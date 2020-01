Jakub Nešetřil (Česko.Digital): E-shop na dálniční známky je špička ledovce, bojujeme o desítky miliard korun

České mediální vody v uplynulých týdnech rozvířily zprávy o veřejné zakázce na vytvoření e-shopu a systému pro prodej a provoz elektronických dálničních kuponů za více než 400 milionů korun, stejně jako následný víkendový hackaton, během kterého zhruba 100 vývojářů z řad dobrovolníků dokázalo vytvořit funkční e-shop, který nyní testuje Ministerstvo dopravy.

„Pro nás je to špička ledovce, v IT se protočí mnohem více peněz než 400 milionů a v příštích letech se rozjedou opravdu velké investice, protože jsme přijali zákon na digitální službu, který dává zákonnou povinnost do pěti let zdigitalizovat celou agendu státní správy,“ dotýká se v podcastu Peak.cz problematiky „digitálních“ státních zakázek Jakub Nešetřil ze sdružení Česko.Digital, jehož někteří členové se hackatonu také zúčastnili.

Bývalý byznysmen, který vybudoval technologický startup Apiary a před třemi lety jej prodal americkému Oraclu, chce platformou Česko.Digital podpořit technologický rozvoj státu i společnosti. Proto vítá, že se veřejná správa na digitalizaci chystá.

„Myslím si, že náš stát dnes nikdo neoznačí jako inovativní,“ dodává Nešetřil v podcastu, ve kterém se dozvíte nejen důvody současného stavu, ale také například to, jakým způsobem by stát měl předcházet předraženým IT tendrům či jak na to jdou v jiných zemích a u koho bychom se mohli inspirovat.