Mladí ležáci — staří žebráci. Jaké jsou generační rozdíly u investování?

Přístup k investování starších a mladších se liší. Bank of America, druhá největší banka v USA uspořádala průzkum mezi 1 007 americkými respondenty, kteří vlastnili alespoň tři miliony dolarů v investičních aktivech a bylo jim nejméně 21 let.

Průzkum se odehrál v lednu a únoru 2024. Vzorek dotázaných byl rozdělen na dvě kohorty: mladší (21-43 let) a starší (44+ let). Výsledky poukazují na velmi rozdílné přístupy k investicím a v mentalitě mladších bohatých a starších bohatých Američanů.

„Průzkum Bank of America nečekaně poukazuje na to, že mladší investoři jsou například více skeptičtí vůči riziku,“ všímá si analytik BHS Timur Barotov. Co dalšího z průzkumu vyplynulo?

Profil bohatých v USA

Nejzastoupenější skupinou bohatých Američanů (65 procent) tvoří generace Boomer (57-76 let). Druhou nejčetnější skupinou (16 procent) je generace X (44-56 let), třetí (12 procent) jsou z generace Millennial (27-43 let), na čtvrté pozici (7 procent) je Silent generation (77+ let) a nejméně zastoupenou skupinou (1 procento) je generace Z (21-26 let).

Většina (67 procent) má investiční aktiva v rozmezí 3–5 milionů dolarů. Ostatní mají více, jedná se tedy o velmi bohaté jedince.

Většina ke svému bohatství významným dílem přišla dědictvím, pouze asi 30 procent se identifikovala jako „self-made“ bez významného majetkového dědictví.

Investiční trendy

Kompozice portfolia a investiční mentalita se značně liší mezi mladší a starší kohortou.

Například 72 procent dotázaných z mladší kohorty si nemyslí, že lze dosáhnout nadprůměrných návratností investicemi pouze do tradičních nástrojů jako jsou dluhopisy a akcie. Ve starší kohortě tento názor sdílí pouze 28 procent dotázaných.

Největší příležitost ke zhodnocení svých prostředků mladší dotázaní spatřují v nemovitostech (31 procent), kryptoměnách a digitálních aktivech (28 procent) a private equity (26 procent). Až za nimi jsou dluhopisy (17 procent), akcie rozvojových trhů (16 procent) a americké akcie (14 procent).

Starší kohorta spatřuje největší příležitosti v amerických akciích (41 procent), nemovitostech (32 procent) a akciích rozvojových trhů (25 procent). Až za nimi vidí příležitost v private equity (15 procent) a dluhopisech (12 procent).

Jediné investiční aktivum, na kterém se tedy obě kohorty významně shodnou, že má své místo v portfoliu jsou nemovitosti. Mnohem méně mladších dotázaných spatřuje velké příležitosti v amerických akciích (14 %), což je v ostrém kontrastu se starší populaci (41 %), pro které jsou americké akcie nejatraktivnějším aktivem ze všech.

„Největším rozdílem mezi kohortami je tíhnutí mladších k alternativním investicím, zatímco starší zůstávají věrní tradičním investičním aktivům. Starší se také nebojí investovat do zahraničních společností, kdežto mladší jsou skeptičtější,“ upozorňuje Barotov.

Mladší tíhnou k alternativám

Překvapivě mladší častěji spatřují růstové příležitosti v komoditách a dluhopisech než starší kohorta. Nejméně populární investiční volby pro mladší jsou: soukromý dluh (11 procent) a komodity (13 procent), pro starší to jsou soukromý dluh (4 procent) a kryptoměny a digitální aktiva (4 procent).

Mladší tedy tíhnou více k alternativním investicím a jsou skeptičtější vůči americkým akciím a akciím obecně, což je v ostrém kontrastu se starší kohortou. Tradiční modely by přitom mladším lidem alokovaly výrazně více majetku do akcií.

Trend je pro mladší kohortu jasný – alternativní investice vítězí a 93 procent dotázaných uvedlo, že hodlá investovat do této skupiny aktiv v dalších letech. Oproti tomu pouze 28 procent ze starší kohorty uvedlo to samé.

„Mladší investoři se zdá, že nenásledují tradiční alokační principy a modely. Jejich portfolio alokace je podobné napříč vzorkem nezávisle na tom, jak moc tíhnou k riziku. Překvapivé je v této souvislosti to, že konzervativní skupina mladších měla největší expozici vůči kryptoměnám. Oproti tomu ve starší skupině rozdíly v alokaci portfolia intuitivně odpovídají míře rizika, které jsou ochotni podstupovat,“ dodává Timur Barotov.

Konzervativnější jsou staří

Tyto neintuitivní nálezy lze vysvětlit tím, že mladší kohorta je ve skutečnosti konzervativnější, než starší kohorta a více se straní riziku podle Bank of America. To je opak k všeobecně přijatým názorům o tom, že mladší mají k riziku blíže než starší.

Nejpopulárnějšími volbami pro mladé jsou totiž kryptoměny a nemovitosti a jejich alokace do hotovosti a dluhopisů je větší než u starších dotázaných. Kryptoměny jsou často přirovnávány ke konzervativním investicím, jako je zlato.

O bitcoinu se nejčastěji mluví jako o „digitálním zlatu“. Bitcoin přitom vznikl především jako alternativa k tradičním monetárním systémům jež zpravidla vždy časem zkolabují a propadnou hyperinflaci v důsledku neúměrného „tisknutí“ dané měny.

Příčina konzervativnějšího přístupu mladých může spočívat ve vysokých valuacích na akciových trzích. A zároveň i zhoršující se dluhovou situací ve světě či intenzivními medvědími trhy v letech 2000-2002 a 2008-2009.

Je to ale poněkud v rozporu s dalším nálezem průzkumu, který ukazuje, že mladší kohorta je mnohem optimističtější co se týče výhledů do budoucna ohledně americké a globální ekonomiky.

Rozdílné zdroje informací

Ostré rozdíly jsou i v tom, jak obě kohorty vyhledávají finanční informace. Obecně řečeno starší více čtou, mladší více sledují videa a sociální média.

Online články jsou mnohem populárnější mezi staršími (55 procent), než mladšími (38 procent). Nejostřejší rozdíly jsou v online videích, kde 37 procent mladších čerpá finanční informace oproti 15 procent starších. Podobně i u sociálních médiích, kde 48 procent mladších čerpá finanční informace a u starších je to pouze 6 procent.