Bitcoin koriguje zisky, Black Friday vrcholí a Musk přeskočil Gatese aneb souhrn událostí 48. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

takže si to shrňme – kdo nemá Black Friday jako by nebyl. K tomu začíná předvánoční šílenství: náměstí zaplňují prodejci vánočních stromků, lifestylové magazíny se plní vánočními tipy (od dárků, přes výzdobu až po recepty na cukroví a sváteční jídlo) a pokud na vás nevyskočí reklama na zmíněný černý pátek, tak rozhodně na vánoční tutovku. Nutno dodat, že většina z tohoto běsnění se zatím odehrává on-line. A přitom mnozí čekají alespoň mírné uvolnění koronavirových opratí, aby konečně mohli vyrazit do “nákupáků”. Tak snad už se brzy dočkají…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Korekce udeřila

Bitcoin, ale i ostatní kryptoměny začaly korigovat své předchozí zisky. Nejznámější virtuální měna ve čtvrtek zamířila prudce dolů. Cena bitcoinu se vrátila pod 17 000 dolarů za virtuální minci. Ještě ve středu se přitom dostala těsně pod svůj historický rekord z roku 2017, když se obchodoval kolem 19 500 USD. Na začátku první vlny pandemiie se přitom propadl až k hodnotě 5000 USD, během několika měsíců tak předvedl impozantní růst.

Musk přeskočil Gatese

Podnikatel a inovátor Elon Musk, který stojí za automobilkou Tesla či vesmírnou společností SpaceX, je druhým nejbohatším člověkem planety. V žebříčku miliardářů sestavovaném agenturou Bloomberg přeskočil spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese. Muskovi pomohl prudký růst ceny akcií Tesly, kdy se Muskovo jmění během jediného dne zvýšilo o 6,5 %, tedy 7,2 miliardy dolarů na 127,9 miliardy dolarů. Od začátku roku už pak stouplo o 100,3 miliardy dolarů. V čele žebříčku se i nadále neohroženě drží ředitel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos.

Black Fiday všude, kam se podíváš

Internetové obchody s výprodeji nečekaly s každoroční akcí Black Friday na poslední listopadový pátek, slevové kampaně dávkují prakticky už celý měsíc. Letošní slevové šílenství okořenila druhá vlna koronavirové pandemie, která prakticky znemožnila nákupy vánočních dárků jinde než na internetu. I proto bude podle ředitele Heureky Tomáše Bravermana patřit letošní černý pátek k rekordním dnům celého roku. Reálné slevy v každoroční akci podle cenového srovnávače Heureka.cz dosahují v průměru 19 procent. Češi při Black Friday podle statistiky společnosti Pocodi utrácejí v průměru 5080 Kč.

Beneš pokračuje v čele ČEZu

Předseda představenstva a generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš povede polostátní energetický kolos i v dalším čtyřletém funkčním období. Dozorčí rada energetické společnosti mu k tomu udělila mandát. Beneš vede ČEZ od roku 2011. Současné funkční období mu končí na konci příštího roku. Pokud Beneš dokončí nově schválený mandát, firmu povede minimálně do konce roku 2025. ČEZ nyní připravuje dostavbu dukovanské elektrárny. Soutěž na výběr dodavatele nového jaderného bloku by podle Beneše měla být zahájena do konce tohoto roku. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi.

Největší propad za tři století

Británii v tomto roce čeká nejhorší recese za posledních 300 let. Britská vláda přiznala, že čelí bezprecedentní krizi. Ministr financí Rishi Sunak uvedl si v letošním fiskálním roce kvůli koronakrizi vláda půjčí až 394 miliard liber, což odpovídá asi 19 % HDP. Ostrovní země tak bude mít největší rozpočtový deficit od druhé světové války. Mírnější zotavení ekonomiky by se mělo dostavit už v příštím roce.

Konec příměří s Washingtonem

Francouzský daňový úřad začal po amerických technologických obrech požadovat miliony eur z titulu digitální daně, kterou Washington kritizuje. V posledních dnech podle Financial Times obdržely od berních úřadů informaci o platbě daně za rok 2020 mimo jiné firmy Amazon a Facebook. Francouzský parlament tříprocentní digitální daň schválil už loni v červenci. V lednu ale země uzavřely příměří, Francie platby nevymáhala a USA nezavedly odvetná cla. “My už nemůžeme čekat. Technologické firmy jsou velkými vítězi pandemie, výrazně zvýšily obraty a přitom neplatily spravedlivé daně,” řekl listu jeden francouzský berní úředník.

Zbrojovka na rekordu

Výrobce zbraní Česká zbrojovka Group vykázal za prvních devět měsíců letošního roku rekordní tržby 4,96 mld. Kč, meziročně se zvýšily o asi 10 %. K rekordním výsledkům přispěl vyšší prodej střelných zbraní. Silnou poptávku zbrojovka registrovala v USA.

Tesla věří Číně

Americká automobilka Tesla má velké plány v Číně. Napřesrok tam hodlá otevřít továrnu na výrobu nabíječek pro elektromobily. Podle agentury Reuters do něj investuje 42 jüanů (asi 140 milionů Kč). Tesla nyní nabíječky, které se obvykle instalují na dobíjecích stanicích a parkovištích, dováží do Číny z USA.

Škoda pokořuje další metu

Automobilka Škoda Auto zahájila výrobu dlouho očekávaného elektromobilu Škoda Enyaq iV v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Elektromobil vzniká na lince společně s modely Octavia a Karoq. Jde o jedinou linku v celém koncernu VW, na které vznikají modely na platformách MQB i MEB současně. Aby bylo možné na jedné musela Škoda investovat 32 milionů eur do její přeměny. Celkově se zde má vyrobit až 350 elektrických SUV denně.

Brown i King změní vydavatele

Německá mediální skupina Bertelsmann převezme americké vydavatelství Simon & Schuster, které vydává například knihy Dana Browna, Stephena Kinga či Hillary Clintonové. Bertelsmann kupuje vydavatelství od americké mediální společnosti ViacomCBS, která se rozhodla zaměřit na své internetové a reklamní aktivity. Zaplatí za ně 2,175 mld. USD (asi 48 mld. Kč), uvedly strany. Převzetí podniku ještě musejí schválit antimonopolní orgány. Předpokládá se, že transakce bude dokončena v průběhu příštího roku.

Kofole navzdory pandemii rostl zisk

Čistý zisk společnosti Kofola ČeskoSlovensko za prvních devět měsíců vyskočil o 15,1 % na 313,2 mil. Kč. Výsledek podpořil příspěvek akvizice minerálních vod Korunní a Ondrášovka. Tržby společnosti v čase globální pandemie ale klesly o 1,2 % na 4,83 mld. Kč. V Česku prudce vyskočily tržby retailu, naopak nižší byly výnosy segmentu HoReCa.

Velké čistky v IBM

Americká společnost IBM hodlá v Evropě zrušit až 10 tisíc pracovních míst, což představuje asi pětinu její pracovní síly v regionu. Nejvíce by se škrty měly dotknout Británie a Německa, nevyhnou se ale zřejmě ani Polsku, Slovensku, Itálii a Belgii. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. IBM tak hodlá snížit náklady v divizi služeb, která se potýká se slabým růstem.

TikTok získal týden navíc

Administrativa Donalda Trumpa poskytla čínské společnosti ByteDance dalších sedm dnů na prodej aktivit TikToku v USA. Dohodu o prodeji aplikace na sdílení krátkých videí musí ByteDance dotáhnout do 4. prosince. Americká vláda již dříve konečný termín posunula o 15 dnů.

Větrem k uhlíkové neutralitě

Britská energetická společnost SSE spolu s norskou ropnou a plynárenskou firmou Equinor zahájili výstavbu největší větrné farmy na světě Dogger Bank. Elektrárna s kapacitou 3,6 gigawattu bude stát na moři, konkrétně v britské části Severního moře. Do prvních dvou fází projektu podniky investují 6 mld. GBP (asi 176 mld. Kč), napsala agentura Reuters. Zařízení jim má pomoci oběma společnostem splnit klimatické cíle.

Opuštěný Disneyland

Americká společnost Walt Disney kvůli koronaviru do března propustí celkem asi 32 tisíc zaměstnanců, vesměs pracujících v jejích zábavních parcích v Kalifornii a na Floridě. Počty propuštěných Disney navyšuje, ještě v září firma předpokládala, že o práci přijde asi 28 tisíc lidí. Na Floridě i na většině míst mimo Spojené státy sice už zábavní parky za přísných hygienických opatření znovu otevřely, ekonomické rány, které jim ale pandemie zasadila, jsou hlubšího charakteru.

Rival Alibaby chce na burzu

Zdravotní divize čínské dvojky internetového obchodu JD.com, společnost JD Health International, míří na burzu v Hongkongu. Z primární veřejné nabídky akcií chce získat až 3,5 miliardy USD (asi 77,1 mld. Kč). Půjde o potenciálně nejvyšší zdravotní IPO v asijském regionu v oblasti, napsala agentura Bloomerg.

Moderna na “want listu”

Evropská komise schválila smlouvu na nákup vakcíny proti covidu-19 od americké Moderny. V rámci společných nákupů jde už o šestý kontrakt, kterým si Evropa pro unijní státy zajistí až 160 milionů dávek očkovací látky. Moderna už dříve oznámila, že jí vyvíjený přípravek na účinnost 94,5 procenta a zažádala o zrychlenou registraci léčiva na evropském trhu. Evropská agentura pro léčivé přípravky by mohla její žádost schválit již v polovině prosince.

Dow Jonesova vrtkavost

Americký akciový index Dow Jones v úterý poprvé v historii překročil psychologicky důležitou hranici 30 000 bodů. Za růstem akcií stály pokroky při vývoji vakcíny proti koronaviru. Nadějné vyhlídky den na to zbrzdila zpráva o růstu počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, index tak ve středu sestoupil ze svého maxima a zavřel opět pod zmíněnou hranicí. Ve čtvrtek byly burzy kvůli Dni díkůvzdání zavřené.

Pokus o smír?

Hlavní akcionáři německé obchodní společnosti Metro jednají o společném návrhu na budoucí obsazení funkce předsedy představenstva firmy. Podle agentury Reuters může jít o snahu o urovnání dlouhodobých sporů. Mezi akcionáři totiž panuje roztržka živená pokusy miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče odkoupit podíly nadací Beisheim a Meridian, jež mají ve firmě 23 %. Křetínský a Tkáč vlastní v Metru prostřednictvím investiční společnosti EP Global Commerce 40% podíl.

Scania made in China

Výrobce nákladních automobilů Traton, který patří do německého koncernu Volkswagen, plánuje rozšiřování čínských aktivit. Jeho švédská divize Scania postaví v Číně novou továrnu, která by měla začátkem roku 2022 spustit sériovou produkci.

DAX přibírá další do party

Hlavní index německých akcií DAX se rozroste o další desítku firem. Počet do indexu zařazených společností se zvýší z nynějších 30 na 40. Po účetním skandálu finanční společnosti Wirecard budou navíc pro vstup do indexu platit přísnější kritéria. Oznámila to německá burzovní skupina Deutsche Börse. Změny začnou platit ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Úprk z Číny

Tchajwanská společnost Foxconn stěhuje na žádost firmy Apple část výroby z Číny do Vietnamu. Foxconn v Číně pro amerického výrobce montoval přístroje iPad a MacBook. Apple tak chce podle Agentury Reuters minimalizovat dopady čínsko-americké obchodní války.

Bezos zaostřil na Afriku

Miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos podpořil začínající finančně technologickou firmu Chipper Cash zaměřenou na Afriku. Ta se stane jeho první investicí do začínající, takzvané startupové firmy v Africe, napsala agentura Bloomberg. Celkem startupu podařilo od investorů, včetně Bezose, získat 30 mil. USD, které použije k expanzi do dalších afrických zemí a nových služeb. Zájemcům chce takto rovněž umožnit investovat do akcií a kupovat kryptoměny.

Z bývalé šéfky Fedu má být ministryně

Kandidátkou nastávajícího prezidenta USA Joea Bidena na post ministryně financí bude někdejší šéfka centrální banky (Fed) Janet Yellenová. Napsla to list The Wall Street Journal s odkazem na své zdroje. Pokud by Yellenovou potvrdil do funkce Senát, stala by se první ženou na tomto postu v americké historii. V případě potvrzení do funkce by se Yellenová stala prvním člověkem, který by za svou kariéru vedl ministerstvo financí, centrální banku i radu ekonomických poradců Bílého domu.

Uber a Lyft udolaly úředníky

Americká federální vláda uzavřela pětiletou smlouvu s provozovateli alternativní taxislužby Uber Technologies a Lyft. Hodnota kontraktu podle agentury Reuters dosahuje až 810 mil. USD (17,9 mld. Kč). Firmy opravňuje nabízet služby více než čtyřem milionům zaměstnanců vládních institucí a jejich dodavatelům po celých Spojených státech.

Bez očkování neletíš

Australské aerolinky Qantas chtějí v budoucnu vyžadovat od pasažérů mezinárodních letů očkování proti koronaviru. Australskému televiznímu kanálu Channel 9 to řekl šéf aerolinií Alan Joyce. Ten se zároveň domnívá, že vakcína proti covidu-19 se stane pro mezinárodní cestování “nezbytností”.

