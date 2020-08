Důsledky koronaviru jsou zde. Ekonomika rekordně propadla, nejvíc v historii Česka

Pokles HDP, který v Česku na základě předběžného odhadu ČSÚ ve druhém čtvrtletí meziročně činil 10,7 %, se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) očekával. Šéf vlády novinářům při návštěvě Terezína řekl, že příští výsledky už by měly být lepší. „Je to stejné jako u Německa, samozřejmě jsme to čekali. Z hlediska rozpočtu jsem optimista, uvidíme, jak se s tím popasuje náš průmysl. Já věřím našim firmám i lidem, že budou flexibilní a že se přizpůsobí situaci, ale samozřejmě to bude náročný rok,“ připustil Babiš.