Jet, či nejet na Tchaj-wan Číně navzdory? Zeptali jsme se, zda bude mít cesta šéfa Senátu ekonomický přínos

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navštíví od 30. srpna do 5. září Tchaj-wan. Misi do této země plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS). Šéf Senátu počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce. Prezident Miloš Zeman uvedl, že Vystrčilovi cestu nedoporučil, stejný postoj podle něj mají i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Čína proti cestě protestovala a varovala před následky pro české firmy. K Vystrčilově cestě ambasáda uvedla, že by podryla základy spolupráce mezi Českem a Čínou. Zeptali jsme se několika odborníků, zda bude mít Vystrčilova cesta pro Česko přínos.