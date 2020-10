Evropský šampionát start-upů vyhrála lucemburská ochrana dat, uspěli i Češi

Klíčové je soustředit se na publikum, prohlásila mj. hlavní hvězda Tosca Musk, která vystoupila jako host evropského finále globální startupové soutěže Startup World Cup & Summit. “Zcela věřte tomu, co děláte, zaměřte se na lidi, pro které to děláte, a nezapomínejte na to, proč to pro ně děláte,” řekla také.

Soutěž proběhla během dvoudenní akce v Praze, která měla původně být místem osobních setkání start-upistů, mentorů i investorů. Nicméně kvůli epidemii Covidu musela být celá akce přesunuta do on-line prostředí.

I přesto se mohli právě na publikum i porotu v rámci soutěžního klání během celkových sedmi hodin živého vysílání zaměřit právě soutěžící start-upy i hosté summitu.

Lucemburská ochrana dat

Vítězem pravděpodobně největší start-upové akce v Evropě, kterou již podruhé hostila Praha, se stala lucemburská firma HighSide. Ta se zabývá kybernetickou bezpečností s cílem pomoci firmám odvrátit e-mailové hrozby.

V rámci vlastní platformy nabízí šifrované zasílání zpráv typu end-to-end, která zajistí, že k datům budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Využívá multifaktorové autentizace, poskytuje řešení distribuované identity a přístupu k eliminaci hesel.

“Shodli jsme se na tom, že HighSide, který se soustředí na ochranu dat a digitální identity, má v tuto chvíli nejvyšší potenciál z hlediska zhodnocení a škálovatelnosti. Ostatně potvrzuje to i současná situace, která rozvoji kyber bezpečnosti nahrává víc než kdy dřív,“ přiblížil výběr vítěze Václav Pavlečka, předseda finálové poroty a CEO spolupořadatelské společnosti Air Ventures.

Díky vítězství na Startup World Cup & Summit má HighSide možnost získat právě od Air Venture a UP21 investici ve výši 500 tisíc dolarů. A zároveň britskou firmu čeká světové finále v Silicon Valley.

Češi třetí

Druhý skončil projekt z Británie-iLoF, který prostřednictvím umělé inteligence analyzuje lidský genom a napomáhá k efektivnějšímu a levnějšímu vývoji léků. Aktuálně se zaměřuje především na Alzheimerovu chorobu. Jeho potenciál potvrzují již dřívější investice od Microsoft ventures nebo univerzity v Oxfordu.

Na třetím místě skončil český zástupce 24 Vision System, který se věnuje kontrole kvality na výrobních linkách ve firmách. Tento start-up do evropského finále postoupila z předchozího regionálního kola jako divoká karta poroty. K odhalování chyb využívá umělou inteligenci, jejíž úspěšnost je 99,9 procenta, přičemž se soustředí především na oblast autoprůmyslu.

„Česko je autoland a společnost typu 24 Vision Systems může významně přispět v oblasti, kde lidská kapacita nestačí. Jestliže u jediného typu automobilu existuje 2000 modifikací, lze si těžko představit, že někdo posoudí správnost provedení všech variant. Umělá inteligence to dokáže během několika sekund,“ uvedl Martin Vápeník, spolupořadatel akce a zástupce inkubátoru UP21.

Mimochodem regionální kolo vyhrál slovenský startup Glycanostics, který si za cíl dává neinvazivně diagnostikovat rakovinu v ranném stádiu. Nyní se zaměřuje hlavně na rakovinu prostaty. Aktuálně rozvíjí metodu, která je výrazně přesnější a zároveň podstatně méně invazivní než tradiční biopsie.

Nejen soutěž

Celý program zahrnoval kromě vystoupení start-upů také několik desítek inspirujících osobností startupového světa. Vedle zmíněné Toscy Musk, sestry slavnějšího Elona Muska a zakladatelky úspěšné streamovací platformy Passionflix, to byl třeba zástupce NASA Tom Cwik, který má na starosti převádění kosmických vynálezů do normálního pozemského života.

Svoji pozornost přitáhli i Marvin Liao, zkušený startupový investor z akcelerátoru 500 Startups (rozhovor pro Peak.cz bezprostředně před SWCS najdete ZDE), nebo Irina Nicoleta , která zodpovídá za expanzi fintechového start-upu Revolut v regionu střední a východní Evropy.

Vedle veřejně streamovaných vystoupení byly na programu také dvě desítky uzavřených mentorských stolů. Pod vedením zkušených investorů a zástupců korporací se řešila nejrůznější témata, která jsou pro úspěch startupů klíčová – například jak zvládnout management všech oblastí, jak si poradit se škálováním, případně jak se vyvarovat typických chyb.

Ze zahraničních mentorů se představili například Matthew Price z Oracle a investor Douglas Wong – bývalý finanční ředitel Apple CEE a zakladatel společnosti Blackfire. Nechyběli ani čeští zástupci – například Ondřej Vlček z Avastu, nebo vědec Martin Tolar, který je s firmou Alzheon blízko vynálezu léku na Alzheimerovu chorobu.

“Jedním z hlavních benefitů SWCSummitu je networking a možnost inspirovat se od zkušenějších,” uzavírá Pavlečka.