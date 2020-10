Lockdown je na spadnutí. Otázka zní, co to bude znamenat pro ekonomiku

Máme za sebou další rekordní přírůstky počtu nakažených – na konci minulého týdne to bylo přes 11 tisíc denně, tento týden (v úterý) jich přibylo skoro 12 tisíc. Navíc roste i počet hospitalizovaných, a to podle našich propočtů rychleji, než naznačují simulace na základě počtu nakažených.

To může znamenat, že ve skutečnosti se pandemie šíří ještě daleko rychleji, než nastiňují oficiální čísla o testovaných a nakažených. Tomu by ostatně odpovídal i vysoký podíl nakažených a testovaných – v posledních deseti dnech vždy překonal 25 procent.

Sečteno, podtrženo, poslední sada opatření přijatá zhruba před týdnem zatím pravděpodobně nesnížila výrazně šíření nákazy. A reprodukční číslo se i kvůli faktickému krachu systému trasování drží pravděpodobně stále viditelně nad úrovní 1 (viz například odhady zde).

Lockdown za dveřmi

I proto vláda jedná o dalším zpřísnění opatření. Pokud bude podobně jako na jaře uzavřena většina obchodů a služeb, česká ekonomika míří již k faktickému “lockdownu”.

Ten bude podobně jako na jaře nejvíce bolet odvětví pohostinství, hoteliérství, obchod a dopravu.

Delší trvání nejistoty však může mít tentokrát dopad do širší palety služeb – to znamená i tam, kde na jaře nákaza tolik cítit nebyla. Konkrétně do odvětví jako jsou real estate a částečně možná i IT a telekomunikace.

Záleží na průmyslu

Velkou otázkou je, jak si poradí s druhou vlnou uzavírek páteř české ekonomiky – průmysl. V jeho prospěch hraje skutečnost, že značná část zahraničních trhů včetně klíčového Německa se zatím vypořádala s druhou vlnou pandemie lépe než my. To se však může v nejbližších týdnech změnit.

I tak se zdá, že budou na rozdíl od jara méně narušeny subdodávky, a i spolupráce v rámci EU tentokrát nepovede k uzavírání hranic a narušování výroby.

Problémem tedy může být především slabá poptávka daná například uzavíráním autosalónů a jiných prodejních míst.

Na druhou stranu poptávka po řadě průmyslových produktů včetně automobilů je již v tomto roce tak nízká, že si těžko představit její další dlouhotrvající propad. Zvlášť pokud v sousedních zemích nikdo obchody a autosalóny zavírat nebude…