Přichází „skoro lockdown“ a (nejen) před námi jsou těžké časy

V Česku znatelně přituhuje. Ne, počasí je zatím relativně v pořádku, takový standardní podzim, ale epidemiologicky přišla v posledních týdnech plnohodnotná arktická zima.

Po jarní panice, ještě ospravedlnitelné faktem, že se u koronaviru jednalo o novum, přišlo letní sebeuspokojivé poplácávání se po zádech, jak jsme to na rozdíl od jiných zvládli. Aby se pak s koncem léta a počátkem podzimu ukázalo, že jsme zvládli leda to, jak se dostat na špici Evropy v počtech infikovaných per capita.

A s epidemiologickou zimou nutně přichází zima hospodářsko-politická.

V pátek (9. října, pozn. red.) tak premiér Andrej Babiš, ještě donedávná s takřka jehovistickou zarputilostí tvrdící, že k tomu nedojde, připustil, že kompletní uzavírka („lockdown“) je reálnou možností. Během neděle pak prosákly informace, že se vláda chystá dramaticky „omezit sociální kontakty,“ a to od této středy, což se také stalo.

Místo lockdownu cílení?

Ekonomiku vláda dle příslibů plošně zavírat nechce, opatření chce na rozdíl od jara „cílit“.

Snad vláda promine, ale není lehké tomu uvěřit.

Všechny dosavadní snahy o chirurgická (chytrá) řešení situace totiž moc valně nedopadly: chytrá karanténa, eRouška, semafory i trasování jsou nedostatečné či nefunkční.

A protože poslední měsíce využila vláda spíše na vymýšlení předvolebních úplatků (rouškovné) než na budování infrastruktury na boj s (nejenom tímto) virem, není moc

pravděpodobné, že se onomu lockdownu vyhneme.

S jediným rozdílem, tedy krom toho, že čísla jsou nyní dvacetinásobná proti maximům z jara. Zatímco na jaře za epidemii „mohli“ neposlušní lyžaři, dnes jsou to mladí popíjející do rána v ulicích.

Těžké časy

Pro ekonomiku bude tento současný „skoro lockdown“ horší rána než na jaře a čekají nás těžké časy. Spousta firem / domácností šla do března s rezervami po období solidního růstu, ty teď ale už nemají.

Zadruhé, na jaře se dalo doufat, že nejpostiženější odvětví se v létě trochu srovnají. Čekat to samé (protože faktický lockdown nebude trvat 14 dní) od února či března příštího roku však tentokrát nejde.

Zatřetí, vláda již nebude rozdávat peníze vlevo, vpravo: Alena Schillerová i premiér Babiš v podstatě přiznávají, že způsob jejich jarní pomoci nebyl úplně ideální. A říkají, že chtějí kompenzační opatření více cílit.

Což je v celé situaci jediná jakž takž dobrá zpráva. Snad bychom tak poté, co jsme nebyli schopni chirurgicky řešit virus, mohli být schopni alespoň chirurgicky řešit fiskální dopady.

Virus jen tak nezmizí, nemusí však zmizet rozpočtové zdraví této země…