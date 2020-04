Bjoern Kulmann (Ball Corporation): Neexistuje lepší obalový materiál než hliník

Přestože v popředí obalových materiálů nápojů a potravin jsou stále zejména plasty, tlak na ochranu životního prostředí a klimatu motivuje k vytváření dalších alternativ. Jednou z nich může být hliník, který má celou řadu užitečných vlastností. Například brání přístupu světla i prostupu pachů a potraviny či nápoje, které obaluje, lze v něm lehce ochladit.

„Hliníkové obaly a plechovky nabízejí pro spotřebitele a zákazníky prémiovou zkušenost. Jako obal na nápoje představují hliníkové plechovky velmi dobré řešení,“ podotýká k tomu Bjoern Kulmann, ředitel globální udržitelnosti společnosti Ball Corporation.

Tato firma je světovou jedničkou ve výrobě nápojových plechovek a působí i v Česku. Po celém světě zaměstnává přes 18 tisíc lidí a z pohledu globálního byznysu její tržby loni přesáhly 11,5 miliardy dolarů.

Ball Corporation se zároveň snaží prosazovat, aby hliníkové obaly nekončily na skládkách, ale recyklovaly se. Podle Kulmanna je tento materiál ideální na to, aby u něj vznikla cirkulární ekonomika.

„S rostoucím povědomím o úloze hliníku při vytváření skutečně cirkulární ekonomiky očekáváme, že se to odrazí i v přístupu zákazníků. Podle našeho průzkumu z loňského roku je 50 procent zákazníků ochotno si připlatit za obal přátelský k životnímu prostředí,“ dodává Kulmann.

Ball Corporation je největším výrobcem nápojových plechovek z hliníku na světě. Má tento materiál šanci nahradit plasty?

Plasty hliník zcela nahradit nemůže. Jako obal na nápoje ale hliníkové plechovky představují velmi dobré řešení. Lze je jednoduše a efektivně třídit i recyklovat stále znovu a znovu, aniž by se ztrácela jejich kvalita. Hliník je tak ideální cestou ke skutečné cirkulární ekonomice.

Bjoern Kulmann Bjoern Kulmann působí v Ball Corporation na pozici global sustainability director, kde se věnuje vývoji, řízení a podpoře udržitelných projektů v rámci výroby hliníkových nápojových obalů. V koncernu Ball pracuje od roku 2008. Předtím pracoval jako konzultant pro různé mezinárodní společnosti. Absolvoval obor korporátního managementu udržitelnosti na univerzitě v německém Lüneburgu.

Prvotní výroba plechovek je přitom z hlediska materiálu nákladná, a to na úrovni zhruba tisíc eur za tunu hliníku. Právě díky recyklaci je ale tato vysoká vstupní hodnota kompenzována nákladovou efektivitou. V Evropě je 75 procent všech plechovek recyklováno a s dalšími partnery spolupracujeme na tom, abychom se postupně dostali až na sto procent. Když to srovnáte s plasty, podle environmentálního programu OSN se na celém světě recykluje pouze devět procent plastů.

Při použití recyklovaného hliníku se dosahuje 95procentní úspory energie oproti výrobě hliníku z nerecyklovaného materiálu, což přispívá ke splnění globálních cílů snižování uhlíkových emisí.

Nedávno jste jako první mezi nápojáři dostali certifikát ASI. Co konkrétně jste museli pro jeho získání splnit?

Nezisková organizace Aluminium Stewardship Initiative (ASI) je celosvětovou iniciativou, která zavádí a prosazuje normy udržitelnosti v celém odvětví využití hliníku. Jde o iniciativu odborníků v oboru, jejíž certifikáty jsou zárukou zodpovědné výroby, těžby a zpracovávání hliníku v rámci celého hodnotového řetězce.

V našem případě u nápojových plechovek splňujeme zásady odpovědné výroby, ochrany životního prostředí, a to od vývoje výrobků až po jejich efektivní výrobu, včetně recyklace a navracení hliníku zpět do výrobního cyklu. Certifikát ASI má celá řada společností z oborů, jako je těžařství, hutnictví, konstruktérství i další zpracovatelé hliníku. Ball ho ale získal jako první výrobce nápojových plechovek, navíc jsme ho jako první získali pro velké množství našich 23 poboček v 18 zemích.

Sběrná infrastruktura se musí zlepšit

Co je potřeba zajistit, aby byl hliník ještě více recyklovatelný?

Především je nutné zlepšit systém sběru, aby se míra recyklace zvyšovala. A to kdekoli, v domácnostech, v nákupních centrech, na sportovištích nebo třeba v parcích a přírodě.

Podniky spolu s městy a obcemi také musejí zlepšit komunikaci, aby lidé věděli, kde a které plechovky mají recyklovat. Naše společnost podporuje celou řadu průmyslových i spotřebitelských asociací, aby se míra recyklace zvyšovala. Nyní se recykluje v průměru zhruba 69 procent nápojových plechovek.

Jak se tedy lidé mohou o recyklaci dozvědět?

Například vznikla asociace Metal Packaging Europe, která sdružuje 760 organizací, od výrobců přes dodavatele až po státní organizace, které usilují o rozšiřování recyklace kovových obalů. Podporují tak nástup skutečné a udržitelné cirkulární ekonomiky.

Jednou z posledních iniciativ je populární kampaň s názvem Každá plechovka se počítá, která probíhá v 16 evropských zemích včetně Česka. I díky ní je téma recyklace více vidět a slyšet. Stojí za ní asociace výrobců nápojových plechovek, recyklovacích firem i nápojářů. Ti všichni, nás nevyjímaje, se mezi lidmi snaží podpořit vracení plechovek. Kampaň probíhá hlavně v místech velké koncentrace lidí, třeba na univerzitách, festivalech, v nákupních centrech, parcích i kancelářích.

My sami se v rámci inovací snažíme zvýšit účinnost třídíren, podporujeme také přechod od skládkování ke spalování, aby v rámci spalovacího procesu mohlo být využito více hliníku. Pomáháme také rozšíření takzvané neformální recyklační ekonomiky, zejména ve východní Evropě. Naším cílem je reformovat systémy odpovědnosti výrobců obalů tak, aby se více soustředili na skutečnou recyklaci.

Čím to je, že nyní firmy daleko více kladou důraz na udržitelnost a dopady na životní prostředí? Proč tomu tak nebylo dříve?

V minulosti nebyla tato témata součástí každodenního života firem. Jejich dopad nebyl tak viditelný ani u nich, ani u zákazníků a veřejnosti. Tato „neviditelnost“ jim pak umožňovala odsouvání problémů a horší rozhodování. Nyní však environmentální a etické dopady byznysu vnímá a sleduje čím dál více lidí. I proto přední společnosti stále více informují o své výkonnosti v této oblasti. Navíc jsou firmy daleko více pod tlakem investorů i nevládních organizací (NGO) a různých lobbistických skupin.

V současnosti také řada společností zjistila, že ochrana přírody – mám na mysli klimatu, čistého ovzduší a vody – nebo biodiverzita nejsou jen „hezké povinnosti“, ale absolutně fundamentální povinnosti k tomu, aby jejich podnikání mohlo pokračovat. Kromě zmírnění dlouhodobých rizik je to současně i o hledání obchodních příležitostí. Zákazníci očekávají, že jejich oblíbené značky se budou chovat odpovědně a budou omezovat své negativní vlivy na životní prostředí.

Prémiová zkušenost pro zákazníky

Neznamená to ale, že čím větší je tlak na udržitelnost, tím vyšší jsou pro firmy náklady?

Efektivní manažeři musejí být pragmatičtí. Zároveň musejí umět rozeznat, že některé krátkodobé investice do snížení dopadů a do řízení přinesou v budoucnu mnohem větší úsporu nákladů. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) v roce 2018 přišel s prognózou, že máme jen dvanáct let na to, abychom omezili globální oteplování o 1,5 stupně Celsia. Veřejnost i zákazníci si toto bezprostřední nebezpečí uvědomují a žádají změny, takže nečinnost znamená i navyšování rizika nejen z hlediska komerčního výkonu, ale i reputace.

Regulace emisí CO2 budou pravděpodobně ještě přísnější, což zvyšuje tlak na finanční výdaje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Naše společnost v poslední době investovala do obnovitelných zdrojů, z nichž budeme pokrývat veškerou spotřebu elektřiny v rámci EU, Srbska a Velké Británii. Zároveň jsme se zavázali, že také všechny naše severoamerické provozy budou do roku 2021 spotřebu pokrývat také z obnovitelných zdrojů.

Které nové trendy a inovace nás u hliníkových obalů čekají?

Podle studie Global Data jsou hliníkové plechovky nejrychleji rostoucím segmentem nápojových obalů v Evropě. Podle ní se v roce 2019 tento obal podílel 22 procenty na celkovém množství nových nápojů. Podíl plechovek je stále nízký u balené vody, i když množství vody v plechu podle dat společnosti Mintel z června 2019 za poslední rok vzrostlo o 14 procent. Tento trend bude pokračovat.

Plechovky nabízejí i prémiovou zkušenost pro spotřebitele a zákazníky. Jako obal jsou silné, trvanlivé, dají se rychle ochladit, nepropouštějí světlo a jsou velmi efektivní na dopravu. Nápojovým firmám pak nabízíme takzvanou 360° plechovku, kdy dokážeme tvarováním po celém obvodu plechovky docílit například ergonomického úchopu. Tento originální válcový povrch je nadto ideální pro branding, který mohou firmy naplno využít pro vlastní sdělení, design nebo podporu značky.

Speciálními efekty jsou třeba potisky, které ve tmě svítí nebo reagují naopak na světlo či změnu teploty. Ani obyčejný potisk, ani zmíněné originální efekty pak nevadí recyklaci plechovek.

Vnímají to i zákazníci?

Pro zákazníky je to důležité. Podle našeho průzkumu z loňského roku je 50 procent zákazníků ochotno si připlatit za obal přátelský k životnímu prostředí. S rostoucím povědomím o úloze hliníku při vytváření skutečně cirkulární ekonomiky očekáváme, že se to odrazí i v nárůstu této sorty zákazníků.

Má podle vás smysl, aby nápojové plechovky byly zálohované, jako je tomu v některých státech Evropské unie? Přispělo by to ke zlepšení cirkulární ekonomiky v tomto směru?

Věříme, že každá PET lahev nebo jakýkoli jiný obal nápoje jakéhokoli rozměru by měly být součástí ideálního systému záloh (tzv. deposit return schématu – DRS, pozn. red.). Ten by stanovil různé poplatky za různé rozměry obalu, takže by každá velikost v odpovídající míře pokrývala náklady na recyklaci. Poplatky by měli odvádět i výrobci, čímž by přispívali na náklady při třídění a recyklaci každého obalu. Tímto způsobem by se systém záloh stal cenným doplňkem cirkulární ekonomiky.

K tomu je nicméně potřeba vybudovat i důležitou infrastrukturu. Vratný proces by měl být pro zákazníky hlavně jednoduchý a uživatelsky příjemný. Místa, kde by obaly mohli vracet, by měla být součástí sítě veřejné dopravy, kancelářských prostor nebo třeba veřejných akcí, jako jsou například hudební festivaly.

Univerzální hliník

Může hliník převzít roli plastu jako hlavního obalového materiálu? Tedy že se rozšíří i dále než jen k obalům nápojů nebo třeba čokolád? Vidíte v tomto směru nějaká úskalí?

Hliník může být znovu a znovu recyklován, aniž by došlo ke ztrátě v kvalitě, navíc je lehký a dostatečně odolný. To z něj dělá vysoce univerzální obalový materiál. Hliník se již používá v jiných kategoriích spotřebního zboží, než jsou nápoje. Kromě našeho odvětví nápojů máme také divizi hliníkových aerosolů (jde o hliníkové obaly různých kosmetických či farmaceutických sprejů, pozn. red.), která dodává obaly pro celou řadu dalších odvětví, včetně zdravotní péče a krásy.

Ačkoli míra recyklace hliníku narůstá, zároveň roste i jeho těžba. Co za tím stojí? Potřeba automobilového a leteckého průmyslu, kde recyklace neprobíhá tak rychle?

Poptávka po hliníku v roce 2019 nadále významně rostla, a to především v oblasti dopravy, stavebnictví a elektroniky. Velká část vrácených použitých nápojových plechovek se ale recykluje v uzavřené materiálové smyčce. Díky tomu se výrazná část starých plechovek promění opět na nový výrobek, novou plechovku. Dobrá zpráva je, že pro recyklaci plechovek již máme dnes funkční infrastrukturu. Na rozdíl od jiných výrobků ji nemusíme vyvíjet nebo investovat do nových a drahých technologií. Každá vrácená plechovka tak může být a měla by být recyklována.