Spravedlnost, nebo další brzda pro trh s bydlením? Vláda ruší daňové odpočty hypoték

Vláda na konci dubna schválila návrh daňového balíčku Ministerstva financí, který má zlepšit dostupnost bydlení.

Po jeho rozbalení je hned navrchu dáreček v podobě zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. No sláva! Po mnoha letech rušíme daň, která nedávala absolutně žádný smysl, protože si lidé přece nemovitost pořizují z peněz, které už byly zdaněny daní z příjmů.

Co řekla ministryně financí? „Každá daňová výjimka ve svém důsledku generuje zvýhodnění jedné skupiny na úkor jiné. Uplatnění odpočtu úroků z hypotečních úvěrů nabízí úlevu těm, kteří pro financování bydlení využijí úvěrů od finančních institucí, zatímco znevýhodňuje ty, kdo mají naspořeno z vlastního nebo jim například půjčí rodiče. Tím se fakticky podporuje život na dluh. Se samotnou daní zanikne i povinnost podávat formuláře k dani z nabytí. Díky méně papírování budeme moci snížit počty úředníků o přibližně 500 míst, což ušetří řádově stamiliony korun. Jde o pragmatické řešení, na kterém vydělá každý.“

Jenže v balíčku čeká i jedno mnohem větší překvapení. Ministryně financí podle svých slov vnáší do daňového řádu „spravedlnost“.

Proto vedle zrušení daně z nabytí nemovitosti zároveň ruší i možnost odpočtu úroků hypoték od základu daně, což se dotýká úvěrů, které budou sjednány od roku 2022.

Nulová podpora

Takže pokud si někdo koupí starší byt, žádnou podporu dostupnosti bydlení nepocítí. Podpora je pouze v tom, že lidé nebudou muset hned na začátku platit čtyřprocentní daň.

V součtu je to ale prakticky nulová podpora, protože co nezaplatí na dani, o to nově přijdou kvůli zrušeným odpočtům.

Zachovejme daňové odpočty u novostaveb

O podpoře dostupnosti bydlení ale už vůbec není možné mluvit u novostaveb. Tady se daň z nabytí nemovitosti neplatí již nyní.

V daňovém balíčku tak na zájemce o novostavby zbude jen jedna karta. A rovnou černý Petr v podobě nemožnosti uplatnění stovek tisíc korun v rámci daňových odpočtů při financování bydlení hypotékou.

Například rodina, která si pořídí na začátku roku 2022 v Praze nový byt 3+kk, by podle tohoto návrhu přišla o více než půl milionu korun. To opravdu nezní jako příklad podpory dostupnosti bydlení, bylo by to přesně naopak!

GRAF: O kolik mohou lidé přijít při zrušení daňového zvýhodnění hypoték?





Pozn.: Výpočet byl proveden na základě průměrné nabídkové ceny nových bytů v Praze a parametrů hypotéky: doba trvání hypotéky 30 let, LTV 90, úroková hypoteční sazba 2,45 %.

Zdroj: výpočet autorky

Argumentace, že se tak srovnají podmínky s těmi, kteří financují bydlení z vlastních zdrojů, je přitom absurdní.

Kolik procent lidí má ušetřeno tolik, aby si z úspor mohli pořídit bydlení v Praze (či jinde) bez hypotéky?

Podle studie Allianz Global Wealth Report činilo předloni čisté průměrné bohatství Čecha 16 785 eur, tedy přibližně 450 tisíc korun. To na pořízení bytu v Praze rozhodně nestačí.

Sami z našich analýz dobře vidíme, že podíl těch, kteří financují nový byt hotovostí, je zanedbatelný.

Zajištění na stáří?

Že by se jednalo o všeobecný trend a daňové úlevy se rušily plošně? Právě naopak.

Vláda chce třeba více zvýhodňovat spoření a investice, od jejichž podpory si slibuje to, že si lidé začnou odkládat více peněz na zajištění na stáří. Přitom stát na penzijní spoření již přispívá a také ho daňově zvýhodňuje.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Příčiny a důsledky současného žalostného stavu na trhu bydlení. Neměl by se víc zapojit stát?

Půjčka na bydlení ne nutně vyžaduje zástavu. Jaké jsou alternativy k hypotéce?

Kromě penzijního spoření a životního pojištění chce rozšířit daňové úlevy na další formy spoření a investic. Nově by tak bylo možné si snížit daně při investicích do podílových fondů, akcií nebo dluhopisů.

Dává tohle smysl? Státu ano, protože za tím vidí budoucí úspory v důchodovém systému. Ve světle naprosto protichůdných opatření u hypoték se ale zdá, že si pomyslného černého Petra zrovna vytáhly novostavby.

Není ale náhodou právě investice do vlastního bydlení nejlepší způsob, jak se zajistit na stáří?

Bylo by proto žádoucí, aby aktuální návrh Ministerstva financí byl upraven tak, aby se daňové zvýhodnění alespoň u novostaveb zachovalo. Jinak hrozí, že se trh v dalších letech zablokuje a deficit tolik potřebných nových bytů bude astronomicky narůstat.

/Autorkou komentáře je Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group./