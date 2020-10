Microsoft míří na zemskou orbitu, Nokia až na Měsíc a paušální daň k živnostníkům aneb souhrn událostí 43. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

média v tomto týdnu kvitovala, že prezident Miloš Zeman ustoupil od hradních oslav 28. října a ceremonii rozdávání státních vyznamenání odložil na příští rok. Skoro se chtělo jásat že “všichni jsme si rovní, jen někdo jsme si rovnější” se (protentokrát) nekoná. O den později je vše jinak. Středem kritiky je pro změnu ministr zdravotnictví Roman Prymula, jenž byl Bleskem přistižen při návštěvě (zavřené) restaurace a bez roušky. Stejně jako šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Politická dohra je nevyhnutelná. Nevím, jak bychom v sobě v opačném případě nacházeli víru, že to s námi ti povolaní myslí vážně…

Lockdown vol. 2

Češi si zvykají na další omezení života a podnikatelské aktivity z důvodu zhoršující se epidemické situace v zemi. Jsou podobná opatřením z jara s tou výjimkou, že nedošlo k uzavření hranic. Až na výjimky však zavřely obchody a služby, výuka školáků přešla na distanční formu a je omezen také volný pohyb lidí. To vše nejméně do 3. listopadu. Na rozdíl od první epidemické vlny ale vláda okamžitě spustila programy kompenzací pro podnikatele, pokračuje program Antivirus, Covid nájemné i kompenzační bonusy pro živnostníky. Dopad na HPD je jednoznačný, ekonomika letos zažije ještě hlubší než avizovaný zhruba osmiprocentní propad. I přes navazující podporu by ale podle ekonomů neměl být schodek státního rozpočtu vyšší než schválených 500 mld. Kč.

Počerady míří do rukou Tykače

Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače převezme ke konci roku od ČEZ hnědouhelnou elektrárnu Počerady. Stane se tak o tři roky dříve, než bylo původně v plánu. Urychlení prodeje elektrárny strany dohodly s ohledem na nové emisní normy Evropské unie. Původní cena za převod v roce 2024 byla navýšena o půl miliardy na 2,5 miliardy korun. Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.

Tesla v zisku, pátý kvartál v řadě

Americkému výrobci elektromobilů Tesla ve 3. čtvrtletí vzrostl čistý zisk o 131 procent na 331 mil. USD. V černých číslech se automobilka drží už pátý kvartál v řadě. V posledním čtvrtletí dodala téměř 140 tisíc vozů. Cíl pro tento rok si stanovila na půlmilionové hranici. Jeho splnění jí ale komplikovala koronavirová pandemie. Aby ho dosáhla, musela by v posledním letošním čtvrtletí dodat 182 tisíc aut.

Václav Durďák (Čokoládovny Janek): Malé čokoládovny teď zažívají v Česku velký boom

Zklamání za šest miliard eur: protipovodňový Mojžíš chrání Benátky jen částečně

Chorvatská letní inventura: konec sezony již v srpnu. Hoteliéři hlásí až 75procentní ztráty



PayPal vzal na milost kryptoměny

Americká platforma pro digitální převody peněz PayPal Holdings umožní svým klientům kupovat, prodávat a držet bitcoiny a další virtuální měny. Klienti PayPalu také budou moci od příštího roku platit virutálními mincemi při nakupování v 26 milionech obchodů, ve kterých se dá platit přes PayPal. Cena bitcoinu v reakci na zprávu začala růst. Drží se na maximu od ledna 2018, kdy začala prudce padat z hranice 20 tisíc USD za virtuální minci. Aktuálně se hodnota jedné digitální mince drží nad 13 tisíci USD.

Poslanci stvrdili paušální daň

Živnostníci a další OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun ročně by mohli od příštího roku platit takzvanou paušální daň ve výši necelých 5 500 korun. Bude dobrovolná. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Podnikatelé se jejím prostřednictvím vyváží z povinnosti podávat daňové přiznání. Přijdou ovšem o možnost uplatnění daňových zvýhodnění. Předloha míří Senátu.

Avast září

Tržby vývojář antivirového softwaru Avast v letošním třetím čtvrtletí vzrostly meziročně o 2,6 % na 226 mil. USD. Organický růst dosáhl 8,6 %, byl ovšem kompenzován zejména efektem uzavření divize Jumpshot na začátku roku a nepříznivými vlivy změn měnových kurzů. Ukazatel EBITDA dosáhl 126 mil. USD (meziročně +3,4 %).

Zisk Netflixu poskočil o pětinu

Čistý zisk streamovací služby Netflix ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl o necelých 19 % na 790 mil. UDS. Tržby překonaly očekávání, když vzrostly o 22,7 % na 6,44 miliardy dolarů. Jen počet nových předplatitelů nedostál očekáváním. Během čtvrtletí do 30. září získala globálně 2,2 milionu předplatitelů, což je o 1,2 milionů uživatelů méně, než odhadovali analytici. Na vině je rostoucí konkurence na poli streamovacích služeb i návrat živých sportovních přenosů na televizní obrazovky.

Microsoft se rozpíná do vesmíru

Softwarový gigant Microsoft napojí své cloudové služby Azure na satelitní síť Starlink společnosti SpaceX. Partnerství s firmou miliardáře Elona Muska dostane vystřelí firmu Billa Gates na zemskou orbitu. Díky tomu získá náskok před cloudovými službami, jež nabízí společnost Amazon Jeffa Bezose, napsala agentura Reuters.

Maďaři smí koupit Aero Vodochody

Český antimonopolní úřad povolil prodej výrobce letadel Aero Vodochody maďarské firmě Aero, kterou vlastní skupina Omnipol a maďarský podnikatel András Tombor. V rozhodnutí, které je pravomocné, úřad konstatoval, že spojení soutěžitelů nezvýší jejich tržní sílu natolik, aby získali dominantního postavení, jež by vedlo k narušení hospodářské soutěže. Skupina Penta Investments, která Aero Vodochody vlastnila dosud, oznámila jeho prodej letos v červnu. Hodnotu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Firma Omnipol je s Aerem historicky spjatá. Od roku 2015 je také strategickým partnerem projektu L-39NG, nové generace letounu L-39.

Exdesignér Applu zachraňuje Airbnb

Společnost Airbnb najala bývalého designéra Applu Jony Ive, který stojí za podobou ikonických přístrojů iPhone, iMac a iPad. Iveho úkol je jasný – napravit pošramocenou pověst zprostředkovatele ubytování. Chce se po něm přeměna designu hlavních produktů a služeb firmy Airbnb, uvádí BBC. Podle analytiků se Airbnb tímto krokem snaží odvrátit pozornost od kritiky jejího dopadu na obyvatele ve velkých městech v době, a to ještě před tím, než vstoupí na burzu.

Státní kasa v tenzi

Vláda tento týden schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 mld. Kč. Návrh počítá s růstem důchodů, zvýšením platů učitelů, vyššími výdaji na zdravotnictví nebo sociální dávky a s růstem investic. Opozice, Národní rozpočtová rada, i řada ekonomů tak vysoký schodek kritizují. Naopak prezident Miloš Zeman návrh podpořil. Sněmovna by měla finálně schvalovat státní rozpočet po 15. prosinci.

Pilulka skóruje

Zájem investorů o akcie lékárenské společnosti Pilulka.cz, které společnost nabídla na trhu START pražské burzy, byl enormní. Podle údajů na webu pražské burzy podali investoři na nejvyšší upisovací ceně 424 Kč přibližně 2 350 objednávek na 3,89 milionu cenných papírů firmy. Pilulka počítala s nabídkou nejvýše 800 tisíc akcií. Zájem ze strany investorů převýšil nabízené množství akcií o 536 %. Obchodování s akciemi bude zahájeno 26. října.

USA žalují Google

Americké ministerstvo spravedlnosti a 11 amerických států podalo žalobu na Google. Společnost viní z porušování zákona o zneužití tržní síly za účelem omezení konkurence. Žaloba je podle Reuters jedním z nejvýznamnějších kroků vlády na ochranu hospodářské soutěže od přelomové kauzy proti Microsoftu před více než 20 lety. Mohla by vést k žalobám na další technologické firmy, jako jsou Apple, Amazon a Facebook.

Huawei na švédském blacklistu

Švédsko zakázalo používat v mobilních sítích páté generace (5G) telekomunikační zařízení čínských společností Huawei a ZTE. Rozhodnutí tamního regulátora padlo na základě konzultací se švédskou armádou a bezpečnostní službou. Podle expertů ale hrozí, že výstavba sítí 5G se může kvůli tomu zpomalit.

KB vstupuje do fintechu Lemonero

Komerční banka koupila 11% podíl ve fintech společnosti Lemonero. Tento český startup přináší digitální platformu, která díky datům a umělé inteligenci dokáže zajistit provozní financování malým a středně velkým e-shopům.

Krvácející důchodový účet

Systém penzí v Česku skončil v září schodkem 30,4 miliardy korun. Za poslední čtvrtletí se deficit víc než zdvojnásobil. Na vině je koronavirová krize, která zapříčinila propad příjmů systému v podobě odvodů a umocněný rostoucími výdaji. Vyplývá to z údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění. Do propadu se soustava dostala letos po dvou letech v přebytku.

Největší zlaté rezervy má Rusko

Největší ruský producent zlata, společnost Polyus, má prokazatelně nejvíce rezerv tohoto kovu na světě. Nachází se v ložisku Suchoj Log na Sibiři. Doposud se předpokládalo, že největší zásoby mají Kanaďané v ložisku KSM firmy Seabridge Gold. Rezervy ložiska Suchoj Log tvoří více než čtvrtinu rezerv zlata v Rusku.

About You láká burzovní parket

Německý internetový prodejce módy About You chystá vstup na burzu. Doufá, že oceněním akcií dosáhne tržní hodnoty nejméně tři mld. eur. Na svém webu to s odkazem na zdroje obeznámené se situací napsal časopis Manager Magazin. Firma by se tak připojila ke svému největšímu rivalovi Zalando, který stejný krok podnikl už v roce 2014.

Goldman Sachs ztrestána za zpronevěru

Regulační orgány v Hongkongu vyměřily malajsijské divizi americké investiční banky Goldman Sachs pokutu 350 milionů dolarů za její roli ve skandálu kolem malajsijského státního investičního fondu 1MDB. Ten byl založen v roce 2009 k financování projektů pro hospodářský a sociální rozvoj Malajsie. Asijská bankovní divize podle úřadů přispěla ke zpronevěře 2,6 miliardy dolarů z peněz, které fond získal třemi emisemi dluhopisů v letech 2012 a 2013.

Další dějství opiátové krize v USA

Americká farmaceutická společnost Purdue Pharma, výrobce návykového analgetika OxyContin, přiznala u federálního soudu svou vinu. Mimo jiné se doznala, že lékařům platila za to, aby vystavovali více předpisů na léky obsahující návykové opiáty. Podnik musí ukončit činnost a zaplati za urovnání sporů přes 8 mld. USD. Peníze budou mimo jiné směřovat na léčbu závislosti na opiátech. Na jejich předávkování od roku 2000 zemřelo v USA přes 470 tisíc lidí. Urovnání v tomto sporu je dosud největším úspěchem federální vlády v boji s opiátovou krizí, která stíhá americkou společnost.

Hamižná Visa i Mastercard

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard čelí v Británii obvinění, že v době koronavirové krize těží z výběru až příliš vysokých poplatků. Podle britských maloobchodních sdružení se tyto poplatky za poslední dva roky téměř zdvojnásobily. Sdružení varují, že maloobchodníci budou muset přenést tyto zvýšené náklady na spotřebitele, kteří tak za kreditní kartu zaplatí ročně o 40 GBP.

Nokia staví na Měsíci

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia získal od amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) zakázku na výstavbu první sítě pro bezdrátovou komunikaci na Měsíci. Půjde o síť čtvrté generace (4G), kterou bude možné modernizovat na 5G. NASA už léta pracuje na projektu s názvem Artemis, jehož cílem je zahájit osidlování tohoto vesmírného tělesa. NASA podle serveru CNN zaplatí 370 mil USD více než tuctu firmám, aby na povrchu Měsíce rozmístily potřebné technologie. Pro Nokii, respektive pro její součást Bell Labs, je z tohoto balíku vyčleněno 14,1 mil. USD.

Auto na vodík: v ČR už brzy

Automobilka Toyota začne příští rok v Česku nabízet svůj první sériový vůz na vodík Mirai. Prodej chce spustit po otevření prvních vodíkových čerpacích stanic, které plánuje Benzina v první polovině roku. Automobilka o tom informovala na svém webu.

Zrození břidlicového krále

Společnost ConocoPhillips koupí za 9,7 mld. USD amerického těžaře ropy z břidlic Concho Resources. Akvizice posune ConocoPhillips mezi největší těžaře v Permské pánvi, jedné z nejvýznamnějších oblastí těžby ropy v USA. Sloučená společnost také bude nevětším nezávislým těžařem ropy a plynu v zemi s těžbou více než 1,5 milionu barelů ropného ekvivalentu denně.

Marvin Liao: Překvapilo mě, jak rychle se startupy s ohledem na pandemii objevily znovu u dveří investorů

Evropský šampionát start-upů vyhrála lucemburská ochrana dat, uspěli i Češi

Ekonomické oživení se v Česku odkládá. Otázkou je, jak velkou škodu napáchají nová ochranná opatření

Nejdražší nákupní omyl Adidasu?

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas se chystá prodat svou dceřinou americkou značku Reebok, která se dostala do finančních problémů. Uvedl to časopis Manager Magazin, který označuje koupi Reeboku, za nějž dal Adidas před pěti lety 3,1 mld. eur, za nejdražší nákupní omyl v historii německé firmy. Adidas chtěl prostřednictvím Reeboku lépe konkurovat jedničce na trhu, americké firmě Nike. Nestalo se tak.

Bankovní škatulata

Česká spořitelna plánuje převzít české pobočky rakouské banky Waldviertler Sparkasse. Transakci posuzuje český antimonopolní úřad, který o tom informoval na svém webu. Podle České spořitelny obě banky už podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí.

Čína se zotavuje z koronakrize

Meziroční růst hrubého domácího produktu Číny ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,9 z 3,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Ekonomika se tak dál zotavuje z útlumu způsobeného šířením nového koronaviru. Hospodářský růst však zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali na 5,2 procenta.

CETIN si na sítě 5G vybral Ericsson

Rychlou mobilní síť 5G postaví společnost CETIN na technologiích firmy Ericsson. Na svém twitterovém účtu to uvedl člen představenstva PPF, které CETIN patří, Vladimír Mlynář. Ericsson má být výhradním dodavatelem technologií. Ostatní operátoři zatím dodavatele neoznámili. Technologie pro sítě 5G nabízí i Nokia nebo Huawei.