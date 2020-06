Penta prodala Aero Vodochody a daně ještě počkají aneb souhrn událostí 24. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

rozmáhá se nám po světě takový nešvar, chtělo by se říci, nepěkná věc. Mám na mysli „šibování“ se sochami. Zatímco u nás to odnesl ruský maršál Koněv v pražských Dejvicích, v Americe to schytal Kryštof Kolumbus. Ruskému Koněvovi byla vyčtena účast na krvavém potlačení povstání proti komunistům v roce 1956 v Maďarsku, Kolumbovi zase genocida amerických domorodých obyvatel. Uvidíme, jaké budou reakce, ty ruské už známe, vlna vášní a antipatie na diplomatické úrovni už proběhla. Otázka je, zda se Kolumba zastanou Italové, když slavný mořeplavec je původem z Janova, nebo Španělé, pod jejichž vlajkou objevoval nový kontinent. Tak se třeba ujme zapomenutý žánr Járy Cimrmana – živé obrazy…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Zbrojařský obchod dekády

Výrobce cvičných vojenských letounů Aero Vodochody změnil majitele. Od Penty ho získala česko-maďarská skupina investorů Aero Investments Partners, v níž má 51 % maďarský podnikatel András Tombor, skupina Omnipol ovládá zbylých 49 %. Cenu a další detaily obchodu strany nezveřejnily. Předmětem transakce není Letiště Vodochody, které zůstává v držení Penty Investments, jejímž majitelem je český miliardář Marek Dospiva.

Burzy se zřítily

Nejprudší propad od letošního března hlásil ve čtvrtek nejen americký burzovní parket. Dow Jones index se zřítil téměř o sedm procent. V indexu S&P 500, který odepsal téměř šest procent, se nad nulou udržel jediný titul. Hlavním důvodem byl pokles nadějí na rychlé oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Cena ropy taktéž obnovila propad, ztrácela kolem osmi procent, a zažila tak největší jednodenní propad od dubna. Těžební škrty nestačí na propad poptávky a ropa se hromadí v zásobách.

Lufthansa chystá brutální propouštění

Německá letecká společnost Lufthansa se chystá zrušit asi 22 tisíc pracovních míst, z toho polovinu v Německu, což odpovídá asi 16 % všech zaměstnanců dopravce, napsala agentura AFP. Lufthansa se minulý týden zavázala k rozsáhlé restrukturalizaci, kterou byl podmíněn vládní záchranný balík za 9 mld. eur. Firma vyjednává s odbory ohledně částečných úvazků zaměstnanců a dalších způsobů, jak snížit náklady na zaměstnance. Piloti jsou ochotni jít až na polovinu platů, žádají ale, aby společnost zachovala co nejvíce pracovních míst.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Cena akcií společnosti Tesla ve středu poprvé překonala hranici 1 000 USD, když vystoupala až na 1025 dolarů za akcii. Za zdoláním tohoto historického milníku stojí několik faktorů. Investory povzbudily květnové prodeje Modelu 3, jen v Číně se jich během tohoto měsíce prodalo 11 095 kusů, a také příslib Elona Muska, že automobilka brzy zahájí výrobu tahače Semi. “Metu” ale automobilka “dobyla” jen na chvíli, ve čtvrtek už se titul obchodoval pod touto hranicí.

Expirační účet z Dukovan

Udržení dukovanských jaderných bloků v provozu do roku 2047 bude ČEZ stát 55 mld. Kč. Obnovování zařízení teď ročně stojí 1,5 až 2 mld. Kč a částka se bude postupně zvyšovat, uvedl to nový ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín. Stavba nového dukovanského bloku by mohla začít kolem roku 2029, fungovat by pak podle dřívějších údajů firmy mohl začít v roce 2036. Po určitou dobu by tedy elektrárna měla pět bloků.

Daně ještě počkají

Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. Ministerstvo financí tak prodlouží v souvislosti s dopady šíření koronaviru lhůtu, která byla dosud stanovena na 1. července. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Tzv. liberační balíček III dále odsouvá až do 31. prosince 2020 povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Rovněž budou automaticky prominuty úroky na všech daních za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy finanční správa povolí posečkání v souvislosti s koronavirem.

Jako po válce

Globální ekonomika v letošním roce v důsledku koronavirové krize klesne o 5,2 %. Zaznamená tak nejhlubší recesi od druhé světové války, tvrdí to odhad Světové banky. V příštím roce počítá tato finanční instituce s oživením, světová ekonomika by podle ní měla vzrůst o 4,2 %.

Křetínský si půjčí víc

Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského vydá prostřednictvím své dceřiné společnosti EPH Financing CZ další dluhopisy. V polovině března holding oznámil, že umístil dluhopisy v celkové hodnotě pěti miliard korun, které začal nabízet v polovině února. Podle emisních podmínek měla EPH Financing možnost navýšit emisi o další 2,5 miliardy korun, což se nyní rozhodla učinit.

Křetínského EPH zvýšil loni meziročně provozní zisk EBITDA o desetinu na 56 miliard korun (2,1 miliardy eur), konsolidované tržby pak vzrostly o více než pětinu na 230 miliard korun (8,6 miliardy eur).

Neradostné rekordy

Průmyslová výroba v Česku zrychlila meziroční pokles na 33,7 % z 12,5 % v březnu. Propad byl ve všech odvětvích, nejvyšší byl u výroby aut. Vyplývá to z údajů ČSÚ. Propad je podle dostupných statistik největší od roku 2001, odkdy ČSÚ vede srovnatelnou řadu. V březnu a v dubnu se kvůli opatřením vlády proti šíření nákazy koronavirem a narušení výrobních řetězců zastavil chod řady firem. Výrobu zastavily všechny tři velké automobilky.

Sousedé dočasně snižují DPH

Rakousko plánuje v reakci na koronavirovou krizi dočasně na pět procent snížit daň z přidané hodnoty v některých službách, například v gastronomii nebo kultuře. Uvedl to rakouský ministr financí Gernot Blümel. Pětiprocentní sazba podle něj bude platit do konce letošního roku, píše Reuters. Ke stejnému kroku se rozhodla i německá vláda. Berlín schválil dočasné snížení DPH od července do konce letošního roku z nynějších 19 na 16 %.

Obličeje se poznávat nebudou!

Americký technologický gigant Amazon vyhlásil roční zákaz využívání programu na rozpoznávání obličejů policií. Firma to v prohlášení zdůvodnila mimo jiné tím, že toto moratorium poskytne Kongresu USA dostatek času na přijetí zákonů, které by nasazení této technologie regulovaly. Svůj program na rozpoznávání obličejů přestala policii nabízet také společnost IBM.

Prodlužovat se nebude

Možnost prodloužení přechodného období pro rozhovory Evropské unie s Británií se definitivně uzavřela. Shodli se na tom místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a člen britského kabinetu Michael Gove, kteří hodnotili dosud zásadně odlišné postoje obou stran během dosavadních vyjednávání o pobrexitových vztazích. Jejich rozhodnutí znamená, že pokud Brusel a Londýn neuzavřou do konce roku dohodu o volném obchodu, začnou platit cla a kvóty.

PŘEČTETE SI TAKÉ:

Automobilky Fiat a PSA čeká vyšetřování

Vleklým vyšetřováním si budou muset projít automobilky Fiat Chrysler a PSA. Podle zdrojů agentury Reuters totiž odmítly nabídnout ústupky, díky kterým by jim evropské antimonopolní orgány povolily plánovanou fúzi za 50 mld. USD. Francouzský výrobce automobilů Peugeot chce s italsko-americkou automobilkou vytvořit čtvrtého největšího výrobce aut na světě.

Další vlna rozvolňování

Od 15. června už nebudou lidé muset mít venku roušky ani v případech, kdy budou blízko u sebe. Nově bude také povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích. K dalšímu zmírnění preventivních opatření proti šíření koronaviru podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přispěla příznivá epidemiologická situace. “Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy,” dodal. Nově však bude moci hromadné akce od 15. června navštívit za určitých podmínek více lidí než aktuálně povolených 500, a to až 2500. Týkat se to bude areálů, které lze rozdělit na více sektorů, tedy třeba sportovních stadionů se sektory s vlastním vchodem i zázemím.

Motor Evropy jede jen na dva válce

Německá ekonomika by letos mohla klesnout o 9,4 procenta. Oživení z nejhorší hospodářské krize od druhé světové války ale bude v příštím roce jen pozvolné a hrubý domácí produkt se zvýší jen asi o tři procenta. Odhaduje to přední německý hospodářský institut DIW. Údaje ale platí jen za předpokladu, že se epidemii onemocnění COVID-19 podaří dostat pod kontrolu.

Státní dluh je dluhem nás všech

Zvýšením státního dluhu přes dvoubilionovou hranici ke konci letošního roku stoupne hypotetický dluh na každého Čecha na zhruba 198 300 Kč ze 153 500 Kč na konci loňského roku. Státní dluh by se měl ke konci letošního roku zvýšit podle ministerstva financí na zhruba 2,12 bilionu Kč. Důvodem je navýšení schodku státního rozpočtu na 500 mld. Kč, který odsouhlasila v pondělí vláda.

Zisk Sazky spadl na polovinu

Čistý zisk sázkové společnost Sazka Group ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka v letošním 1. čtvrtletí meziročně klesl o 50,6 procenta na 43 milionů eur (1,15 miliardy korun). Hrubé tržby z přijatých sázek se snížily o 11,6 procenta na 405 milionů eur (10,8 miliardy korun). Na výsledcích se podepsala vládní nařízení proti šíření koronaviru, která v březnu uzavřela pobočky společnosti. Část sázkařů se přesunula do on-line prostředí, ale jejich nárůst Sazce ztráty nevykompenzoval.