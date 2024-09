Síkela eurokomisařem „proti Číně“; Fed výrazně srazil sazby a ČEZ chce jít na malé reaktory s Brity aneb souhrn ekonomických událostí 38. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

příroda nám zase jednou ukázala svoji sílu a ničivé povodně si vybraly svoji daň především na majetku. Zejména severovýchodní Moravu, ale i část Čech, nyní čekají týdny, někde i měsíce oprav, obnov a rekonstrukcí vodou poničeného majetku. Nákladné v řádu desítek miliard korun budou hlavně opravy dopravní infrastruktury. Emočně náročnější pak likvidace následků povodní u obyčejných lidí. Paradoxně přišla přírodní katastrofa těsně před krajskými a senátními volbami, takže se rozhořely debaty nad tím, zda lze všude (zejména tam kde řádila ničivá voda) řádně volby uskutečnit. Zároveň se i rozebírá, nakolik povodně ovlivní preference a finální volbu voličů. Česko nikdy podobnou situaci nezažilo, ale lze předpokládat, že se na výsledku voleb projeví. Otázkou je, zda u voličů zaboduje dojem z relativně dobře zvládnuté katastrofy, nebo naopak frustrace z toho, že ne všude stát zasáhl dostatečně… Každopádně pokud se vás volby týkají, tak pevnou ruku!

Schodek s kvůli povodním prohloubí

Ministerstvo financí připraví kvůli povodním novelu letošního státního rozpočtu, deficit se prohloubí o 30 mld. Kč na 282 mld. Kč. O deset miliard korun by se měly zvýšit i výdaje státního rozpočtu na příští rok, jeho schodek by měl být 240 mld. Kč. Novelu i příští rozpočet by měla vláda schválit příští týden. Peníze stát získá dodatečným vydáním dluhopisů. Kromě státního rozpočtu se budou škody po povodních financovat také z dalších veřejných zdrojů, a to z rozpočtů postižených krajů a obcí a z evropských zdrojů.

Miliardové škody, hlásí pojišťovny

Pojištěné škody po záplavách dosáhnou podle prvních odhadů 17 mld. Kč, uvedla Česká asociace pojišťoven. Přibližně polovinu těchto škod připadá na domácnosti a druhou část na podniky. Pro pojišťovny byly největší katastrofou v historii povodně ze srpna 2002, za které vyplatily 36,7 mld. Kč.

Deset evropských miliard na povodně

Státy střední a východní Evropy zasažené povodněmi budou moci využít 10 mld. eur (250 mld. Kč) z unijního fondu soudržnosti, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Chce, aby postižené země mohly peníze použít co nejrychleji a co nejjednodušeji. Na Česko podle premiéra Petra Fialy, který se jednání účastnil, připadnou dvě miliardy eur (50 mld. Kč). Z fondu solidarity bude možné financovat například obnovu dálnic, silnic či mostů. Z kohezních fondů pak bude možné „flexibilně čerpat finance na obnovu postižené země“.

Fed srazil sazby o půl procenta

Americká centrální banka podle očekávání na zářijovém zasedání zahájila cyklus uvolňování měnové politiky. Dosud byla základní úroková sazba v pásmu 5,25-5,50 %, nově se bude pohybovat mezi 4,75 a 5,00 %. Spadne tak o 50 bazických bodů, což znamená, že banka zvolila razantnější roztočení měnových kohoutů. Analytici vyhlíželi snížení sazby o 50, nebo 25 bazických bodů. Naposledy Fed sazby zvýšil loni v červenci, od té doby se základní sazba držela v pásmu 5,25-5,50 %, což byla nejvyšší úroveň od roku 2001. V nové prognóze Fed zlepšil výhled inflace, do konce roku čeká centrální banka další uvolnění měnové politiky.

Síkela eurokomisařem pro rozvoj a spolupráci

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) dostal v Evropské komisi na starost dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv. Spadat pod něj bude vůbec největší generální ředitelství, které zaměstnává 3000 lidí a má k dispozici velké finanční prostředky. Například pod něj spadá investiční iniciativa EU Globální brána (Global Gateway), kterou chce EU konkurovat čínské nové Hedvábné stezce. Iniciativa počítá v příštích letech s investicemi ve výši až 300 mld. eur (7,5 bil. Kč) do infrastruktury v rozvíjejících se zemích, zejména v Africe, Indii, Latinské Americe a Pacifiku.

Jablka pomrzly, sklizeň bude tristní

Sklizeň jablek v České republice letos kvůli silným jarním mrazům meziročně klesne o 76 % na pouhých 23.886 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně k 1. září, který potvrdil data odhadu k 15. červnu uvádějící úrodu jablek 23.437 tun. Sklizeň hrušek by měla proti červnovému odhadu vzrůst téměř dvojnásobně na 3963 tun. I tak půjde meziročně o pokles, a to o 58 procent. Odhad dělal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Předčasný důchod zpřísní

Od října přitvrdí podmínky pro nárok na dřívější odchod z pracovní fáze života. Místo stávajících 35 let budou muset lidé odpracovat alespoň 40 roků, aby mohli předčasnou penzi čerpat. Některé náhradní doby pojištění, jako je doba studia, se navíc do této lhůty budou nově započítávat jen z osmdesáti procent. Cílem vlády je ještě více snížit počet těch, kteří vstoupí do důchodového systému před řádným termínem.

Zavře VW továrnu v Číně, kdy se vyrábí i škodovky?

Německý automobilový koncern Volkswagen a jeho nejstarší čínský partner SAIC Motor plánují v reakci na slábnoucí poptávku po automobilech se spalovacími motory uzavřít nejméně jeden závod v Číně. Společný podnik obou automobilek SAIC Volkswagen Automobile se připravuje na to, že příští rok uzavře továrnu ve městě Nan-ťing, kde se vyrábějí vozy Volkswagen Passat a Škoda a jehož roční kapacita je 360 000 vozů. S odvoláním na informované zdroje to ve středu uvedla agentura Bloomberg.

Liberty Ostrava rozprodává majetek

Zkrachovalá huť Liberty Ostrava a její insolvenční správce zahájili transparentní prodej nepotřebného majetku. Ve výběrovém řízení prodávají odval Lihovarská ve Slezské Ostravě a stavební pozemky o rozloze přes 36.000 metrů čtverečních ve Frýdku-Místku. Zájemci musí účast ve výběrovém řízení potvrdit do 7. října.

Google vyhrál soud s EU

Americká internetová společnost Google ze skupiny Alphabet vyhrála u soudu Evropské unie spor o pokutu 1,49 mld. eur (bezmála 38 mld. Kč). Soudní dvůr EU to oznámil v tiskové zprávě s tím, že evropské regulační orgány pochybily. Žaloba Google vinila z omezování konkurence na trhu s internetovou reklamou. Pokutu firma dostala před pěti lety.

ČEZ se spojuje na malé reaktory s Brity

Energetická společnost ČEZ naváže strategickou spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR při vývoji malých modulárních reaktorů. Česko podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemá zájem o nákup hotových malých modulárních reaktorů, ale chce se podílet na jejich výrobě v globálním měřítku. Strategické partnerství ČEZ a Rolls-Royce SMR to podle něj umožní. „Rolls-Royce svůj mezinárodní dodavatelský řetězec teprve tvoří. Česká republika a české firmy mohou stát u zrodu dodavatelského řetězce, zapojit se do jeho vytváření v maximální možné míře,“ řekl premiér. ČEZ zároveň podle HN zvažuje nabýt v Rolls-Royce SMR „odpovídající podíl“.

Už jen jedna dávka?

Vláda schválila návrh zákona o dávce státní sociální pomoci. Čtyři dosavadní dávky by mohla od července příštího roku nahradit jedna nová podpora. Místo příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků by úřady práce mohly začít vyplácet novou dávku státní sociální pomoci. Podávat a vyřizovat by se měla jen jedna žádost. Kvůli nároku na peníze od státu by se víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

NRR: Veřejné finance směřují k udržitelnosti

České veřejné finance směřují k udržitelnějšímu stavu v budoucnu. Stane se tak ale za předpokladu, že se udrží nastolené trendy a schválené změny uskuteční. Vyplývá to ze Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou vydala Národní rozpočtová rada (NRR), společně se Zprávou o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2023.

Čupr může převzít Pilulku

Společnost Growth Expert patřící do investiční společnosti TCF Capital českého podnikatele Tomáše Čupra obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolení ke spojení soutěžitelů, na základě kterého může uplatnit opční právo, a získat tak kontrolní podíl ve společnosti Pilulka Lékárny. K uplatnění tohoto opčního práva dosud nedošlo.

Korejci v Praze hlavně kvůli jádru

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol při čtvrtečním jednání v Praze ujistil českého prezidenta Petra Pavla, že se korejská vláda postará o to, aby proces vedoucí k podpisu smlouvy se společností KHNP o stavbě jaderných bloků v Dukovanech byl hladký. Jun Sok-jol nevyloučil to, že by KHNP a Westinghouse mohly částečně u Dukovan spolupracovat, podobně jako v minulosti ve Spojených arabských emirátech.

České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 mld. Kč. V Plzni to řekl premiér Petr Fiala (ODS), který s Jun Sok-jolem navštívil podniky Doosan Škoda Power a Škodu JS, jež mají být významnými subdodavateli korejské společnosti KHNP.

Audi prodá závod v Bruselu, zájem má Čína

Německá prémiová automobilka Audi ze skupiny Volkswagen se snaží najít kupce pro svůj závod v Bruselu. Zřídila pro tento účel speciální pracovní skupinu. Pokud nikoho nenajde, hrozí, že továrna bude muset skončit, uvedla agentura DPA. Podle informovaného zdroje belgického listu De Tijd má o převzetí továrny zájem čínská automobilka Nio.

Boeing bude šetřit

Americký výrobce letadel Boeing musí v důsledku probíhající stávky sáhnout k úsporným opatřením. Firma pozastaví přijímání nových zaměstnanců a zvažuje dočasné propouštění kvůli nedostatku práce. V pondělí o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na dopis finančního ředitele společnosti Briana Westa adresovaný zaměstnancům.

Kijonková plánuje investice

Simona Kijonková představila plány investiční skupiny JSK, která kromě připraveného finančního kapitálu buduje svůj byznys plán na tzv. smart investicích a na know-how úspěšné byznysmenky a jejího týmu. Cílem skupiny je posunout zakladatele k dalším úspěchům. Během následující dekády počítá JSK se vstupy do firem v hodnotě desítek miliard korun a plánuje spolupráci s dalšími investory. Zaměřit se chce na podniky ve střední fázi růstu, které kromě návratnosti přinášejí i společenský přesah.

Vodafone Nápad roku vyhrálo Kardi Ai.

Z velké konkurence 137 inovativních českých firem vzešli vítězové již 17. ročníku startupové soutěže Vodafone Nápad roku. Nejvyšší příčkou ocenila odborná porota Vlastimila Hrabala, COO firmy Kardi Ai, která umožňuje lidem jednoduše monitorovat zdraví svého srdce. Na stupních vítězů stanula ještě Kamila Zahradníčková s virtuálními respondenty Lakmoos AI a Ladislav Dvořák s RoboTwin, nástroji pro názornou výuku robotů.

Fico úřaduje – daně půjdou nahoru

Vládní strany na Slovensku se dohodly na konsolidačním balíčku v hodnotě asi 2,6 mld. eur v zájmu zlepšit stav veřejných financí. Opatření zahrnují například vyšší základní sazbu daně z přidané hodnoty z nynějších 20 % na 23 % nebo snížení DPH na základní potraviny. Další potraviny a některé energie budou naopak zatíženy novou, 19% sazbou DPH. Zavedena bude také nová daň z finančních transakcí a zvýší se sazby daně z příjmů právnických osob. Novinářům to v úterý řekl premiér Robert Fico.

Superboháčů přibývá

Klub superbohatých lidí ve světě se za posledních 10 let citelně rozrostl. Hlavní podíl na tom mají Čína a pak Spojené státy, vyplývá ze zprávy společností New World Wealth a Henley & Partners. Celkový počet lidí, kteří mají investovatelný majetek nejméně za 100 mil. USD, označovaných jako stomilionáři, za 10 let vzrostl celosvětově o 54 % na 29 350.

Pokémoni před soudem

Japonský videoherní gigant Nintendo a společnost The Pokémon Company žalují výrobce videoher Pocketpair. Viní ho z porušování patentů v souvislosti s jeho populární hrou Palworld. Hra Palworld je často označována jako „pokémoni se zbraněmi“, píše agentura Reuters. Rychle se stala velkým hitem a měsíc od vydání ji hrálo kolem 25 mil. hráčů. Podobně jako ve hrách se značkou Pokémon se zde hráči věnují sbírání zvláštních tvorů s různými schopnostmi, píše server BBC.

Škoda JS dodá další díly pro britskou jaderku

Společnost Framatome, která je strategickým partnerem EDF, a plzeňská Škoda JS podepsaly smlouvu na dodávku dalších dvou sad vnitřních dílů pro reaktor EPR v britském Sizewell C. D. Toto partnerství je dalším krokem kupředu při budování čistší a udržitelnější energetické budoucnosti, uvedly obě firmy v tiskové zprávě.

Na závěr pár hospodářských výsledků v kostce:

Potěšily: Gevorkyan; General Mills; Allegro

Zklamaly: Lesy ČR; České dráhy (nižší zisk, vyšší tržby).