Německá budoucnost? V únoru předčasné volby a přetrvávající ekonomická mizérie

Poté co německý prezident Frank-Walter Steinmeier odvolal tři ministry za Svobodnou demokratickou stranu (FDP), včetně ministra financí Christiana Lindnera, došlo k rozpadu vládní koalice FDP, SPD a Zelených. Předčasné volby, z nichž by měla vzejít nová vláda, jež nahradí kabinet kancléře Olaf Scholz (na snímku), by měly proběhnout na konci února 2025. (Ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock