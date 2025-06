Trumpova cla zasáhla Temu a Shein. Slevoví obři ztrácí uživatele, příjmy i důvěru investorů

Evropská komise (EK) navrhuje zavést plošný poplatek ve výši dvou eur (zhruba 50 Kč) za každý malý balík vstupující do Evropské unie. Poplatek se má týkat balíků v hodnotě do 150 eur (zhruba 3700 Kč), které v EU nepodléhají clu. V loňském roce bylo do EU doručeno kolem 4,6 miliardy takovýchto balíků, píše AFP. Návrh Evropské komise přichází poté, co Spojené státy ukončily výjimku, která od cel osvobozovala balíčky v hodnotě do 800 dolarů (zhruba 17.700 Kč). Zdroj: ČTK