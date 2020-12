Airbnb lapí miliardy, bitcoin přeskočil rekord a Vánoce budou bez odměn aneb souhrn událostí 49. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

taky už vás pohlcuje předvánoční atmosféra a dumáte na tím, jak vše v čase přetrvávající epidemie zvládnout? Hlavně v klidu a pozitivně – tedy vyjma výsledku testu na covid. Vláda se taky chystá nadělovat. Antigenní testy. O plošném testování se zatím moc neví, protože kampaň se teprve připravuje. Jedno je ale jisté. Zatímco doposud jsme si na dobrovolný test (ona „tyčka do nosu“) museli nachystat 17 stovek, pokud nás na něj nevyslal lékař nebo hygiena, nové testy budou zdarma. Aby na ně lidi přišli, chystá vláda “dárečky” – zvažuje i finanční bonus. Tak si to shrňme: důchodcům nadělila 5 tisíc navíc, pracujícím nižší daně z příjmu a teď ještě odměnu za test. Zdá se, že letošní Vánoce jsou opravdu štědré…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Airbnb si jde pro miliardy

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, plánuje v rámci primární nabídky prodat akcie až za 2,6 mld. USD (asi 57 mld. Kč). To by podle Reuters celou firmu ohodnotilo na 34,8 mld. USD. Vstoupit na burzu chce 10. prosince a její burzovní debut je jednou z největších a nejočekávanějších primárních nabídek v USA v letošním roce.

Bitcoin se drží na dohled svého maxima

Kurz nejznámější kryptoměny bitcoin v tomto týdnu překonala svůj historický rekord. Jeho cena se vyšplhala na 19 920,53 USD (skoro 435 tis. Kč), čímž překonala vrchol z konce roku 2017 o 137 dolarů. Stejně jako tehdy jeho hodnota posléze zakolísala. Aktuálně se obchoduje kolem hranice 19 350 USD za virtuální minci.

Obousměrné korekce

Světová ekonomika letos klesne o 4,2 %, v příštím o stejná procenta naopak poroste. Vyplývá to z nejnovější předpovědi OECD. Organizace odhaduje, že výkon globálního hospodářství se na úrovně z období před koronavirovou pandemií vrátí do konce příštího roku, a to zejména díky silnému oživení v Číně. Růst čínské ekonomiky v příštím roce podle OECD zrychlí na 8 % z letošních 1,8 %. Česká ekonomika letos podle OECD klesne o 6,8 %. Napřesrok by se měl její HDP zvýšit o 1,5 %, v roce 2022 by pak měl jeho růst zrychlit na 3,3 %.

Zbrzděný pád

Pokles české ekonomiky ve třetím čtvrtletí podle zpřesněných dat ČSÚ zpomalil na 5 %. Ve druhém čtvrtletí klesl hrubý domácí produkt kvůli koronaviru o 10,7 %, což byl nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Mezičtvrtletně HDP ve třetím kvartálu vzrostl o 6,9 %.

Ryanair sází na Maxy

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair si objednaly dalších 75 boeingů 737 MAX. Katalogová cena strojů je 9 mld. USD (asi 200 mld. Kč). Ryanair by ale podle zdrojů agentury Reuters mohl ovšem získat i více než poloviční slevu. Objednávka přichází krátce poté, co regulátoři zrušili 20měsíční zákaz provozu Maxů, které byly uzemněny po dvou tragických nehodách.

Nepříliš vyvážená bilance

Aktuálně sněmovnou schválené změny daní (zrušení superhrubé mzdy, zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 % a zvýšení slevy na poplatníka na 34 125 Kč) by podle studie Raiffeisenbank dodatečně zvýšilo spotřebu o 62 mld. Kč. To by vedlo k růstu objemu importu o 13,7 mld. Kč a zvýšení tempa růstu HDP o 0,9 p. b. Dopad změn daní do veřejných financí je přitom asi 130 mld. Kč.

Daňový balíček se příliš nezamlouvá ani prezidentovi Zemanovi, který se jej rozhodl vetovat. V předloze schválené sněmovnou se mu nelíbí zvýšení daňové slevy na poplatníka a také to, že navzdory dohodě není zavedení nových sazeb daně z příjmu omezeno na dva roky. Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) ale nečeká, že by Zemanův postoj projednávání balíčku v Senátu ovlivnil. Prezidentské veto tak senátoři zřejmě přehlasují.

Potížisté musí z kola ven

Evropská komise našla způsob, jak obejít Polsko a Maďarsko, které blokují schválení unijního rozpočtu. V případě pokračování rozpočtové krize by mohla připravit mimořádný fond koronavirové pomoci ekonomikám bez Budapešti a Varšavy. Peníze by podle vysoce postaveného činitele unijní exekutivy mohly – stejně jako v případě dosud plánovaného fondu obnovy – začít do zemí proudit do poloviny příštího roku. Brusel považuje vynechání blokujících zemí, které by tím přišly nejméně 180 miliard eur, za krajní a dočasnou variantu.

Odklopte účetní pokličku!

Americký Kongres schválil zákon, který umožňuje firmy, které nesplňují americké účetní standardy, stáhnout z obchodování na amerických akciových trzích. Zákon se sice vztahuje na firmy ze všech zemí, cílí ale hlavně na ty čínské. Podnikům rovněž ukládá, aby zveřejnily, zda je vlastní nebo ovládá zahraniční vláda. Firmy mají tři roky na to, aby požadavky amerických regulačních orgánů splnily, jinak budou z burz staženy.

Pojištěný rozvod bez dohody

Britská automobilka Bentley si pojistila plynulost dodávek pro případ tvrdého brexitu. Pokud by se Londýn s EU nestihl dohodnout, zkomplikují od ledna vzájemný obchod cla a kvóty. Hrozí také zdržení zboží na hranicích, a tak si výrobci aut zabezpečují dodatečné zásobovací trasy. Výrobce luxusních vozů, který spadá pod koncern Volkswagen, si proto rezervoval pět nákladních letadel Antonov pro přepravu karosérií z pevniny do Manchesteru. Uvedl to šéf podniku Adrian Hallmark.

EU se podle hlavního unijního vyjednavače Charlese Michela bude do poslední chvíle snažit o dosažení dohody o uspořádání vztahů po britském odchodu z evropského bloku. Sedmadvacítka ale podle něj stále nemíní ustoupit v klíčových požadavcích. Podobně se před pokračujícími rozhovory v Londýně vyjádřil o britské pozici britský ministr obchodu.

Bonmarché pod nucenou správu

Britský řetězec s dámskou módou Bonmarché se dostal pod nucenou správu. Podle BBC je ohroženo je přes 1 500 pracovních míst. Je to další rána pro britský maloobchodní sektor, který se potýká s negativními dopady koronavirové pandemie. Tento týden oznámil vstup do likvidace také britský řetězec obchodních domů Debenhams a pod nucenou správou se ocitla i společnost Arcadia, pod kterou spadají mimo jiné značky Topshop nebo Dorothy Perkins.

Letos bez bonusů

Na třinácté platy či vánoční odměny bude mít kvůli vládnímu lockdownu, propadu tržeb a vyčerpaným finančním rezervám peníze výrazně méně zaměstnavatelů než v minulých letech. Vyplatit odměny se podle analýzy Hospodářské komory chystala ještě před podzimní vlnou koronaviru třetina firem. Letos na bonusy dosáhne nejméně zaměstnanců za pět let. Zaměstnancům je vyplatí hlavně firmy, kterým vláda výrazně neomezila podnikání, jde zejména o stavebnictví. Bonusy vyplatí i některé velké firmy nad 250 zaměstnanců, které měly větší finanční rezervy.

Definitivně: Babiš je ve střetu zájmů

Evropští auditoři trvají na svých dřívějších závěrech o střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. S odkazem na vyjádření zástupců Evropské komise to potvrdilo několik europoslanců. Překlad závěrečné auditní zprávy by měl Brusel do Česka poslat v lednu. Babiš jakýkoli konflikt zájmů popírá a ministerstvo pro místní rozvoj se komisi dlouhodobě snaží přesvědčit o tom, že problémy vyřešil převedením Agrofertu do svěřenských fondů.

Muskovy choutky se družit

Americká automobilka Tesla miliardáře Elona Muska nevylučuje spojení s jiným výrobcem aut. Tesla by podle jejího šéfa byla ochotna jednat s konkurentem, který by spojení považoval za dobrý nápad. Tesla se letos díky rostoucímu zájmu o elektromobilitu stala z hlediska tržní hodnoty největší automobilkou na světě. Její tržní hodnota se aktuálně pohybuje v blízkosti 550 mld. dolarů. Růst cen jejích akcií udělal z Muska druhého nejbohatšího muže planety, když přeskočil spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese.

Digitální škatulata

Americký vývojář podnikového softwaru salesforce.com se dohodl na převzetí aplikace pro pracovní komunikaci Slack. Koupí ji za 27,7 mld. USD. Dohodnutá transakce, která je největší akvizicí v historii společnosti salesforce.com, přichází v době rozmachu práce z domova vyvolané koronavirovou pandemií. Převzetí musejí ještě schválit regulátoři a akcionáři společnosti Slack.

Likérce Stock padl zisk o třetinu

Výrobce alkoholických nápojů Stock Spirits Group vykázal za letošní finanční rok, který skončil v září, čistý zisk 19,6 mil. eur. Meziročně se výsledek propadl o 31,1 %. Ukazatel EBITDA vzrostl o 6,1 % na 71 mil. eur a tržby stouply o 9,1 % na 341 mil eur. Představenstvo tak navrhuje vyplacení finální dividendy 6,78 centu na akcii a speciální dividendy 11 centů na akcii.

Světlo na konci tunelu

Skupina amerických zákonodárců reprezentovaná demokraty i republikány představila návrh stimulačního balíku pro koronavirem těžce zkoušenou americkou ekonomiku v objemu 908 mld. USD. Ke zvrácení patové situace ve vyjednávaní pomoci, které se táhne již měsíce, vyzval i budoucí prezident Joe Biden. Podle Bidena je případný balík schválený před jeho nástupem do funkce v lednu “pouze začátek”. Jeho tým již chystá další ekonomickou pomoc, dodal.

Do roka a do dne

Rok po prvním výskytu nového typu koronaviru v Číně je na světě vakcína. A ne jedna. Jako první stát na světě schválila použití vakcíny proti covidu Británie. Americká farmaceutická společnost Moderna, stejně jako americký Pfizer spolu s německou BioNTech žádají o podmínečnou registraci vakcíny na trhu Evropské unie. Očkovací látky by tak všechny potřebné souhlasy mohly získat ještě do konce tohoto roku.

Bilionová fúze

Americký poskytovatel finančních informací S&P Global převezme zhruba za 44 mld. USD (asi 960 mld. Kč) firmu IHS Markit. Transakce spojí dva z největších poskytovatelů finančních informací pro Wall Street. Podle agentury Reuters jde v letošním roce o vůbec největší fúzi. Uskuteční formou výměny akcií a zahrnuje i převzetí dluhu.

Libra je nově diem

Americká technologická společnost Facebook přejmenovala projekt své digitální měny libra. Nově se jmenuje diem. Změna názvu je součástí snahy upozornit na jednodušší a přepracovanou strukturu měny. Uvedl to )ředitel asociace stojící za digitální měnou Stuart Levey. Diem, což znamená latinsky den, má být při svém počátečním spuštění digitální měnou krytou dolarem.

Pulzující kryptosvět

Svět kryptoměn zlákal už i provozovatele akciových indexů. Společnost S&P Dow Jones Indices začne v příštím roce sestavovat indexy také pro kryptoměny. Firma k tomu bude využívat data společnosti Lukka, jež pokrývají více než 550 nejobchodovanějších kryptoměn. Strany doufají, že nové indexy zjednoduší investice do kryptoměn a pomohou snížit rizika na kolísavém a spekulativním trhu s těmito měnami.

Aeroflot zpět v černých

Ruská letecká společnost Aeroflot, která se podobně jako konkurenti potýká s negativními dopady šíření koronaviru, vykázala za třetí čtvrtletí čistou ztrátu 21,1 miliardy rublů (asi 6 mld. Kč). Na provozní úrovni však vydělala 20,1 miliardy rublů po téměř dvoumiliardové ztrátě ve druhém čtvrtletí, a to mimo jiné díky částečnému oživení letecké přepravy a nižším provozním nákladům.

Zelenou energií ke klimatické neutralitě

Polská matka českého Unipetrolu, společnost PKN Orlen, chce v příštích deseti letech investovat kolem 140 mld. zlotých (asi 818 mld. Kč). Součástí investičních plánů je zaměření se na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Petrochemický gigant se tak chce méně věnovat zpracování ropy. Do oku 2030 se chce dokonce stát klimaticky neutrální, tedy že podnik nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů, a pokud ano, tak je bude nějak vyvažovat. Polsko je přitom jediným členským státem Evropské unie, který se nepřipojil k unijnímu slibu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Primát, který Česku sluší

Česká republika měla loni čtvrtý rok v řadě nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, a to 2 %. Druhou nejnižší míru nezaměstnanosti mělo Německo s 3,2 %. Naopak nejvyšší mělo nadále Řecko s 17,3 %. Vyplývá to z údajů ČSÚ. Průměr EU byl loni 6,3 % a v případě zemí platících eurem 7,5 %.

Když v kině, tak i na streamu

Hollywoodské studio Warner Bros bude nabízet všechny nové filmy na streamovací službě HBO Max ve stejný čas jako v amerických kinech. Po měsíci filmy streamovat přestane a budou se promítat už jen v kinosálech. Příští rok bude podle studia v tomto smyslu testovací. Firma vlastněná skupinou AT&T tak reaguje na slabý prodej lístků na nově uváděné filmy a na skutečnost, že většina amerických kin je nyní kvůli pandemii zavřená.

VIG kupuje východní aktivity Aegonu

Pojišťovna VIG oznámila, že za 830 milionů eur převezme aktivity společnosti Aegon v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Turecku. Jedná se o aktivity v oblasti neživotního a životního pojištění, jakož i penzijní fondy, správy aktiv a servisní společnosti v těchto zemích. Celková velikost přebíraného předepsaného pojistného v roce 2019 byla 600 milionů eur (asi 6 % konsolidovaného pojistného VIG) s čistým ziskem 50 milionů eur.

