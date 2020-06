Andrea Doležalová (mcePharma): Pandemie může urychlit naši expanzi

V době, kdy jiní vyhlašovali odstávky výroby z důvodu výpadku dodávek zapříčiněného celosvětovou pandemií koronaviru, v Bílovci na Novojičínsku ve firmě mcePharma se stroje na výrobu přípravků k posílení imunity nezastavily. Naopak jely přesčas. Na příchod krize byli totiž v malé proexportně orientované firmě dobře připraveni a patřičně zásobeni.

Na operativní změny ve výrobním plánu ale také došlo. Společnost, která se za normálních okolností soustředí na výrobu sofistikovaných a komplexních doplňků stravy ve formě orálně rozpustných tablet, zařadila do výroby i obyčejné vitaminy v polykacích tabletách.

Receptem na překonání této, ale i dalších krizí je podle výkonné ředitelky společnosti Andrey Doležalové neutuchající inovace a diverzifikace ve všech směrech, od dodavatelů přes produkty až po odběratele. Byznys totiž nepostavíte jen na jedné noze.

Společnost mcePharma vznikla před pěti lety s globální ambicí. Jak byste zhodnotila její dosavadní vývoj?

Od samého začátku říkám, že příští rok nabídneme produkty na americkém trhu, ale stále to odsouváme. Plán zůstává ambiciózní položkou na našem „to-do listu“. Ne, že bychom se nesnažili, ale brzdí nás tamní legislativní požadavky k registraci produktů a také naše kapacity. Jsme přeci jen pořád malá společnost o 15 lidech, která vyváží produkty od Evropy, přes Blízký Východ až do Austrálie. Obchodní příležitosti jednoduše hledáme po celém světě a USA vnímáme jako velmi perspektivní teritorium.

Na čem zakládáte tento předpoklad? Proč byste měli uspět zrovna tam?

Specializujeme se na doplňky stravy ve formě orálně rozpustných tablet (ODT – orodispergovatelné tablety, poznámka red.), které jsou v Česku raritní, ale mezi Američany velmi populární. Většina doplňků stravy má formu klasických kapslí nebo tablet, které musíte zapíjet vodou. My jsme si ale vyvinuli vlastní mceODT excipient (bílý prášek, v slisované formě tabletovina – poznámka red.), který se rozpouští přímo v ústech, což zajišťuje lepší vstřebatelnost aktivních látek.

Excipient tvoří základ naší řady tablet rozpustných v ústech. Vědecky podložené studie pak dokazují, že nástup účinku přípravků je rychlejší než v případě klasických polykacích tablet. mceODT excipient je naše know-how, a nenabízíme ho volně k prodeji. Patentovou ochranu na českém trhu má náš TOP přípravek s kurkuminem – Neo curcumin supplement, který je podpořen vědeckou studií, stejně jako produkt na migrénu a na podporu spánku, které jsou také ve formě tablet rozpustných v ústech. Všechny tři přípravky byly vyvinuty ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Patentové přihlášky na produkt s kurkuminem máme podány také pro evropský trh, Kanadu a USA.

mcePharma s.r.o.

Česká společnost, která vyvíjí a vyrábí doplňky stravy, doplňková krmiva pro malá zvířata a kosmetiku. Nabízí unikátní portfolio produktů, jehož know-how si na českém trhu patentově chrání. Produkty s vědecky prokázanou účinností disponují také patentovými přihláškami pro trh EU, USA a Kanady. První doplňky stravy mcePharma uvedla na trh po letech vlastního výzkumu a vývoje v roce 2017. Jde o malou, proexportně orientovanou společnost, která dodává doplňky stravy od Evropy až na Dálný východ a chystá expanzi na americký trh. V loňském roce společnost utržila 18,5 milionu korun, letos by to podle výkonné ředitelky Andrey Doležalové mohlo být až 25 milionů. McePharma je členem Vivesa Holdingu – české soukromé investiční společnosti, která se zabývá investicemi a rozvojem ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.



Váš úspěch zjevně stavíte na vlastním vývoji.

Rozhodně. Daří se nám to díky spolupráci s univerzitami a vědeckými ústavy. Zvolili jsme cestu kvality, inovací a sofistikovaných produktů a technologií výroby namísto „cenových a marketingových válek“ s konkurenty. Na trhu je celá řada firem, které dovážejí levné produkty a extrakty z Číny, nad jejichž kvalitou a čistotou výroby nemají žádnou kontrolu. Nevěnují se ani otázce vstřebatelnosti a účinnosti látek, přesto, jsou-li silné v marketingu, dokáží krátkodobě vytěžit z kampaně maximum. Prodají velké množství nekvalitního zboží. Odvětví přitom láká nové a nové výrobce a investory, protože spotřeba doplňků stravy roste již mnoho let v řadě. Konkurence je obrovská co do počtu firem, co do kvality už ale ne.

Traduje se, že jde také o odvětví, v němž se „kradou“, respektive kopírují nápady konkurence. Jaká je vaše zkušenost?

Kopírování obecně je (zejména u těch méně sofistikovaných doplňků stravy) obrovský a přetrvávající problém. Stačí k tomu šikovný technolog, který je schopný produkt podobně nadesignovat – i bez formulací – jen z volně dostupných informací na obalových materiálech o množství aktivních a pomocných látek. I proto, že je to prostředí takové, jaké je, jsme se chtěli vymykat kvalitou přípravků i přívětivější formou jejich užívání. Zároveň náš byznys nestavíme jen na doplňcích stravy, ale nabídku rozšiřujeme i o kosmetiku a hlavně doplňková krmiva pro malá zvířata.

Andrea Doležalová Je výkonnou ředitelkou firmy mcePharma z Bílovce na Novojičínsku. Od roku 2000, kdy dokončila studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, se věnuje zahraničnímu obchodu. Od roku 2009 zastávala pozici ředitelky nákupu a logistiky pro farmaceutickou společnost IMCoPharma, z níž se v roce 2015 vyčlenila mcePharma. Andrea je energická vrcholová manažerka, která ráda cestuje, praktikuje jógu a vyznává zdravý životní styl.

Sázka na generaci singles

Jak vás napadlo se rozkročit i do segmentu doplňkových krmiv?

Vnímáme to v kontextu dnešní generace jako velmi zajímavý a perspektivní obor. Mladí lidé častěji než předchozí generace žijí single. Namísto klasického partnerského soužití si pořizují domácí mazlíčky a nešetří na nich. Cena za přípravky je pro ně druhořadá, více se zajímají o složení, kvalitu, a komplexnost produktů. Tento obor, byť je pro nás v tuto chvíli minoritní, proto skrývá velké možnosti růstu.

Co znamená minoritní z pohledu odbytu?

Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že z 95 procent vyrábíme doplňky stravy pro lidskou spotřebu a zbylých pět procent se dělí mezi kosmetiku a krmiva.

Před konkurencí vás chrání také patent. Jak finančně a časově náročné je získání této ochrany?

Nesmírně, v případě českého trhu nám to trvalo více než dva roky. Patentové přihlášky máme podány také pro Evropskou unii, USA a Kanadu, kde jsme ještě nedošli do finále. Okem ekonoma vyjde přihlášení jednoho produktu třeba na dva miliony korun. Alespoň to byl případ našeho prvního patentovaného přípravku Neo Curcumin Supplement. Do jeho vývoje byl nainvestován jeden milion a podobnou částku jsme vydali na patentové poplatky a odměny servisní agentuře, která nám pomáhala proces administrovat.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Rudolf Matějka (DRFG Medical): Pacienti do lékárny nechodí ušetřit, ale vyléčit se

Martin Kasa (Pilulka): Čekáme na to, až budeme moci spustit zásilkový prodej léků na předpis

Orientujete se hlavně na export, do kolika zemí vyvážíte?

V minulém roce jsme exportovali 98 procent produkce celkem do 17 zemí. Vyvážíme hlavně do Německa, Velké Británie, na Slovensko a do okolních států. Naším velkým úspěchem jsou také Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Na Blízkém Východě se nám nově otvírají i další obchodní příležitosti. Výrobky jsme zasílali ale třeba i do Austrálie.

Koronavirus a brexit udělí firmám smrtící ránu

Zmínila jste také Velkou Británii, jako moc vám exportní příležitosti zkomplikoval brexit?

Brexit je už nějakou dobu velké téma. Zatím pro Británii platí stejný celní režim jako pro celou EU. Nejistota kolem budoucí dohody s unií je nyní ale jen druhotný problém. Mnohem více britské společnosti zápasí s nestabilitou vyvolanou koronavirovou krizí, která ve spojení s brexitem přivedla některé firmy z oboru na pokraj krachu. Alespoň podle informací naší exportní pojišťovny mají závažné finanční problémy. COVID-19 zamával s jejich budoucností a z Británie se stalo rizikové teritorium.

Jak vám provoz a exportní úsilí nabourala koronavirová pandemie? Většina zahraničních veletrhů, na kterých se prezentujete, se kvůli viru nekoná, obchodníci mohou vycestovat jen omezeně…

Paradoxně pro nás byla koronavirová krize z obchodního hlediska poměrně zajímavou příležitostí, jak získat i nové klienty. Nejen stávající partneři nás bombardovali objednávkami, poptávali hlavně doplňky stravy na posílení imunity. Výroba i přes všechna omezení jela naplno, dokonce přesčas. Dva měsíce jsme se nezastavili. Nyní je už na trhu cítit útlum, firmy sčítají ztráty a vyčkávají, co bude. Omezení volného cestování je pro nás velká rána. Pevně ale věřím, že na podzim už budeme moci navázat na obchodní aktivity tak, jak jsme zvyklí. Letos bohužel přijdeme o pro nás nejdůležitější veletrh Vitafoods, který se každý rok koná v Ženevě. Z května byl nejdříve přesunut na září, ale minulý týden pro letošní rok definitivně zrušen. Další ročník tak bude zase až v roce 2021.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

Češi opět utrácejí jako před pandemií, brzy ale možná nebudou mít za co

Jet, či nejet na Tchaj-wan Číně navzdory? Zeptali jsme se, zda bude mít cesta šéfa Senátu ekonomický přínos

Řada firem v době pandemie měnila v reakci na poptávku či kvůli výpadkům subdodávek své výrobní programy. Dělo se něco takového i u vás?

Ano, operativně jsme do výroby přidali obyčejný a levný vitamín C v polykacích tabletách, který jsme do té doby nevyráběli. Vedle zvýšené poptávky po přípravcích na posílení imunity se totiž strhl zájem také o obyčejný vitamín C a D a podle toho jsme také upravovali výrobní plán. V souvislosti s krizí mají lidé problém také s psychikou, hůře spí, tak vyletěli prodeje přípravků na podporu rychlého usnutí a psychický relax.

Výpadek zásob nebyl nijak dramatický, potrápil nás jen nedostatek extraktů. Když se koncem roku objevily první případy nákazy ve Wu-chanu, tušila jsem závažnější problém a požádala kolegu z obchodu, aby stáhl objednávky extraktů z Číny. Vzhledem k tomu, že Čína je masivní producent rostlinných extraktů, které dodává do celého světa, bylo poměrně náročné sehnat nějakého evropského dodavatele. U většiny jsme byli úspěšní, až na jeden, který nám měl dodat italský producent. Než jej stihl vyexpedovat, zavřeli kvůli pandemii Itálii. Tak jsme neměli extrakt ani z Číny ani z Itálie.

Recept na krizi? Rozkročit se a investovat!

Odnesli jste si ze současné pandemické krize nějaké poučení či recept na její překonání v případě, že by přišla její druhá vlna?

Utvrdili jsme se v tom, že je nutné myslet v širších souvislostech. Koronavirová pandemie nám ukázala, křehkost stavu globalizace. Není dobré být zaměřen jen jedním směrem a spoléhat na do té doby prověřené a spolehlivé zdroje. Musíte je diverzifikovat a mít v záloze i jiné dodavatele, ideálně z jiného světadílu. Z pozice vrcholového manažera mi koronakrize umožnila také více poznat tým lidí, s nimiž pracuji.

Zaměříte se tedy více na české či evropské dodavatele?

Snažíme se podporovat české výrobce, například kolostrum (neboli mlezivo, což je prvotní mléko savců – pozn. red.) odebíráme již několik let z lokální farmy. Když je to jen trochu možné, dáváme přednost českým producentům. Ale v případě rostlinných extraktů je situace více než komplikovaná.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Martina Petrová (Klimatická zeleň): Českou „střechu Evropy“ čeká boj o vodu

Prodeje na domácím trhu jsou ve srovnání s vaším odbytem v zahraničí zanedbatelné. Proč je pro vás tuzemský trh nezajímavý?

Není to proto, že bychom na českém trhu nechtěli prodávat. Začínáme na tom velmi usilovně pracovat. Zatím však lze v Česku naše výrobky koupit jen skrze e-shop, nejsme v lékárenské distribuční síti. Do lékárenských řetězců jsme chtěli vstoupit letos v březnu, ale koronavirová pandemie naše plány zhatila. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet a třeba plán oprášíme znovu na podzim.

Jakým směrem se bude rozrůstat vaše portfolio produktů? Zaměříte se i na jinou oblast než doplňky stravy, kosmetiku a zvířecí krmiva?

Pracujeme nyní na vývoji komplexního produktu s Omega 3 právě ve formě orálně rozpustných tablet. Zdrojem Omega 3 je rybí tuk a jeho specifická chuť je pro ODT tablety poměrně výzva. Zaměříme se také na produkty na podporu početí.

Plánujete v nejbližších letech nějaké větší investiční akce?

Už několik měsíců v rámci Vivesa holdingu pracujeme na plánech výstavby nového logistického a výrobně-vývojového centra v nedalekých Stachovicích. Na ploše 12 tisíc m² by měl vyrůst potravinářsko-farmaceutický high-tech. Od projektu si slibujeme vznik asi 130 až 150 nových pracovních míst. Záleží na rychlosti stavebního řízení, ale rádi bychom začali stavět na podzim. Na jaře příštího roku už bychom mohli vyrábět v nových prostorách, které chceme certifikovat také na americké výrobní normy, abychom mohli naše výrobky jednoduše exportovat do Kanady a Spojených států.

O jak velkou investici řádově půjde?

Investice se pohybuje kolem 200 milionů korun.

Jaká je vaše představa o výši letošního obratu a zisku?

Věřím, že si v letošním roce udržíme třetinový růst tržeb. Loni jsme měli obrat 18,5 milionu korun, letos bychom se mohli dostat na 25 milionů. Dosavadní vývoj tomu ostatně nasvědčuje.

Podělíte se o vizi společnosti, kde ji vidíte za deset let?

Děláme vše proto, abychom v té době byli na americkém trhu etablovanou společností s dobrým jménem a pevnou distribuční sítí. Do portfolia patentovaných produktů by mohly přibýt alespoň dva další přípravky a věřím, že závod ve Stachovicích bude šlapat naplno.