročné půjčky na nákup aut či bezplatné nabíjení.

Heřminovy ochrání přehrada, stavět se začne za 2 roky

Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku by měla začít nejpozději v říjnu 2027. Stavební práce by měly vyjít zhruba na devět miliard korun, suma nezahrnuje peníze na výkup pozemků. Novinářům to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vydání stavebního povolení ministr očekává v polovině roku 2026, pak by měl následovat mezinárodní tendr na firmu, která přehradu postaví. Stavba přehrady by měla podle ministra stát 4,7 mld. Kč, úpravy pod nádrží si vyžádají 1,7 mld. Kč.

Ekonomika ve 3. kvartálu rostla lépe

Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 1,4 %. V porovnání s předchozím kvartálem byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o půl procenta. Zpřesněná čísla zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). U obou údajů statistici vylepšili svůj dřívější odhad o 0,1 procentního bodu. Meziroční nárůst o 1,4 % byl podle dat ČSÚ nejvýraznějším meziročním posílením české ekonomiky za čtvrtletí od třetího kvartálu 2022.

Boom elektroaut v Číně směřuje do hybridů

Hybridní vozidla se v Číně ukazují jako populárnější než čistě bateriové, přestože spotřebitelé stále opouštějí auta s výhradně spalovacími motory, ukazují celoroční data. Lídr trhu BYD uvedl, že více než polovina z 4,3 mil. osobních vozů, které prodal v roce 2024, byla hybridních. Trend se tak otočil ve srovnání s rokem 2023.

NVIDIA převzala izraelský Run:ai

Americký výrobce čipů NVIDIA dokončil převzetí izraelské společnosti Run:ai, která působí v oblasti umělé inteligence (AI). Podle dřívějších informací izraelského listu Calcalist činila hodnota transakce 700 mil. USD. Run:ai pomáhá optimalizovat počítačovou infrastrukturu pro AI. Transakce byla terčem vyšetřování ze strany Evropské komise, které se soustředilo na praktiky, jež by mohly posílit dominantní pozici firmy NVIDIA na trhu s čipy pro AI. Komise nicméně tento měsíc dospěla k závěru, že převzetí nepředstavuje hrozbu pro hospodářskou soutěž.

Volkswagen se dohodl s odbory

Odboráři a vedení německého automobilového koncernu Volkswagen se podle zdrojů listu Handelsblatt dohodli na opatřeních, která by měla ušetřit 4 mld. eur (cca 100 mld. Kč). Dohoda odborářů a vedení automobilového koncernu Volkswagen vylučuje propouštění z organizačních důvodů do konce roku 2030. Koncern přesto hodlá v příštích šesti letech zrušit v Německu přes 35.000 pracovních míst. Podle Grögera například po odchodech zaměstnanců do důchodu.

Boeing věří v návrat k zisku

Boeing plánuje v roce 2025 dodat nejvíce letadel od roku 2018 a poprvé za několik let dosáhnout ročního zisku. Společnost se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti, kvality výroby a zvýšení důvěry investorů po sérii problémů s kvalitou a klesajícími dodávkami. Rok 2025 bude pro Boeing klíčový, firma provádí implementaci nových procesů, řešení více než 70 % návrhů od zaměstnanců a zavedení „move ready“ kritérií pro správu práce na montážní lince. Tyto kroky mají zabránit opakování událostí, jako byla havárie nouzových dveří na letounu 737 MAX 9 v lednu 2023. Boeing také jmenoval bývalého astronauta Nicholase Patricka do klíčové pozice, aby řešil lidské faktory v procesu výroby.

Čínský Home Credit má nového majitele

Čínskou součást skupiny Home Credit, která poskytuje spotřebitelské úvěry, přebírá konsorcium vedené čínskou internetovou společností JD.com. Informaci z hlášení pro burzu v Hongkongu potvrdil Hospodářským novinám (HN) mluvčí investiční skupiny PPF Leoš Rousek. Cenu transakce neuvedl, napsal server. PPF postupně rozprodává zahraniční byznys Home Creditu.

Honda a Nissan jednají o fúzi

Japonské automobilky Honda a Nissan se dohodly na zahájení rozhovorů o fúzi. Oznámily to firmy na konci prosince. Spojením podniků by vznikl třetí největší výrobce automobilů na světě za konkurenty Toyota a Volkswagen, napsala agentura Reuters. Plány na spojení obou firem přicházejí v době, kdy tradiční automobilky čelí rostoucí konkurenci ze strany amerického výrobce elektromobilů Tesla a také čínských rivalů. Honda je druhou největší automobilkou v Japonsku, zatímco Nissanu patří třetí příčka. Tržní hodnota Hondy přesahuje 40 mld. USD (zhruba 965 mld. Kč) a tržní hodnota Nissanu se pohybuje kolem 10 mld. USD.

České jaderky vyrobily méně než o rok dřív

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 29,7 TWh elektřiny, což je meziročně o 0,7 TWh méně. Letos elektrárny plánuji navýšit svou produkci o více než sedm procent. Zajistit to má vyšší výkon bloků v Dukovanech a také méně odstávek pro výměnu paliva.

PPF koupila vlastníka pražského Hiltonu

Skupina PPF kupuje společnost Quinn Hotels Praha, která vlastní největší hotel v Česku Hilton Prague. Na transakci upozornil server Hospodářské noviny. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na stránkách. Podle HN se bude cena pohybovat ve vyšších miliardách korun.

ČNB na sazby před koncem roku nesáhla

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na prosincovém jednání po roce přerušila uvolňování měnové politiky, když základní úrokovou sazbu ponechala na čtyřech procentech. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Na stejné úrovni je sazba od počátku listopadu. Analytici přestávku ve snižování úrokových sazeb očekávali.

Ekonomika USA překvapivě stoupla

Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 3,1 % po tříprocentním růstu ve druhém čtvrtletí. V konečné zprávě to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Revize dat je překvapivá, většina ekonomů se domnívala, že statistici potvrdí pokles tempa růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 2,8 %.

Royal Mail do rukou Křetínského

Britská vláda schválila prodej firmy International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail, zhruba za 3,6 miliardy liber (přibližně 108 miliard Kč) firmě EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského. Vyplývá to z dnešního oznámení IDS pro londýnskou akciovou burzu. Převzetím IDS Křetínský získává Royal Mail.

Začala stavba další části okruhu Prahy

Ještě před Vánocemi začala stavba úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Řidičům by se měl otevřít koncem roku 2027, řekl před poklepáním základního kamene generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Za 12,6 km nové dálnice stát zaplatí téměř 9,8 mld. Kč bez daně z přidané hodnoty. Z naplánovaných zhruba 83 km Pražského okruhu je aktuálně v provozu zhruba polovina, vyplývá z informací ŘSD.

Pavel nakonec rozpočet podepsal

Prezident Petr Pavel podepsal před Vánocemi státní rozpočet na příští rok se schodkem 241 mld. Kč. Ve videu na sociálních sítích také poznamenal, že dlouho podpis zvažoval a rozhodnutí nebylo lehké. Prezidentovy výhrady k rozpočtu směřují k tomu, že část předpokládaných příjmů a výdajů není realistická. Pavel řekl, že od premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS) dostal osobní garanci, že schodek příští rok nebude vyšší, než je ten plánovaný.

Budvar odvedl státu přes půl miliardy

Národní podnik Budějovický Budvar letos odvedl státu plánovaných 550 mil. Kč ze zisku, uvedla jeho mluvčí Barbora Povišerová. Kolik to bude příští rok, zatím neví. Loni to bylo 250 mil. Kč. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v létě uvedl, že peníze půjdou na mimořádnou podporu farmářů a zemědělců pro letošní rok.

Fed šel na konci roku se sazbami dolů

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila před koncem roku základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 %. Signalizovala však, že v příštím roce bude úroky snižovat pomaleji, než předpokládala dříve. Fed zahájil snižování úroků v září, kdy svou základní sazbu zredukoval o půl procentního bodu. V listopadu pak přikročil k dalšímu snížení, a to o čtvrt procentního bodu. Centrální banka se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit domácí ekonomiku.

Povolování jádra bude rychlejší

Povolování výstavby nových jaderných zdrojů včetně malých modulárních reaktorů v Česku by mělo být jednodušší a rychlejší. Atomové právo by také mělo být připraveno na příchod nových jaderných technologií. Předpokládá to vládní novela atomového zákona, kterou před Vánocemi přijala Poslanecká sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Jaderná energie má být podle současných plánů státu spolu s obnovitelnými zdroji hlavním zdrojem českého energetického mixu. Stát proto připravuje stavbu nových reaktorů i malých modulárních bloků.

Český bankám vzrostl ve 3. kvartále zisk

Bankám a spořitelnám v Česku za tři čtvrtletí letošního roku stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 8,1 mld. Kč, tedy o desetinu, na téměř 91 mld. Kč. Vyplývá to z dat, která zveřejnila ČNB. Bilanční suma bank ke konci září činila 10,863 bil. Kč, což je meziroční nárůst o 710 mld. Kč.

Samsung posiluje v robotice

Společnost Samsung Electronics oznámila, že se stane hlavním akcionářem firmy Rainbow Robotics. Cílem tohoto kroku je urychlit budoucí vývoj robotických technologií, například výrobu humanoidních robotů. Původně Samsung v roce 2023 získal v korejské firmě podíl 14,7 % díky investici 86,8 mld. KRW (přibližně 1,47 mld. Kč), nyní využívá opci a navyšuje podíl na 35 %.

Vítkovice Steel může vlastnit Jindal

Společnost Jindal Steel International z globální průmyslové skupiny Jindal Group působící v ocelářství, energetice a těžebním průmyslu se stala novým majitelem ostravské firmy Vítkovice Steel. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který potvrdil, že transakce nenaruší hospodářskou soutěž.

Akcie na pražské burze v roce 2024 rostly

Akciím na pražské burze se v roce 2024 dařilo, když index PX stoupl o 24,5 % na 1760,2 bodu. Nejlépe se během roku dařilo akciím Erste, naopak nejhorší výkonnost měly akcie Pilulky, uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra. V roce 2023 pražská burza rostla o 17,7 %, o rok dříve naopak oslabila o 15,7 %.

Hypotéky míří pod 5 procent

Po více než dvou letech klesla průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů pod hranici pěti procent. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů zaznamenal pokles průměrné úrokové sazby a zájemci o hypotéku si tak mohli v průběhu prosince sjednat úvěr s průměrnou úrokovou sazbou 4,97 procenta. Ačkoli odborníci neočekávají dramatické změny v nejbližších měsících, současný trend naznačuje, že podmínky pro získání hypotéky se postupně zlepšují.

Bageterie Boulevard ve všech krajích

Bageterie Boulevard (BB), česká síť exprès gourmet restaurací, zaznamenala další milníky ve své expanzi. Po otevření 64. restaurace v Karlovarském kraji v obchodním centru Varyada v Karlových Varech na konci listopadu otevřela novou pobočku v průběhu prosince v Dlouhé ulici na Praze 1. V rámci ČR a SK provozuje BB 65 restaurací a připravuje se pro expanzi na zahraniční trhy.

STRV s jediným vlastníkem

Lubo Smid, spoluzakladatel a CEO české technologické společnosti STRV, dokončil proces odkupu podílů od ostatních zakladatelů a spolumajitelů firmy – Davida Semeráda, Martina Stavy a Pavla Zeifarta. Tento krok má za cíl dostat STRV z úspěchu se startupy do „vyšší ligy“ vývoje digitálních produktů ikonických značek. Smid vede od roku 2018 firmu z pozice CEO a od roku 2020 ve společnosti držel majoritní podíl. Během svého působení dovedl podnik k expanzi na americký trh, kde má technologická firma aktuálně většinu svých klientů. Sjednocení vlastnictví má STRV posílit a připravit na další růst včetně transformace spojené s rozvojem umělé inteligence.

Digitální transformace KB

Komerční banka v průběhu prosince 2024 dosáhla významného milníku ve své digitální transformaci – přivítala miliontého uživatele své bankovní aplikace KB+. Dosažení miliónu klientů v KB+ je výsledkem jak akvizice nových klientů, tak převodu stávajících klientů ze starších bankovních systémů na platformu KB+, která zjednodušuje a posouvá správu osobních financí na technologicky a klientsky nejmodernější úroveň.