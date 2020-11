Pět důvodů, proč se ceny pražských bytů drží tak vysoko a nepadají

Na jaře vyhlásila vláda nouzový stav v souvislosti s první vlnou koronavirové pandemie. Po létě to částečně vedlo k propadu prodejů i nájmů, nicméně pražský realitní trh se rychle oklepal a vrátil se k dynamice před pandemií.

Podívali jsme se tedy s odstupem osmi měsíců od prvního nouzového stavu na rezidenční projekty, jejichž prodej začal právě po březnu 2020. Nejžádanější jsou byty v kategorii pět až osm milionů korun (297 prodaných). Roste zájem také o byty do pěti milionů korun (252 prodaných).

Slabší zájem zaznamenáváme pouze v kategorii nad osm milionů korun (136 prodaných), přičemž zde dochází od srpna ještě k drobnému poklesu. Obecné trendy se však nezměnily. Vidíme pět silných důvodů, proč trh i nadále zůstává stabilní.

Bytů se v Praze staví stále málo

Vzhledem k délce, náročnosti a nepřehlednosti povolovacích procesů se na tom v horizontu nejbližších let nic nezmění. Poptávka se snížila, ale pořád výrazně přečísluje nabídku.

Dobře nastavené projekty si tak mohou dovolit s výstavbou postupně zvyšovat ceny a trh se celkově chová, jako by žádná pandemie neproběhla.

Nejistota vnějšího prostředí

Globální otřesy a nejistota nahrávají nákupu nemovitostí. Postupně sílící a bohatnoucí vyšší třída se snaží bezpečně uložit peníze do něčeho hmatatelného. Nemovitosti jsou v takovém případě tradičně na jednom z prvních míst.

Kvalita nade vše

Na kvalitě bydlení v současné době záleží znatelně více než před rokem. Doma již několik měsíců trávíme více času než kdy dřív a potřeba řešení nevyhovujícího bydlení roste.

Kdo může, snaží se situaci řešit a pořídit si domov odpovídající potřebám. Ne za rok nebo za dva, ale teď – tedy i v situaci, kdy úrokové sazby hypoték jsou nižší než inflace. Tato situace nahrává hlavně projektům blízko dokončení.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Koronavirové uvadání ekonomiky se realitního trhu netýká, ceny nadále stoupají

Hlavní město chce scelit nevyužívané lokality. Jednou z nich má být Trojmezí

Spravedlnost, nebo další brzda pro trh s bydlením? Vláda ruší daňové odpočty hypoték

Vstříc zákazníkům

Developeři si zákazníky předcházejí. Měnit dispozice během výstavby? Individuální výběr dlažby a sanity nebo změna nastavení smlouvy? Není problém.

Developeři zákazníkům ochotně naslouchají a v rámci možností vycházejí vstříc. To se však netýká cen. Pokud se na projektu pravidelně zvyšují ceny, developer nemá důvod poskytovat individuální slevy.

Návrat zájemců o bydlení

Posledním důvodem, který vidíme u dění na trhu, je fakt, že se vracejí klienti, kteří věřili v propad cen. Někteří v březnu a dubnu spekulovali na pokles cen. Následně zjistili, že se nic dramatického neděje a ceny dále rostou.

Pokud klient najde nemovitost, která mu vyhovuje (to se nestává tak často), je cena až na druhém místě. Může se stát, že na podobnou nemovitost dalších pět let nenarazí. A v dlouhodobém horizontu (deset let plus) bude hodnota jeho nemovitosti velmi pravděpodobně výrazně vyšší oproti době jejího pořízení.