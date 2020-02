Koronavirus apokalypsu nezpůsobí. Více životů si vyžádá běžná chřipka

Prudké šíření koronaviru je nyní (nejen) mediálním tématem číslo jedna. Den co den totiž z Číny přicházejí oficiální čísla hovořící o strmém růstu potvrzených případů nákazy i úmrtí.

Vzhledem k omezené důvěryhodnosti čínských statistik a vládnoucímu chaosu v zemi by navíc zřejmě nikoho nepřekvapilo, kdyby byly skutečné počty nemocných ještě výrazně vyšší než oficiálně uváděná čísla.

Čínský růst dočasně přibrzdí

Predikovat v tuto chvíli ekonomické dopady koronaviru je extrémně složité, protože nákazu se i přes urputnou snahu prozatím nepodařilo dostat pod kontrolu. Jisté však je, že Čína si v rámci prvního čtvrtletí projde znatelným zpomalením.

Tamní ekonomičtí plánovači mohou rozhodně zapomenout na předpovědi hovořící o šestiprocentním tempu růstu, pravděpodobnější jsou spíše hodnoty o jeden až dva procentní body nižší.

Podle odhadů agentury Bloomberg by meziroční tempo růstu v rámci prvního kvartálu mohlo propadnout na hladinu 4,5 procenta, a to navíc v případě pozitivního scénáře, kdy se šíření nákazy podaří dostat poměrně rychle pod kontrolu.

GRAF: Odhad meziročního propadu čínského HDP

(v procentech)

K očekávanému poklesu tempa růstu HDP přispívají o týden prodloužené oslavy čínského Nového roku ve většině provincií, čímž se vláda snaží zabránit šíření virové nákazy.

Výrobní závody i obchody tak zůstávají v celé řadě oblastí uzavřeny, což společně s omezeným pohybem přibližně 50 milionů lidí rozhodně tamní ekonomice na kondici nepřidává.

V příštích měsících lze navíc počítat s nižší produkcí z důvodu absence části pracovníků, současně kvůli obavám z šíření nákazy znatelně poklesne nákupní i cestovatelský apetit v zemi.

Koronavirus ovlivní celosvětovou ekonomiku

Nižší hospodářský růst pochopitelně ovlivní dění i v ostatních částech světa, vždyť Čína je odpovědná za 17 procent globálního HDP. Je také nejdůležitějším obchodním partnerem pro řadu (nejen) asijských zemí.

Výpadky dodávek čínského zboží mohou silně zasáhnout země, jako je Japonsko, Jižní Korea nebo Vietnam, které jsou výrazně závislé na importech meziproduktů právě z Číny.

Například jihokorejská automobilka Hyundai již dokonce oznámila, že kvůli absenci dovážených dílů musí na několik dní ve svých závodech zastavit výrobu.

Špatná ekonomická kondice Číny by zároveň negativně ovlivnila zejména poptávku po komoditách, jako je ropa nebo železná ruda, které země ve velkém dováží. Ostatně částečný propad poptávky je patrný již nyní. (viz dále)

Podle současných odhadů Bloombergu lze očekávat, že v optimistickém scénáři relativně rychlého zvládnutí celé situace bude celosvětové HDP v rámci prvního čtvrtletí kvůli koronaviru negativně zasaženo o čtyři desetiny procentního bodu.

A třeba německá ekonomika by měla pro představu podle predikcí zaznamenat nižší růst o necelé dvě desetiny procentního bodu. Podobné hodnoty lze odhadovat i v případě Česka, byť zde bude negativní dopad přenesený ze “závislejších” zemí na Číně.

Akcioví investoři si s řáděním viru hlavu příliš nelámou

Zatímco v některých oblastech Číny vládne chaos a tamní obyvatelé zoufale shánějí ochranné roušky, na vyspělých finančních trzích panuje poměrně překvapivý klid. Hlavní americké i evropské akciové indexy totiž téměř kompletně odmazaly ztráty, které nabraly v důsledku zpráv o šíření koronaviru.

Investoři tak sázejí na to, že se nákazu podaří rychle dostat pod kontrolu a zpomalení čínské ekonomiky bude jen dočasné.

Tento scénář ospravedlňuje pohled do minulosti, kdy historicky měly epidemie na vývoj globálních akciových trhů většinou jen krátkodobý negativní dopad. V souvislosti s nyní se šířícím koronavirem se často hovoří o nemoci SARS, neboť obě onemocnění vykazují velkou míru podobnosti.

SARS řádil v letech 2002–2003 rovněž především v Číně, kdy počet nakažených dosáhl přibližně 8 100 lidí, z nichž bezmála 800 zemřelo. Růst čínského HDP byl tehdy negativně zasažen o přibližně jeden procentní bod.

Oproti tomu nový koronavirus sice nakazil již několikanásobně více osob, úmrtnost je však v jeho případě zhruba pětinová. Tudíž finální negativní dopad by nemusel být o mnoho horší.

Při pohledu na vývoj světových akcií je navíc zřejmé, že SARS žádný dlouhodobý negativní sentiment na finanční trhy nepřinesl, ostatně jako valná většina ostatních světových epidemií. Nezbývá tak než doufat, že koronavirus nebude v tomto ohledu výjimkou.

GRAF: Světové epidemie a jejich dopad na výkonnost globálního akciového trhu

Od roku 1970 do současnosti, křivka indexu je v bodech, důsledky pro trh jsou pak v procentech.

Dění zasáhlo i západní firmy

Největší výprodeje jsou patrné na čínských akciích, které v případě indexu Shanghai Composite odepsaly za poslední měsíc přibližně devět procent. Uzavřené čínské továrny, obchody či zrušené lety však mají vliv i na podnikání řady firem na vyspělých trzích.

Například americký Apple má přímo v centru epidemie Wu-chanu své dodavatele, což může způsobit výpadky produkce některých modelů. Kvůli uzavření továrny Tesly v Číně dojde k poklesu výroby Modelu 3, zatímco Walt Disney musel zavřít zábavní park v Šanghaji.

Koronavirus negativně ovlivní například i výsledky značky Nike, která dočasně uzavřela přibližně polovinu svých prodejen v Číně.

Výrazný dopad bude mít dění obecně na aerolinky, které ruší velkou část letů do Číny. Lze očekávat i pokračování slabých prodejů motorových vozidel, což negativně zasáhne automobilky. Po loňském meziročním poklesu prodejů o 8,2 procenta je poměrně pravděpodobné, že ani letos se v kontextu virové nákazy oživení tamního automobilového trhu nedočkáme.

Největší reakce je patrná na ropě

V rámci finančních trhů měla situace okolo koronaviru největší vliv na ropu. Není se čemu divit, vždyť spotřeba v Číně skokově propadla o přibližně pětinu, což je skutečně nevídaný poptávkový šok.

Země je největším světovým importérem černého zlata a denní spotřeba se ve standardním režimu pohybuje okolo 14 milionů barelů. Najednou se tak z trhu vypařila poptávka odpovídající třem procentům celosvětové denní těžby. To je pro představu ekvivalent spotřeby Spojeného království a Itálie dohromady.

To se projevilo i na cenách ropy. Za poslední měsíc tak cena ropy Brent poklesla přibližně o pětinu. V kontextu současného dění je poměrně pravděpodobné, že kartel OPEC přistoupí k rozšíření produkčních škrtů, podle spekulací v objemu až jednoho milionu barelů denně, což propad cen brzdí.

V rámci celého roku by měla podle odhadů ropné společnosti BP světová poptávka kvůli koronaviru poklesnout oproti dřívějším predikcím o 0,3–0,5 milionu barelů denně. Lze tedy očekávat, že situace v Číně by se měla poměrně brzy navrátit do zajetých kolejí.

GRAF: Vývoj ceny severomořské ropy Brent za posledních 12 měsíců

(v dolarech za barel)

Zdroj: tradingeconomics.com

Apokalyptické vize nejsou namístě

Ačkoliv jsou v sázce lidské životy a miliony lidí v Číně zažívají velmi těžké dny, z investičního pohledu je koronavirus prozatím jen šumem, na který je lepší nereagovat.

V posledních několika dekádách jsme byli svědky vícero epidemií a žádná z nich neměla z ekonomického ani lidského hlediska v dlouhodobé perspektivě závažné následky.

Čísla o rostoucích počtech zemřelých se sice mohou zdát alarmující, nicméně jsou daleko lépe stravitelná v kontextu toho, že každoročně si jen běžná chřipka vyžádá celosvětově několik set tisíc obětí.