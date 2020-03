Algoritmy vs. bacily. Jak umělá inteligence pomáhá v boji proti koronaviru?

Fakt, že umělá inteligence (AI) čím dál více proniká do nejrůznější oborů, je nezpochybnitelný. A že začne pomáhat lékařům je v jasné nejen v souvislosti se současnou epidemií nového typu koronaviru, ale třeba i v souvislosti s rakovinou prsu.

Je jen otázka nakolik AI naslouchat a najít její plné využití. Například u zmíněné diagnostiky rakoviny prsu dokáže daleko přesněji analyzovat prostřednictvím počítačového modelu mamogramy, jak začátkem letošního roku uvedl časopis Nature.

AI o koronaviru věděla dřív

V případě koronaviru, který se během února rozšířil z ohniska v čínském Wu-chanu, kanadský program BlueDot vyslal varování již na konci ledna. (pomiňme nyní, že před možnou epidemií varoval již v prosinci čínský lékař, který jí sám podlehl začátkem února, pozn. red.)

Zmíněná kanadská AI dokáže procházet internetové zdroje, na nichž pátrá po zdravotních rizicích. Na základě jejich objevení pak klientům rozesílá varování, aby se ohrožené oblasti vyhnuli.

Jak uvedl zakladatel společnosti Kamran Khan pro časopis Wired, algoritmus využívá globální data o prodeji letenek. To mu umožňuje predikovat, kam se infikované osoby přesunou. A díky tomu dokázal tento program správně předpovědět, že se wuchanský kornavirus rozšíří do Bangkoku, Soulu, Tchaj-peje a Tokia ve dnech těsně po jeho prvním objevení.

Zároveň ale Khan dodal, že BlueDot nevyužívá data sociálních sítí, neboť jejich zpracování by bylo velmi složité. „Naučili jsme tento stroj rozeznat, jestli se text týká epidemie antraxu v Mongolsku, nebo heavymetalové kapely Anthrax,“ uvedl Khan.

Užitečný nástroj

BlueDot (a nejen on) je důkazem, že umělá inteligence umí pomoci s predikcí výskytu viru, ale jeho šíření rozhodně nezastaví a ani nenahradí roli epidemiologů.

Ale vůbec poprvé se může stát užitečným nástrojem v rámci snah o monitorování epidemie. A včas tak reagovat na šířící se virus smrtící chřipky, napsali datoví experti se specializací na zdravotnictví v pravidelném Healthtech newsletteru.

Během předchozích epidemií ještě umělá inteligence měla omezené možnosti, a to zejména kvůli nedostatku aktuálních dat.

Zaplaveni daty. Jen vybrat ta pravá

Dnešní svět je ale jiný. Na sociálních sítích a v médiích se denně objevují miliony příspěvků na toto téma. Díky tomu mohou chytré algoritmy generovat real-time informace, které pomáhají úřadům i zdravotníkům po celém světě.

Jedním z takových nástrojů je veřejná stránka healthmap.org. Tu provozuje epidemiolog John Brownstein z bostonské dětské nemocnice. Ta monitoruje a analyzuje výskyt koronaviru ve světě. Jako zdroje využívá úřední oznámení, sociální sítě, zpravodajské servery a podobně.

VIDEO ŽIVĚ: Šíření koronaviru v reálném čase

Zdroj: youtube.com

“Když před lety propukla chřipka SARS, z Číny nevycházelo takové množství informací jako dnes,” vrací se Brownstein do roku 2003, kdy se smrtícím virem nakazilo přes 8 000 lidí a téměř 800 mu podlehlo.

Brownstein upozorňuje, že jeho AI tu není pro to, aby nahradila současné zdravotnické či vládní platformy, které sdružují a vyhodnocují informace o šířícím se viru.

Má být doplňujícím nástrojem pro lékaře a experty. A ten jim pomůže informace třídit, aby mohli okamžitě reagovat na rychle se měnící situaci. “Informace posíláme kolegům do Světové zdravotnické organizace (WHO). Dnes je pro ně stále problém rozlišit, které informace jsou pro ně smysluplné a které ne,” dodává Brownstein.

Užitečný pomocník

Podobné monitorovací nástroje s mozkem umělé inteligence jsou pro veřejné zdravotnictví k dispozici už přes dekádu. Ale až poslední vývoj ve strojovém učení v kombinaci s čím dál širší dostupností dat z nich udělal opravdu užitečné pomocníky.

Kromě monitoringu výskytu viru nástroje dokážou předpovídat nejen to, jak rychle a kam se bude virius šířit, ale také to, kteří lidé patří do nejrizikovější skupiny.

“Strojové učení je velmi dobré v identifikaci. Dokáže poukázat na riziko například podle PSČ obyvatel nebo ukázat na okruh lidí, kteří mohli s virem přijít do styku,” vysvětluje Don Woodlock, šéf společnosti Intersystems, která se zabývá analýzou zdravotnických dat.

To ale není vše. “Technologie machine learning se dá využívat také k identifikaci léku, který už dnes existuje a mohl by proti viru působit,” dodal Woodlock s tím, že na to je ale zatím příliš brzy. Umělá inteligence ale může už teď urychlit jakýkoliv výzkum.

Pomoc ve vývoji léků

A právě urychlení, kdy AI není omezena výdrží ani narůstající únavou při třídění dat, pomáhá s vývojem vakcíny proti koronaviru (a nejen němu).

“Čím více se na celou věc soustředíme, čím rychleji identifikujeme nakažené a dáme je do karantény, tím větší šanci budeme mít v naší snaze eliminovat globální dopad koronaviru,” uzavřel Brownstein, který nově spolupracuje i s bostonským startupem Buoy Health.

Společně chtějí vytvořit AI nástroj pro okamžité vyhodnocení symptomů, které odlišují koronavirus od běžné chřipky.

Práce na vakcíně proti koronaviru z Wu-chanu už zahájili ruští, čínští a australští vědci, výzkumníci v americkém Národním institutu alergií a infekčních chorob (NIAID) a v dalších ústavech. V posledních dvou letech se na několika studiích podařilo demonstrovat, že umělá inteligence může výrazně pomoci. Dokáže totiž vytřídit relevantní data od “plev” a zkrátit tak přípravu léku o měsíce.

Na druhou stranu umělá inteligence bude vždy jen tak dobrá, jak dobrá budou vstupní data. A bude-li jich dostatek.

Článek, který byl redakčně upraven a rozšířen, původně vyšel na webu Digibiz.cz.