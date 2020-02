Bankéři utáhli měnové kohouty a Tesla zažívá kocovinu aneb souhrn událostí 6. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

stalo se už takovou tradicí, že druhý měsíc v roce bývá označován za suchý. Ne že by byl zpravidla nějak chudý na srážky, i když letos zřejmě je. Suchost se týká konzumace alkoholu. Klidně bych řekl, že tento zvyk má možná prapůvod v tom, že lidé po lednu, měsíci snah o pohyb, který si uložili v rámci novoročního předsevzetí, hledali další úroveň. A protože u leckoho ono sportovní odhodlání po měsíci končí, proč si nedat ještě něco na únor, který je navíc nejkratší v roce (kdo by byl na suchu celých 31 dní, že). Komu by to nestačilo, může navázat na tyto posilvestrovské ctnosti rovnou půstem, který začíná Popeleční středou a trvá sedm týdnů až do Velikonoc (letos začíná 26. února). Snad se alespoň ta příroda umoudří a přestane už držet suchý únor.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Tesla kopíruje dráhu vrtkavého bitcoinu. Cena akcií automobilky zaznamenala v tomto týdnu prudký růst i propad. Začátkem týdne titul těžil z oznámení dobrých hospodářských výsledků výrobce elektromobilů, který byl poslední dvě čtvrtletí v zisku. Jen během pondělí a úterý vzrostla cena akcií o 40 procent a jednu chvíli se vyšplhala až na 961 dolarů. Ve středu už ale ztrácela 17 procent, když zavřela na úrovní kolem 734 dolarů. Za propadem může být vybírání zisků ze strany části investorů, ale také oznámení, že kvůli epidemii koronaviru dojde ke zpoždění dodávek vozů z nedávno otevřené šanghajské továrny. Závod je totiž od minulého týdne kvůli šíření nákazy uzavřen.

Murphyho zákon v praxi: Boeing Společnost Boeing objevila v softwaru uzemněných letounů 737 MAX další problém. Během zkušebních letů 737 MAX se podle firmy rozsvítilo varovné světlo. Na vině byly odchylky v datovém napájení mezi počítači, které řídí let. Americký výrobce letecké techniky podle agentury DPA uvedl, že o věci informoval americký Federální úřad pro letectví (FAA) a dodal mu technické podrobnosti. Společnost nicméně ujišťuje, že plánované obnovení provozu problémového typu stroje v polovině roku není v ohrožení.

ČNB překvapivě utáhla měnové kohouty. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek překvapivě poprvé od loňského května zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Koruna následně prudce posílila pod 25 korun za euro a dostala se na nejsilnější hodnotu od října 2012. Rozhodnutí centrální banky bude podle analytiků znamenat pozvolné zdražení hypoték a dalších úvěrů. ČNB také v nové makroekonomické prognóze mírně zhoršila pro letošní rok odhad růstu české ekonomiky na 2,3 procenta z listopadových 2,4 procenta.

Průmysl nepotěšil. Průmyslová výroba v prosinci propadla meziročně o 0,9 procenta bez očištění a o 3,4 procenta při očištění o vliv pracovních dnů, čímž zaznamenala třetí měsíc poklesu v neočištěné řadě a pátý měsíc v řadě očištěné o pracovní dny. Na konec roku 2019 tak nebudou kapitáni českého průmyslu vzpomínat v dobrém, uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Největší podíl na slabém prosincovém výsledku měl automobilový průmysl, který odepsal téměř 7 procent.

Když se nakupuje… Tržby v českém maloobchodě bez aut se loni zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostou tak šestým rokem, předloni to bylo o 4,9 procenta. V samotném prosinci, kdy tradičně vrcholí vánoční nákupy, zrychlily meziroční růst na 4,8 procenta po listopadových 2,9 procenta, oznámil Český statistický úřad. Nejvýrazněji rostly v září, kdy obchodníkům stouply tržby o 7,1 procenta. Naopak nejpomalejší tempo růstu bylo v květnu 2,8 procenta.

Kdo nemá Ferrari, jako by nebyl? Italský výrobce luxusních sportovních automobilů Ferrari loni dodal zákazníkům 10 131 vozů, tedy o 9,5 procenta více než v roce 2018. Celoroční dodávky tak poprvé v historii podniku překonaly hranici 10 tisíc vozů. Čistý zisk společnosti sice klesl o 11 procent na 699 milionů eur, firma však zlepšila výhled pro letošní rok. K růstu dodávek přispěla skutečnost, že automobilka vloni uvedla na trh rekordních pět nových modelů. Její čisté tržby vzrostly o 10 procent na téměř 3,8 miliardy eur.

Čínské přístavy praskají ve švech. Epidemie koronaviru šířícího se z Číny má dopad na světový obchod. Čínské přístavy jsou zahlceny zbožím, které nemá kdo odbavit. Přerušení vývozu zboží z Číny způsobuje problémy výrobcům i těžařům. Kvůli zpožděným dodávkám komponentů z Číny musela například zastavit výrobu i jihokorejská automobilka Hyundai.

ArcelorMittal se propadl do ztráty. Ocelárna ArcelorMittal se v posledním čtvrtletí loňského roku dostala do ztráty 1,9 miliardy dolarů. Ve stejném období předchozího roku vykázala čistý zisk 1,2 miliardy dolarů. Hrubý provozní zisk však překonal očekávání analytiků a zadlužení firma snížila na minimum od vzniku firmy v roce 2006. V letošním roce firma očekává oživení poptávky.

Výsledky bank oživily pražskou burzu. Výsledky tuzemských bank za minulý rok podpořili apetit investorů. Pražská burza tak po sérii poklesů z minulého týdne zaznamenala v tomto týdnu čtyři vzestupy indexu. Z bankovních emisí nejvýrazněji stoupla Erste Bank následovaná Komerční bankou, jíž loni vzrostl čistý zisk o 0,4 procenta na téměř 15 miliard korun. Monetě se naproti tomu konsolidovaný čistý zisk snížil o 4,3 procenta, na což její akcie reagovaly poklesem.

A zase to lithium! Energetická společnost ČEZ zvažuje podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v příštích několika letech v severních Čechách postavit továrnu na lithiové baterie pro auta. Má jít o jednu z největších investic ve střední Evropě. Na výrobu baterií chce firma spolu s investory z automobilového průmyslu využívat lithium z oblasti Cínovce v Krušných horách.

Majitel newyorské burzy možná koupí eBay. Americká společnost Intercontinental Exchange (ICE), která je mimo jiné vlastníkem akciové burzy v New Yorku (NYSE), má zájem o internetovou aukční síň eBay. Napsal to ekonomický list The Wall Street Journal, který se odvolává na své zdroje. Hodnota obchodu by přesáhla astronomických 30 miliard dolarů a znamenala by zásadní odklon od dosavadní strategie firmy ICE. Ta v reakci zájem o eBay nepopřela.

Český finančník získal polovinu v dopravci Flixbusu. Investiční skupina RSBC finančníka Roberta Schönfelda získala 50procentní podíl ve společnosti Umbrella Invest Group, která po Evropě provozuje pod značkou FlixBus mezinárodní autobusovou dopravu. Vzniká tak společnost Umbrella Mobility. Transakce oceňuje společnost na stovky milionů korun. Sama německá firma FlixBus žádné autobusy nevlastní ani neprovozuje, zajišťuje marketing, prodej lístků a cenovou politiku.

Volkswagen šlape na Slovensku do elektromobility. Slovenská divize německé automobilky Volkswagen investuje asi 35 milionů eur do nové výroby součástek pro elektromobily v jednom ze svých závodů v Martině. Firma v souvislosti s investicí požádala stát o poskytnutí daňových úlev za 5,04 milionu eur. Automobilový průmysl je jedním z hlavních tahounů ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Kromě Volkswagenu mají na Slovensku továrny automobilky Jaguar Land Rover, Kia Motors a skupina PSA.

Miliardář Bloomberg chce zdanit vlastní řady. Miliardář ucházející se o demokratickou nominaci do letošních prezidentských voleb v USA Michael Bloomberg navrhuje výrazně vyšší zdanění bohatých Američanů a podniků. Chce novou pětiprocentní daň pro osoby s ročními příjmy přes pět milionů dolarů. Ta by se dotkla zhruba desetiny procenta amerických daňových poplatníků. Bloombergův návrh počítá rovněž se zvýšením daně ze zisku firem z 21 procent na 28 procent, což by dohromady mělo podle jeho volebního štábu přinést státní pokladně během deseti let kolem pěti bilionů dolarů, napsala agentura Reuters.

Daňová svoboda až od prázdnin. Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 181 dní, tedy o jeden den více než loni. V loňském roce to bylo po přepočtu s finálními daty 180 dní. Původní odhad počítal se 174 dny. Den daňové svobody letos připadne na 30. června 2020. Vyplývá to z výpočtů společnosti Deloitte. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Britové a Norové. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Dánsku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

Nové hrozby na obzoru. Pravděpodobnost hospodářské recese v USA polevila, novým rizikem pro vyhlídky americké ekonomiky se nicméně stala epidemie koronaviru. Uvedla to americká centrální banka (Fed) ve zprávě o měnové politice určené Kongresu. Americké ministerstvo obchodu minulý týden oznámilo, že hrubý domácí produkt Spojených států se loni zvýšil o 2,3 procenta, nejméně od roku 2016. Podle páteční zprávy Fedu bylo toto zpomalení důsledkem poklesu v americkém zpracovatelském sektoru a slabšího růstu světové ekonomiky.

Aktualizace, která vyšla Apple draho. Americký technologický gigant Apple dostal ve Francii pokutu 25 milionů eur kvůli úmyslnému zpomalování starších telefonů iPhone. Pokutu vyměřil francouzský antimonopolní úřad, podle kterého firma o postupu dostatečně neinformovala zákazníky. Apple v roce 2017 potvrdil, že výkon starších telefonů iPhone v některých případech omezoval. Zdůraznil nicméně, že důvodem bylo prodloužení životnosti těchto přístrojů, nikoli snaha přimět zákazníky k nákupu novějších modelů.

Špehovací (ne)skandál. Ředitel švýcarského finančního ústavu Credit Suisse Tidjane Thiam po čtyřech letech ve funkci skončí, za jeho odchodem je skandál, který vyvolalo špehování bývalých manažerů banky. Thiam špehování odsoudil a tvrdí, že o něm nevěděl, což potvrdilo interní vyšetřování. Ve funkci ho nahradí Thomas Gottstein, který teď stojí v čele švýcarské divize. Banku vyšetřuje švýcarský regulátor finančních trhů FINMA.

Warner Music Group chce na burzu. Třetí největší nahrávací společností na světě podala ve Spojených státech žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Na burzu by firma chtěla vstoupit v letošním roce, zatím ale není jasné, kolik akcií chce nabídnout a kdy přesně, informovala agentura Reuters.

Samsung uvedl nové telefony. Společnost Samsung spustila prodej nejnovějších smartphonů Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite a Galaxy A71 na českém trhu. Galaxy S10 Lite je k dispozici ve dvou barevných variantách (černé Prism Black a modré Prism Blue) za doporučenou maloobchodní cenu 16 999 korun, Galaxy Note10 Lite se prodává ve stříbrné Aura Glow a černé Aura Black za doporučenou maloobchodní cenu 15 499 korun a model Galaxy A71 je k dispozici v černé, stříbrné a modré barvě za 11 999 korun.

