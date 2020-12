Bitcoin po dvou letech opět raketově roste. A s ním i obavy světa z další gigantické bubliny

Rok 2020 byl prozatím na finančních trzích velmi divoký, což pro vývoj kurzu bitcoinu platí dvojnásob. V důsledku paniky po vypuknutí koronavirové pandemie došlo k březnovému propadu pod úroveň čtyř tisíc dolarů.

Investoři v té době unáhleně prodávali vše, co jim přišlo pod ruku, přičemž bitcoin nebyl díky své okamžité likviditě výjimkou. Od té doby však s menšími přestávkami usilovně roste a začíná atakovat historická maxima ležící těsně pod hladinou 20 tisíc dolarů.

Situace tak nápadně připomíná, alespoň při pohledu na graf, nechvalně proslulý konec roku 2017, který se nesl ve znamení kryptoměnového šílenství.

GRAF: Vývoj ceny bitcoinu

Za posledních pět let, v USD

Zdroj: tradingeconomics.com

Cenu táhnou instituce

Jako přes kopírák se však letos historie neopakuje. Ačkoliv bude bitcoin možná opět jedním z oblíbených témat na vánočních večírcích, zájem veřejnosti je oproti roku 2017 podstatně menší.

To je patrné i na četnosti vyhledávání slova „bitcoin“ na Googlu, která nyní dosahuje jen přibližně 20 procent hodnot z období kryptoměnové mánie.

GRAF: Vývoj četnosti vyhledávání slova bitcoin na Googlu

Celosvětově od roku 2017, v bodech vyjadřujících intenzitu zájmu

Pozn.: Hodnota 100 představuje největší popularitu výrazu. Hodnota 50 znamená, že měl výraz poloviční popularitu. Skóre 0 znamená, že pro výraz nebyl shromážděn dostatek dat.

Zdroj: Google Trends

Důležitým zdrojem poptávky jsou totiž institucionální investoři z řad firem, správců aktiv či movití jednotlivci.

To dokládá mimo jiné nárůst počtu mincí držených prostřednictvím burzovně obchodovaného fondu Grayscale Bitcoin Trust. Skrze něj investoři aktuálně vlastní 532 tisíc bitcoinů, což značí nárůst o přibližně 40 procent za posledního půl roku.

GRAF: Vývoj počtu bitcoinových mincí držených Grayscale Bitcoin Trust

Za posledních šest měsíců

Zdroj: bybt.com

To je pozitivní zpráva, neboť institucionální investoři mají podstatně delší horizont a nehrozí, že by se svých virtuálních mincí při sebemenším poklesu zbavovali. Podle všeho se tak zatím nenafoukla obří retailem hnaná bublina, která by měla co nevidět splasknout.

Nákup bitcoinu je snazší než kdy dříve

Svůj podíl na cenovém růstu však mají pochopitelně i drobní investoři, pro které je nákup bitcoinu a dalších kryptoměn čím dál jednodušší.

K tomu přispívají aplikace typu Revolut, skrze které si lze vytvořit expozici na bitcoin bez nutnosti zakládat účet na kryptoměnové burze. Katalyzátorem byla rovněž zpráva o tom, že poskytovatel platebních služeb PayPal s více než 300 miliony uživatelů zařadí několik hlavních kryptoměn do svého ekosystému.

Již nyní je nákup bitcoinu, etherea či litecoinu dostupný v rámci USA, celosvětově by služba měla být spuštěna v první polovině příštího roku. To umožní masové využívání kryptoměn bez nutnosti zakládání speciální peněženky a pochopení poměrně složité technologie.

Příznivý vítr ze strany centrálních bank

Důvodem růstu ceny je do značné míry extrémně uvolněná měnová a fiskální politika.

Navzdory vysoké volatilitě je totiž bitcoin svými příznivci oceňován jako velmi dobrý dlouhodobý uchovatel hodnoty, který by měl přinést ochranu před případnou vysokou inflací.

Obavy před zdražováním jsou přitom namístě, stačí se podívat na vývoj peněžní zásoby ve Spojených státech. Ta aktuálně roste 25procentním meziročním tempem, tedy nejrychleji v historii.

GRAF: Vývoj peněžní zásoby (M2) v USA

Od roku 1981 do současnosti, v mld. USD

Zdroj: FRED

Držet hotovost ani bezpečné dluhopisy zkrátka nedává v dnešním prostředí velmi nízkých úrokových sazeb smysl. Investoři tak logicky směrují kapitál do aktiv, jako jsou akcie, nemovitosti, zlato, či do alternativ, jako je právě bitcoin.

Ten slouží i jako poměrně slušná diverzifikační složka portfolia, protože většinou příliš nekoreluje s klasickými finančními aktivy.

Prostor pro růst je stále velký

Neméně důležitým důvodem rostoucí poptávky po bitcoinu je i vysoký spekulativní potenciál. Jeho tržní kapitalizace totiž dnes dosahuje přibližně 310 miliard dolarů, což je stále velmi nízké číslo.

Pro srovnání, hodnota veškerého vytěženého zlata je zhruba 9,3 bilionu dolarů, tedy třicetkrát větší.

Tržní kapitalizace bitcoinu je tak sice přibližně o třetinu vyšší než cena všech existujících českých korun, nicméně z globálního pohledu jde o stále velmi malé číslo. Pokud by se bitcoin měl skutečně stát celosvětově uznávaným uchovatelem hodnoty, růstový potenciál je obrovský.

Stačilo by, kdyby do něj světoví dolaroví milionáři alokovali pouhé jedno procento svého majetku.

GRAF: Srovnání tržní kapitalizace bitcoinu, zlata a koruny

K půli listopadu, v mld. USD

Zdroj: coinmarketcap.com, goldeneaglecoin.com, fiatmarketcap.com

Kritici často namítají, že na rozdíl od akcií či nemovitostí nemá bitcoin žádnou reálnou hodnotu. To však investorům, kteří se často rekrutují z řad mileniálů, příliš nevadí. Jeho cena je sice založena pouze na důvěře, podobně na tom však jsou i nyní používané státní měny a do velké míry i zlato.

Koronavirus navíc znatelně urychlil příklon k digitální ekonomice, z čehož kryptoměny nepochybně těží.

Nad vývojem ceny visí otazník

Současné bezprecedentní tištění peněz, zájem institucí a stále poměrně umírněná aktivita retailu naznačují, že by se dramatický cenový propad z roku 2018 nyní u bitcoinu opakovat nemusel.

Předpovídání krátkodobých pohybů kryptoměn je však podobná disciplína jako věštění budoucnosti z kávové sedliny. Výraznější cenová korekce bezpochyby přijde, otázkou za milion dolarů však je, kdy to nastane.

Dlouhodobě však má bitcoin poměrně dobře nakročeno stát se digitálním zlatem a šířeji přijímaným uchovatelem hodnoty. Optimistické predikce sice hovoří o více než desetinásobném růstu ze současných úrovní, fanoušci kryptoměn by však měli zůstávat nohama na zemi.

Stále totiž existuje nemalá pravděpodobnost, že bitcoin v nyní začínající dekádě ztratí prakticky veškerou svou hodnotu.