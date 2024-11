Trump do Bílého domu; Rohlík v Německu pomůže Amazonu a ČNB i Fed posílají sazby níže aneb souhrn ekonomických událostí 45. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jednu z hlavních otázek podzimu máme za sebou. V Bílém domě bude příští čtyři roky vládnout (opět) Donald Trump. Celý svět se tedy má na co těšit, pod čímž si lze představit ledacos. Již v průběhu prezidentské předvolební kampaně republikánský kandidát a nyní tedy již znovuzvolený prezident naznačoval, co vše může čekat Ameriku, ale i zbytek světa. Třeba vyřešení situace na Ukrajině, další fungování NATO, vyřešení údajně nadměrné migrace na amerických hranicích a pochopitelně různá ekonomická opatření. Evropu včetně Česka by v tomto směru rozhodně zasáhly cla na dovoz zboží z Evropské unie. Na druhou stranu je otázkou nakolik Trump dovede svoje předvolební proklamace naplnit a do jaké míry narazí na realitu světa. Teprve čas ukáže, jak moc bude Trump zasahovat do světového i národního dění. Jisté je, že s jeho nástupem do úřadu můžeme čekat nepředvídatelnost, což není úplně pozitivní zpráva. Snad se tedy nenaplní jeden z citátů autora Pána prstenů J.R.R. Tolkiena: „Dějiny je možno výrazně ovlivnit. Nečekanými a nepředvídatelnými činy, vycházejícími z odhodlání.“ Je ale fakt, že odhodlání Donaldu Trumpovi nikdy nechybělo…

Trump vyhrál

Budoucím 47. prezidentem USA se stal republikánský kandidát Donald Trump, jemuž dali voliči přednost před demokratkou Kamalou Harrisovou. Špatný pocit z ekonomického vývoje, kritický postoj k prezidentovi Joeu Bidenovi a podpora od mužů a prvovoličů patří podle serveru NBC News k hlavním důvodům, proč zvítězil Trump. Trumpovi dále pomohlo, že pro většinu voličů byla nejdůležitější „schopnost vést“ a schopnost „přinést změnu“. Lidé, kteří to takhle vnímali, volili v sedmi z deseti případů právě Trumpa.

Výsledek přivítali investoři a finanční trhy, americké akcie v reakci na výsledek výrazně zpevnily a jejich hlavní indexy uzavřely na nových rekordech. Výrazný nárůst zaznamenal také americký dolar, který vystoupal na čtyřměsíční maxima, i kryptoměny.

Rohlík pro Amazon

Český on-line obchod Rohlík.cz bude v Německu rozvážet potraviny pro e-shop Amazon Prime. Na jeho webu, který používá víc než 20 milionů Němců, bude Rohlík potraviny nabízet pod svým německým jménem Knuspr.de. Napsal to ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr serveru řekl, že partnerství firmy dojednávaly v posledních čtyřech měsících. Podle Čupra tak Amazon nemusí ztrácet čas rozvojem vlastní rozvážkové služby na potraviny, ale svěří ji specialistovi, který už v Německu funguje.

ČNB poslala sazby níže, stejně jako Fed

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek znovu snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Základní sazba klesla na 4,00 %, nejnižší úroveň od začátku února 2022. Většina analytiků pokles sazeb o čtvrt procentního bodu očekávala. V nové makroekonomické prognóze ČNB zhoršila výhled tuzemského hospodářského růstu pro letošní i příští rok.

I americká centrální banka Fed podle očekávání na listopadovém zasedání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,50-4,75 %. V září Fed zahájil cyklus uvolňování měnové politiky redukcí sazeb o 50 bazických bodů. Předtím centrální banka naposledy sazby zvýšila loni v červenci, od té doby se základní úrok držel v pásmu 5,25-5,50 %, což byla nejvyšší úroveň od roku 2001.

A o čtvrt procentního bodu šla se sazbami i britská centrální banka, základní sazba je tak nyní na 4,75 %.

Škody po povodních až 50 mld. Kč

Celkové škody po zářijových povodních odhaduje vláda na 45 až 50 mld. Kč. Více než polovina veškerých škod je na státním majetku, řekl v pátek novinářům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Škody za desítky miliard jsou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, o řád nižší v jiných částech země. Vláda kvůli povodním zvýšila schodek letošního státního rozpočtu o 30 mld. Kč a plánovaný schodek rozpočtu na příští rok o 10 mld. Kč. Podle Stanjury se ukazuje, že částka je přiměřená.

Toyota otevřela v Kolíně obří hub

Společnost Toyota Motor Europe (TME) otevřela v kolínském závodě Toyota Motor Manufacturing Czech Republic mega-hub pro automobily, bude sloužit pro finální úpravy vozů značky Toyota a Lexus podle požadavků zákazníků. Využívat ho budou vedle Česka i další evropské závody společnosti, ročně jím má projít až 350 tis. aut. TME do vybudování logistického centra, které je největším v evropských závodech Toyota, investovala 17 mil. eur, tedy podle aktuálního přepočtu zhruba 429 mil. korun. Kolínský závod je zároveň v užším výběru koncernu pro výrobu elektromobilů v Evropě.

Změna dotací pro podporu energií terčem žaloby

Photon Energy a dvě další firmy chystají žalobu proti České republice kvůli navrhovaným změnám v dotacích pro podporované zdroje energie. Podle těchto firem stát v případě schválení změn, které mají dotace snížit, poruší své závazky ve smlouvách a také legitimní očekávání investorů.

Softwarové společnosti Y Soft pomůže EIB

Český výrobce softwaru Y Soft získal úvěr 30 mil. eur od Evropské investiční banky (EIB). Brněnská společnost chce peníze použít na dalších vývoj a nasazení nových kancelářských technologií. Banka tak podpoří urychlení vývoje a nasazování cloudových kancelářských řešení (SAFEQ) a produktové řady automatizačních nástrojů (AIVA). Jejich součástí bude software funkčně provázaný s robotikou, kamerami a senzory. Peníze mají podle banky pomoci firmě v příštích třech letech realizovat zejména výzkumné a vývojové aktivity společnosti. Úvěr přitom představuje polovinu vyčíslených nákladů na celý projekt.

Čína si stěžuje na evropská cla u WTO

Čína si u Světové obchodní organizace (WTO) stěžuje na vysoká cla, která na dovoz elektromobilů uvalila Evropská unie. Zástupce WTO serveru Politico potvrdil, že organizace už stížnost obdržela. Takzvaná vyrovnávací cla až 35,3 procenta na dovoz bateriových elektromobilů z Číny jsou výsledkem vyšetřování čínských subvencí, které v minulých měsících vedla Evropská komise (EK). Platí od 30. října po dobu pěti let a připočítávají se ke standardnímu desetiprocentnímu clu.

Prognóza MF: Letos porosteme o procento, příští už o 2,5 %

Ministerstvo financí letos očekává růst českého hrubého domácího produktu 1,1 %. Ve středu potvrdilo odhad ze srpnové prognózy. Výhled růstu na příští rok proti srpnu zhoršilo o 0,2 procentního bodu na 2,5 procenta. Očekávanou inflaci ministerstvo financí pro letošní rok potvrdilo na 2,4 %, v příštím roce 2,3 %. Ekonomickému oživení v příštím roce by podle MF mělo pomoci zvýšení spotřeby domácností, kterému bude nahrávat pokračující růst reálných mezd na úrovni cca 4 %. Spotřeba poroste o 3,7 %, zatímco letos ministerstvo čeká růst o 1,9 %. Další příspěvek by mělo přinést zvýšení veřejných i soukromých investic o 3,6 % po letošním růstu 0,9 %.

Sazby hypoték jdou dolů, ale pomalu

Swiss Life Hypoindex v listopadu opět mírně klesl, ale jde o nevýznamnou změnu, která zájemcům o vlastní bydlení nepřináší snížení splátek hypoték. Bankovní marže u hypotečních úvěrů jsou v současnosti přibližně o čtyři desetiny procentního bodu vyšší, než je dlouhodobý průměr. Pokud by nyní bankám stačila průměrná marže, úrokové sazby hypoték by se již pevně usadily pod pětiprocentní hranicí.

Deficit veřejných financí letos oproti loňsku nižší

Deficit veřejných financí ČR by měl letos klesnout na 2,8 % HDP po loňských 3,8 % HDP, uvedl v makroekonomické predikci ministerstvo financí. Proti srpnovému odhadu se letošní předpokládaný deficit zhoršil o 0,3 % HDP, podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) za zhoršením stojí dopady zářijových povodní. Ministerstvo zároveň očekává, že dluh sektoru veřejných institucí v letošním roce vzroste na 43,9 % HDP z loňských 42,4 % HDP.

Stávka v Boeingu končí

Stávkující zaměstnanci americké společnosti Boeing schválili nejnovější návrh podniku na zvýšení mezd. Ukončí tak sedmitýdenní stávku, která zastavila výrobu většiny letadel a prohloubila finanční krizi ve firmě. S odvoláním na odborový svaz IAM District 751 o tom informují tiskové agentury. Členové odborů se vyslovili pro návrh na zvýšení mezd celkem o 38 procent v období čtyř let. Stávka Boeingu byla první za posledních 16 let. Její ukončení je úlevou pro firmu, která se od lednové závady jednoho z letadel 737 MAX potácí od jednoho neúspěchu ke druhému.

České statistiky jednou větou

Přebytek zahraniční obchodu ČR v září meziročně stoupl o 9,9 mld. na 21,3 mld. Kč.

Průmyslová výroba letos v září opět meziročně vzrostla, a to o 0,8 %.

Stavební výroba po dvou měsících růstu v září meziročně klesla o 7,1 %.

Maloobchodní tržby v září počtvrté zrychlily růst, stouply o 5,6 %.

Nezaměstnanost se po zářijovém růstu snížila v říjnu opět na 3,8 %.

Růst tržeb ve službách v ČR ve 3. čtvrtletí zrychlil na 3 %.

Za letošní první tři čtvrtletí se v českých hotelech, penzionech a kempech ubytovalo 17,8 mil. hostů, meziročně o 2,8 %více.

Jaderný smír Američanů s Korejci?

Spojené státy a Jižní Korea podepsaly memorandum o zásadách týkajících se vývozu jaderných technologií a spolupráce v tomto odvětví. V pondělí o tom informovalo americké ministerstvo energetiky. Dopad na spor mezi americkou firmou Westinghouse a jihokorejskou společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ale není z dokumentu jasný. KHNP letos v létě zvítězila v tendru na výstavbu jaderných bloků v České republice, Westinghouse byl ze soutěže vyřazen.

Saúdové staví nový div světa

Saúdská Arábie rozjíždí v Rijádu projekt New Murabba, který slibuje stát se jedním z největších stavebních počinů na světě. Jeho dominantou bude Mukaab, obří „kostka“ vysoká 400 metrů, která pojme až 20 budov o velikosti Empire State Building. Nabídne futuristické atrakce, holografická zobrazení a nákupní centra. Dokončení projektu, který je součástí strategie Vision 2030, je plánováno za necelých šest let.

WOOD & Company očekává stabilizaci na realitním trhu

Investiční skupina WOOD & Company očekává v nadcházejících měsících stabilizaci trhu s komerčními nemovitostmi a nárůst investiční aktivity ve středoevropském regionu. Sama společnost byla v prvním pololetí v rámci svého realitního byznysu aktivní, když nabídla investorům zajímavé novinky a rozšířila rozsah na další sektory nemovitostního trhu. Výkonnost realitních fondů je v souladu s dlouhodobě cílovanými výnosy na úrovni 8 až 10 procent ročně.

Popeyes má v Česku za sebou úspěšný rok

Fastfoodový řetězec Popeyes oslavil první rok působení v Česku. Za tu dobu prodal více než 100 tisíc vydaných porcí, hlavní hvězdou je podle očekávání ikonický Chicken Sandwich. Popeyes Česko, nyní se třemi restauracemi v Praze a středních Čechách, se chystá na otevření dalších včetně první restaurace v Brně. V příštím roce by měly přijít na řadu krajská města, prémiová obchodní centra a další dálniční tahy. Do roku 2033 má být v Česku otevřeno 60 restaurací Popeyes.

Ruské pojišťovnictví PPF mění vlastníka

Podnikání české skupiny PPF v ruském pojišťovnictví přebírá investiční skupina Inweasta, která kupuje stoprocentní podíl v ruské společnosti PPF Life Insurance, napsala v úterý ruská agentura Interfax s odvoláním na vyjádření zakladatele investiční skupiny Andreje Jelinsona. Inweasta má ústředí v Dubaji a pobočky v Hongkongu, Istanbulu a Vídni, dodala agentura. Transakci podle Interfaxu již schválily ruská vládní komise kontrolující zahraniční investice a centrální banka. Na transakci upozornil server Seznam Zprávy.

Obohacený uran dodají Česku i Britové

Obohacený uran pro výrobu paliva pro české jaderné elektrárny bude dál dodávat společnost Urenco. Skupina ČEZ se s britskou firmou dohodla na spolupráci minimálně do poloviny 30. let. Informovala o tom dnes společnost ČEZ. Dalším dodavatelem obohaceného uranu pro tuzemské elektrárny je francouzská společnost Orano. Podle ČEZu to zvýší bezpečnost provozu jaderných elektráren pro případ, kdyby některý z dodavatelů měl například výpadek nebo vznikly jiné problémy.

Investoři Fingoodu věří

Objem peněz investovaných do středních českých firem prostřednictvím crowdfundingu nadále roste, platforma Fingood letos zprostředkovala investice v objemu 762 mil. Kč. Investoři se zajímají především o nemovitostní projekty, slyší přitom na nadstandardní výnos přesahující 11 %. Platforma chystá další rozšíření své nabídky i expanzi na první zahraniční trhy.

Spořitelna oživuje své karty o herní motivy

Česká spořitelna uzavřela spolupráci s herním studiem Warhorse Studios a připravila pro své klienty řadu novinek z gamingového prostředí. Herní příznivci si mohou nově v mobilní aplikaci George aktivovat jednu ze tří virtuálních karet s motivem středověké hry Kingdom Come: Deliverance II, kterou Warhorse Studio uvede na trh v únoru příštího roku. Klienti Spořitelny mohou zároveň získat od pondělí 11. listopadu do 15. prosince 2024 ve věrnostním programu Moneyback řadu slev od herního e-shopu Xzone. Naleznou tam například 15% slevu na veškerý merch s tématikou Kingdom Come: Deliverance II.

Stock oceněn za udržitelnost

Společnost Stock Spirits Group získala zlatou medaili od společnosti EcoVadis, která se zaměřuje na hodnocení udržitelnosti v globálních firmách. Ocenění řadí skupinu STOCK mezi 5 % nejlépe hodnocených společností na světě a mezi 3 % nejlepších lihovarnických a likérnických firem na základě udržitelnosti. Hodnocení Ecovadis se u skupiny STOCK posunulo během pouhých dvou let z bronzové medaile na zlatou především díky realizaci řady ESG aktivit společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, využívání udržitelných obalových materiálů nebo v oblasti pracovních podmínek, které skupina vytváří pro zaměstnance.

Výsledková sezóna pokračuje :

Potěšily: ČSOB; Primoco UAV; Fox; Marriott International; ČSOB Pojišťovna; DuPont de Nemours; Ferrari; CTP; Commerzbank; Crédit Agricole; UniCredit; Warner Bros. Discovery; Moderna; Under Armour; Molson Coors Beverage; Ralph Lauren; Sony; Banca Monte dei Paschi di Siena; Paramount Global; Baxter International; British Airways; XTB; Zalando; Vítkovice Steel

Spíše zklamaly: Ryanair; Saudi Aramco; Archer Daniels Midland; Yum! Brands; Thomson Reuters; Nintendo; Pilulka; Ahold Delhaize; BMW; Toyota; UniCredit Bank ČR a SR; CVS Health; PPF; Zentiva; Hershey; Air France-KLM; Wizz Air.