Ani bilionový účet nezastaví evropské krvácení, jizvy zůstanou aneb souhrn událostí 16. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento týden (ne-li už dříve) se možná někomu ze starších ročníků vrátily trudné vzpomínky na dobu před listopadem 1989. Nejenže máme kvůli epidemii koronaviru uzavřené hranice, ale objevily se i zprávy o tom, že by stát mohl znárodňovat některé podniky. Nutno podotknout, že se tomu dnes už říká jinak – kapitálový vstup, že by se případně jednalo o strategické firmy (pochopitelně) a bylo by to jen dočasné. To, že někteří drobní podnikatelé nemohou nyní podnikat vůbec, už berme jen jako smutný souběh událostí. Jedna věc se ovšem liší – už nám nevládnou komunisté, ale koalice ANO a ČSSD; KSČM této menšinové vládě „jen“ dodává tichou podporu. Tak mě ještě napadá, aby se znovu nenaplnila slova Karla Kryla z písně Veličenstvo Kat: „Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat a bylo jim to málo.“

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Avast navzdory koronaviru sílí

Antivirová společnost Avast vykázala za letošní první čtvrtletí upravené tržby 214,6 mil. USD, meziročně o 1,3 % více. EBITDA ji stoupl o 3,1 % na 121,2 mil. USD. Firma i přes dění kolem koronaviru nadále počítá s vyplacením dividendy z loňského zisku ve výši 10,3 centu na akcii. Společnost v rámci výsledkové zprávy za první čtvrtletí také uvedla, že je těžké v současné situaci odhadovat dopady koronaviru na její podnikání a hospodářská čísla. Výhled však ponechala v platnosti. Pro letošní rok čeká organický růst tržeb okolo 5 %.

Postupný návrat k normálu?

Vláda představila harmonogram rozvolňování podnikatelských a jiných činností, které omezila kvůli zamezení šíření koronaviru. K otevírání provozoven bude docházet v pěti etapách. Jako první se otevřou v pondělí 20. dubna řemeslníci, autobazary a farmářské trhy. Postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně od 8. června by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech.

Brusel dá až miliardu českým výrobcům pomůcek

Evropská komise schválila České republice státní podporu pro malé a střední podniky, které vyrábějí zdravotnické a ochranné prostředky pro boj s koronavirem. Celková výše pomoci může dosáhnout až jedné mld. Kč. Česko hodlá v první fázi programu poskytnout firmám 300 milionů korun.

Rekordní rozpočtový deficit

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhne na pondělním jednání vlády kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok na 300 miliard korun. Řekla to v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Na konci března sněmovna kvůli pandemii schválila zvýšení letošního schodku na 200 miliard korun z původně plánovaných 40 miliard korun. Doposud nejvyšší deficit měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Ministerstvo financí bude letos potřebovat na financování státního dluhu 410,6 miliardy korun. To je o 139,5 miliardy korun více, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2020.

Světovou ekonomiku možná čeká druhé dno

Přestože globální ekonomika nyní čelí recesi, která bude podle Mezinárodního měnového fondu zřejmě nejhlubší od velké hospodářské krize v 30. letech minulého století, mohla by později přijít další, ještě hlubší recese. Předpovídá to analytická společnost Economist Intelligence Unit. Vlády mnoha zemí teď vyčleňují biliony dolarů na podporu svých ekonomik. A právě hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese.

Vpravdě národní dopravce

Stát by měl podle ministryně financí Aleny Schillerové koupit České aerolinie. Šéfka rezortu financí to řekla Hospodářským novinám. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček již dříve připustili, že by stát mohl do klíčových podniků vstoupit, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Schillerová očekává, že právě MPO připraví analýzu, které firmy jsou natolik strategické, že je má stát zachránit.

ČEZ po loňském zklamání slibuje vysokou dividendu

Vedení energetické společnosti ČEZ navrhuje vyplatit z loňského zisku dividendu v hrubé výši 34 Kč na akcii. Z předloňského zisku akcionářům dal jen 24 Kč na akcii, což byla nejnižší dividenda za 12 let. Pokud valná hromada rozhodne podle návrhu představenstva, bude mezi akcionáře rozděleno 18,3 mld. Kč. Stát jako majoritní akcionář z toho získá asi 12,8 mld. Kč, uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

GRAF: Vývoj výše dividendy vyplácené společností ČEZ

Od roku 2004 do roku 2019, v Kč.

Zdroj: ČEZ

Skoro beznadějné vyhlídky?

Podle banky Goldman Sachs bude dopad koronaviru na globální ekonomiku v krátkém horizontu mnohem horší, než u finanční krize před více než deseti lety. Aktivita ve Spojených státech ve druhém čtvrtletí klesne pravděpodobně o 35 % a nezaměstnanost dosáhne 15 %. Obnovení ve druhé polovině roku ale bude silnější, než kdykoli v minulosti.

Koronavirus vrhá rozvíjející se země zpět do bídy

Rozvíjející se země, včetně některých států ve východní Evropě, budou pociťovat následky koronaviru déle než ty rozvinuté. Rostoucí zadlužení by mnohé z nich mohlo dohnat až na hranici bankrotu, píše na svém webu německý hospodářský deník Handelsblatt.

Ani bilion eur nezastaví evropské krvácení

Evropa bude od unijních institucí potřebovat na zotavení své ekonomiky po koronaviru dalších nejméně 500 miliard eur (14 bilionů korun) nad rámec již dohodnuté pomoci v objemu půl bilionu eur. V rozhovoru pro italský list Corriere della Sera to řekl šéf Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) Klaus Regling. ESM funguje jako záchranný fond eurozóny.

Renault vzdává čínské snahy

Automobilka Renault se kvůli slabému odbytu rozhodla odejít ze ztrátového společného podniku s čínskou skupinou Dongfeng Group. Společný podnik měl za loňský rok odbyt pouze 18 607 vozů. Roční kapacita výroby přitom byla 110 000 aut. Provozní ztrátu automobilka vyčíslila na více než 1,5 mld. jüanů (5,2 mld. Kč). Francouzský výrobce aut v Číně zůstává v jiných společných podnicích, partnerství s automobilkou Dongfeng ale bylo jeho největší výrobou osobních aut na tomto největším trhu s auty na světě, píše Reuters.

Těžký boj Číny

Čínská ekonomika za leden až březen ve srovnání se stejným obdobím loni klesla o 6,8 %, uvedl čínský statistický úřad. V prvním čtvrtletí aktivitu v zemi prakticky ochromila epidemie nemoci covid-19. Podle agentury Kjódó jde o první propad HDP Číny od roku 1992, odkdy země začala čtvrtletní údaje zveřejňovat. Agentura AFP označila pokles druhé největší ekonomiky světa za historicky nevídaný, a to alespoň od roku 1976. Podle AP byl pak výsledek za první čtvrtletí nejhorší od doby, kdy v roce 1979 odstartovaly tržní reformy. Ještě ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku čínská ekonomika meziročně vzrostla o 6 %, připomněla AFP. Analytici upozorňují, že Čínu čeká těžký boj o oživení růstu, protože šíření koronaviru zničilo poptávku hlavních obchodních partnerů a domácí spotřeba zůstává pod tlakem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Automobilový průmysl se obává těžkých časů. Zotavení nemusí přijít rychle

Znárodňování jako recept na záchranu strategických podniků? Co na to říkají odborníci?

ČNB připravuje spuštění kvantitativního uvolňování. Máme se bát inflace?

Kofola posiluje v minerálkách

Skupina Kofola se ve středu stala majitelem stoprocentního podílu ve společnostech Karlovarská Korunní a Ondrášovka. Akvizici schválil antimonopolní úřad. Kofola tím zásadně posiluje svou pozici v kategorii balených vod na českém trhu. Přebírá distribuční síť, závazky a pohledávky i všech více než 200 zaměstnanců tradičních výrobců minerálních vod.

Slovensko zažívá tvrdší pád než za hypoteční krize

Slovenská ekonomika letos podle odhadu ministerstva financí klesne kvůli dopadům koronaviru o 7,2 %. To je více než za globální finanční krize v roce 2009. Příští rok by se exportně orientované slovenské hospodářství už ale mělo vrátit k silnému růstu, který by mohl dosáhnout 6,8 %. Rezort to uvedl ve své aktualizované ekonomické prognóze.

Akcie Amazonu rostou, Bezos bohatne

Majetek zakladatele a šéfa amerického internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose od začátku letošního roku vzrostl o téměř 24 mld. USD. Vyplývá to z údajů agentury Bloomberg. Bezos těží z růstu ceny akcií společnosti Amazon, za kterým stojí zvýšený zájem o nákupy přes internet v době koronavirové krize.

Kolínská automobilka prodloužila odstávku

Výrobní linky v kolínské automobilce TPCA by se měly v rozjet až v pondělí 4. května. Původně byl návrat zaměstnanců plánován na pátek 17. dubna. Škoda Auto by měla ukončit odstávku 27. dubna. Nošovický Hyundai opětovně spustil výrobu tento týden. Zatím vyrábí pouze na dvě směny.

Inflace zpomalila

Spotřebitelské ceny v březnu zpomalily meziroční růst na 3,4 % z únorových 3,7 %. Důvodem je hlavně výrazné zlevnění pohonných hmot. Zmírnilo se rovněž zdražování elektřiny, tepla a teplé vody. Více se naopak platilo za potraviny a nealkoholické nápoje, informoval Český statistický úřad.

GRAF: Vývoj míry inflace za posledních 12 měsíců

(v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Banky si pospíšily: u vkladů už úroky snižují, u hypoték si ještě dávají načas

Čeká nás globální cenová válka o ropu? Kolik vlastně stojí těžba jednoho barelu černého zlata?

Bjoern Kulmann (Ball Corporation): Neexistuje lepší obalový materiál než hliník

Ošetřovné se zřejmě navýší z 60 na 80 procent

Vláda na pátečním zasedání schválila navýšení ošetřovného na 80 % denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 %, a to zpětně od 1. dubna. Na twitteru to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle návrhu zákona, který vláda zveřejnila na svém webu, by měl stát ošetřovné kvůli uzavřeným školám vyplácet nejdéle do prázdnin. Příští týden by předlohu měla posoudit sněmovna.