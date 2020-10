Marvin Liao: Překvapilo mě, jak rychle se startupy s ohledem na pandemii objevily znovu u dveří investorů

Marvin Liao, zkušený investor ze světoznámého akcelerátoru 500 Startups, měl být jednou z hlavních zahraničních hvězd Startup World Cup & Summitu (zkráceně SWCSummit), který tento týden probíhá v Praze, ačkoli kvůli koronaviru bohužel pouze on-line.

Startup World Cup & Summit www.swcsummit.com.

Zlatým hřebem dne bude kontinentální

finále soutěže Startup World Cup, ve kterém se 12 finalistů z předchozích regionálních kol utká o titul startupového „mistra Evropy“ a potenciální investici ve výši 500 tisíc dolarů.

Vedle toho vystoupí několik desítek osobností startupového světa, včetně Toscy Muskové, sestry Elona Muska, nebo i Marvina Liao. SWCSummit organizátoři kvůli pandemii kompletně přesunuli do on-line prostředí; uskuteční se už 14. října. Živý přenos bude možné od 9.30 hodin sledovat zdarma naZlatým hřebem dne bude kontinentálnífinále soutěže Startup World Cup, ve kterém se 12 finalistů z předchozích regionálních kol utká o titul startupového „mistra Evropy“ a potenciální investici ve výši 500 tisíc dolarů.Vedle toho vystoupí několik desítek osobností startupového světa, včetně Toscy Muskové, sestry Elona Muska, nebo i Marvina Liao.

Američan Marvin Liao působí nejen jako investor, ale i mentor, který více než dvacet let pomáhá startupům. Právě u příležitosti SWCSummitu, jehož je server Peak.cz mediálním partnerem, jsme ho měli šanci exkluzivně vyzpovídat.

Řeč se točila primárně kolem toho, jak pandemie koronaviru ovlivnila startupové prostředí – nejen v USA, kde Liao působí. Jeho působnost je ovšem globální, ostatně i proto byl vybrán do poroty, která určí evropského vítěze globální startupové soutěže.

„Poslední půlrok existence covidu-19 ovlivňuje všechno, ať už to je spotřební chování lidí, nebo pracovní návyky i podnikání, které se velmi změnily,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Peak.cz Marvin Liao.

SWCSummit bude kvůli koronaviru zcela online. Exkluzivní host Tosca Musková, sestra Elona Muska, vystoupí 14. října po 15. hodině živě. Sledujte top akci zdarma na www.swcsummit.com.

Jaké jsou současné aktuální trendy ve světě startupů?

Asi nedokážu postihnout celý svět, ale pokud budu hovořit o sektorech, kterým se věnuji, tak musím říci, že řada startupů využívá současné situace ve svůj prospěch. Abych byl konkrétní, mám na mysli především oblast vzdělávání nebo tzv. medtech, tedy oblast zdravotnických technologií. O ně ještě donedávna nebyl příliš zájem, nicméně současná situace je vytáhla do popředí. V oblasti péče o zdraví vidím spoustu příležitostí a tento sektor prochází nyní obrovským a rychlým vývojem.

Výrazným trendem je telemedicína, která zřejmě nebude jen dočasnou záležitostí. Z mého pohledu na americký trh je vidět velký rozmach v oblasti péče o duševní zdraví a psychologie. Sice zde byl dlouhodobý pomalý růst, ale pandemická situace se pro tuto oblast stala velkým hybatelem. Telemedicína v souvislosti s psychologií, třeba s terapiemi, se stává čím dál běžnější.

Obecně pak musím říci, že nejen tento sektor, ale skoro všechny procházejí masivní digitalizací. Velký posun je vidět u vývoje podnikových softwarů, což je ale také důsledek současné situace ve světě. Hodně byznysu probíhá na dálku, zaměstnanci pracují na home officu.

Konkurence roste

Nakolik se projevila a projevuje pandemie koronaviru?

Marvin Liao Marvin Liao strávil posledních šest let jako partner akcelerátoru 500 Startups, který poskytuje kapitál firmám a startupům v kalifornském Silicon Valley. Za svoji kariéru investoval do více než 400 startupů působících v oblastech, jako jsou digitální média, podnikové systémy, fintech, adtech, digitální péče o zdraví (medtech), IoT nebo mobility.

Předtím působil více než deset let v managementu společnosti Yahoo! Kromě investic do startupů se věnuje mentoringu v USA, Evropě a Asii a pomáhá začínajícím firmám s rozvojem prodejních, marketingových a rozvojových procesů.

Poslední půlrok existence covidu-19 ovlivňuje všechno, ať už to je spotřební chování lidí, nebo pracovní návyky i podnikání. Podnikání se obecně za poslední rok velmi změnilo a řekl bych, že překvapivě výrazně narostla konkurence startupů v tzv. early stage. Zejména v průběhu léta se objevilo hodně subjektů, které hledaly investice, a výrazně vzrostla i aktivita u startupů, aby u investorů uspěly.

Kde vidíte hlavní negativní dopady ve vztahu ke startupům?

Výrazně negativně se důsledky nákazy projevují hlavně v oblasti cestování, protože to bylo úplně přerušeno a jen tak se nevzpamatuje. Takže startupy zaměřené na tuto oblast mají dost smůlu, více než 90 procent jejich byznysu najednou zmizelo.

Jak hodně je startupové prostředí v USA konkurenční? Dochází k narůstání konkurence, ať kvůli pandemii, nástupu digitalizace, rychlejší komunikaci, nebo globalizaci?

Do jisté míry konkurence roste, ale vysoká míra soutěživosti byla mezi startupy vždy. Když se na to podívám podle sebe, je třeba to vnímat i optikou peněz. Vzhledem k tomu, že pandemie na jaře na zhruba jeden až dva měsíce utlumila aktivity v prostředí startupů, tak se během léta všichni – začínající firmy i investoři – snažili dohnat ztracené období.

Finance na zajímavé projekty budou

Když už jsme u peněz, je na trhu nadbytek peněz? Ať už kvůli nízkým úrokovým sazbám, nebo proto, že tomu nahrávají i makroekonomické podmínky?

Je pravda, že obecně na trhy přiteklo hodně peněz, jak na ty akciové, tak také do VC struktur (VC – venture capital – jde o fondy investující do rizikového a rozvojového kapitálu, pozn. red.). Ačkoliv USA upadly do recese, posledních šest měsíců ve světě startupů bylo velmi aktivních. Rozhodně se nebojím toho, že by nebyly prostředky na zajímavé investice. V poslední době se objevila celá řada zajímavých společností, což je důsledek i koronaviru.

Změnil se v poslední době nějak váš osobní přístup jako investora? Nebo se držíte spíš obecných principů, podle nichž si vybíráte?

Myslím, že můj přístup se zas tak moc nezměnil. Vybírám si firmy, do nichž chci investovat, víceméně stále stejně, ale rozhlížím se možná i po jiných sektorech než dříve. Myslím, že nyní je správná doba investovat přesně do trhů, které byly donedávna investory opomíjené. Třeba ještě loni jsem vůbec nesledoval gaming, což je nyní superzajímavá oblast.

Nebo se více zajímám o oblasti digitálních médií, IoT a také o sektor dodavatelsko-odběratelských řetězců. Některé oblasti jsem sledoval okrajově již dříve, ale teď se na ně rozhodně dívám podrobněji. Takže do jisté míry se moje investorské chování mění, ale je to spíše jakýsi přirozený vývoj. Jednou z takových vývojových změn je třeba to, že místo osobních setkání řeším komunikaci přes Zoom, což byla a možná ještě i je zcela nová zkušenost.

Dá se říct, že se váš investorský apetit rozšířil? Nebo jste některé sektory na úkor jiných třeba přestal úplně sledovat?

Snažím se být otevřený všemu, takže sleduji vše, co mě zajímá. Kupříkladu o cestování jsem se v minulosti nijak výrazněji nezajímal, ale nyní vidím, že i když zde není skoro žádný potenciál, může být tato oblast zajímavá. Neznamená to tedy, že bych ji přestal zcela sledovat a už nikdy se k ní nevrátím. Řekněme spíš, že ji jen dočasně – na dva tři roky – odkládám stranou. Každopádně riziková laťka je u cestování i některých dalších sektorů pro mě nyní příliš vysoko.

Nejčastější exity jsou z akvizic

Jak se startupy vypořádávají s hledáním investic a raisováním peněz? Je to pro ně jednodušší? I s ohledem na fakt, že na trhu je peněz dost…



To je různé, ale příležitostí je spousta. Překvapilo mě, jak rychle se s ohledem na pandemii startupy znovu objevily u investorských dveří. Nicméně neřekl bych, že to mají nějak jednodušší, řekněme, že to není složitější. (úsměv)

Mohou malé firmy a startupy konkurovat velkým podnikům?

V určité míře rozhodně, mohou rychleji růst, mohou rychleji reagovat na podmínky trhu, požadavky zákazníka, nástup konkurence. Rozhodně jsou na jedné straně výhody, ale i nevýhody, stejně jako na straně velkých firem. Ale důležité pro oba typy firem je umět reagovat a přizpůsobit se vnějším podmínkám. Ostatně velké firmy mohou pro startupy představovat příležitost. Jak potvrzují statistiky, nejvíc exitů u startupů přichází prostřednictvím akvizic od větších firem.

Myslíte, že dojde ke konsolidaci některých sektorů? Mám na mysli něco podobného, jako se děje nyní v bankovnictví, kdy banky nabízejí daleko větší šíři služeb než klasické bankovní služby.

Určitě, i na americkém trhu můžete vidět, že některé velké firmy rozšiřují pole své působnosti do zcela nových oblastí. Což bylo vidět i na fintechovém trhu, kde proběhla celá řada akvizic. Takže zmíněné bankovnictví je jedním z takových příkladů. Fintech rozhodně vidím jako velmi, velmi slibnou oblast, jak investorsky, tak akvizičně. Vlnou konsolidací prochází také maloobchod, a to nejen díky boomu e-commerce. Myslím, že se budou rozvíjet i kamenné obchody. Vezměte si, že i takový gigant jako Amazon, který vyrostl na e-commerce, v posledních letech investuje a rozvíjí vlastní síť kamenných obchodů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Algoritmy vs. bacily. Jak umělá inteligence pomáhá v boji proti koronaviru?

Hvězdy NBA už nekupují nemovitosti, ale investují do startupů

Václav Pavlečka: I v „našem malém Česku“ lze odstartovat globální byznys

Když byste měl říci několik tipů pro začínající startupy, na co by se měly zaměřit?

I v této době, kdy se vše rychle vyvíjí a mění, některé věci zůstávají neměnné. Na začátcích jsou pravidla jasně daná. Musíte co nejvíc mluvit a komunikovat se svými zákazníky a minimálně ve stejné míře oslovovat ty nové. Na základě jejich reakcí a odezvy pak musíte svůj byznys rozvíjet. Zároveň se musíte snažit uhlídat náklady na rozumné – co nejnižší – úrovni, dokud se vám nepodaří přilákat investory a naraisovat nové investice.

Důležitým aspektem podnikání v dnešní době je vnímat změny zákaznického chování. Co ještě nebylo jasné před pěti až šesti měsíci, je nyní jasnější. Takže můj tip pro startup ve vztahu k zákaznickému chování je, aby uměl rozlišovat, co se bude měnit a vyvíjet z dlouhodobého hlediska, a pochopit, co musí změnit, aby z krátkodobého hlediska obstál. Vezměme si například zmiňované cestování, u něhož lze čekat, že příští dva až tři roky bude tato oblast „mrtvá“, ale jakmile překonáme covidovou situaci, bude cestování zase fungovat. Je třeba se dívat dopředu, jak bude svět vypadat po překonání pandemie v horizontu pěti let a dál.

Vše se zrychluje

Co je nejdůležitější pro vás jako investora při námluvách se startupem?

Důležitý je pro mě tým, který za daným startupem stojí. Jak moc sleduje vývoj trhu nejen z krátkodobého, ale právě hlavně z dlouhodobého hlediska – cca pěti až deseti let. A také jak dobře zakladatelé rozumí svým zákazníkům a jejich zákaznickým problémům. To je pro mě asi nejdůležitější.

Pak také sleduji chování zakladatelů, vždy se dívám, jak moc jsou sebevědomí, protože někdy jejich sebevědomí přetéká do arogance, což rozhodně není ku prospěchu byznysu. Vyhodnocuji také, zda nejsou až moc analytičtí a váhaví, zatímco jim byznys utíká, určitá míra rozhodnosti je třeba, i když nemáte úplně všechny informace. Divil byste se, kolika startupistům tohle chybí.

Které sektory se podle vás tedy budou v příštích třech až pěti letech vyvíjet rychleji?

Už jsem to částečně zmínil na začátku: věřím rozvoji podnikového softwaru, všemu, co bude pomáhat rozvoji digitalizace procesů malých a středních firem i velkých společností. Tyto věci jsou již v běhu, ale vše půjde ještě rychleji. To, co dříve trvalo deset patnáct let, nyní bude trvat tři čtyři roky.

Myslím, že v oblastech jako automatizace, strojové učení, robotizace půjde vývoj daleko rychleji než doposud. Biotechnologie bude také oblastí s velkým potenciálem, která navíc přitahuje investory z řad velkých fondů, akademické i podnikové sféry. To je jen pár příkladů oblastí, které považuji za nejslibnější.