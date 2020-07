Nejistá výsledková sezóna, grilování mocných a rekordní propady HDP aneb souhrn událostí 31. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

prázdniny se právě překulily do své druhé poloviny. A ačkoli do začátku školního roku zbývá ještě měsíc, tak koronavirová situace vyvolává ve tvářích rodičů obavy, zdali se nebude opakovat domácí učení. Raději si tedy zatím užijte druhou půlku prázdnin a chmurné představy nechte stranou. Proč si kazit víkend a vlastně celý srpen…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz



GAFA grilování a výsledková smršť

Šéfové Googlu, Amazonu, Facebooku a Applu ve středu čelili grilování ze strany amerického Kongresu. Zákonodárci reprezentanty technologických obrů přirovnávali ke lhářům, tyranům nebo zrádcům ve snaze dokázat, že je nejvyšší čas zakročit proti jejich rozpínajícím se impériím. Ve čtvrtek tyto společnosti zveřejnily čtvrtletní výsledky, které by mohly zákonodárce ve jejich argumentech pouze utvrdit. Amazon vykázal rekordní zisk za 26 let své existence. Tržby firmy v období přetrvávající koronakrize od dubna do června meziročně stouply o 40 % na 88,9 mld. USD. Čistý zisk Facebooku se ve stejném období zdvojnásobil na 5,18 mld. USD. Zisk i tržby v době pandemie vzrostly i firmě Apple, i když růst byl poněkud umírněnější. Firma s logem ikonického jablíčka vydělala meziročně o 12 procent více, když vykázala zisk 11,3 mld. USD. Jediným poraženým ze čtveřice gigantů je matka Googlu, společnost Alphabeth, které se ve druhém čtvrtletí zisk propadl meziročně o 30 % na 6,96 mld. USD.

Přepište americké dějiny!

Spojenými státy zatřásla statistika vývoje čtvrtletního HDP, který se v důsledku koronavirové pandemie propadl o třetinu. Jde o nejhorší výsledek od roku 1947, kdy se tyto údaje začaly v nynější podobě sledovat. Spotřebitelé v době krize vyvolané nákazou výrazně omezili své výdaje. Výsledek je přesto nepatrně lepší, než očekávali analytici. Ti v průměru předpokládali, že hospodářský propad dosáhne zhruba 34 %. Kvůli rychlému šíření koronaviru se americká vláda na konci března rozhodla citelně utlumit ekonomickou aktivitu. Zavřít musela řada firem, což se dotklo například hotelů, restaurací, barů a dalších služeb. Desítky milionů lidí se tak ocitly bez práce, právě služby se v USA na tvorbě HDP podílejí nejvíce.

Zisk Škodovky v pololetí prudce klesl

Provozní zisk automobilky Škoda Auto se v prvním pololetí letošního roku v důsledku koronavirové pandemie propadl téměř o tři čtvrtiny na 228 mil. eur (asi 6 mld. Kč) z 824 mil. eur před rokem. Tržby Škodovky klesly o více než čtvrtinu na 7,5 mld. eur (196,5 mld. Kč) z 10,2 mld. eur před rokem. Automobilka prodala 372 tisíc vozů, což představuje meziroční pokles o třetinu.

GRAF?



Kiwi z bryndy potáhne nový CFO

Brněnská společnost Kiwi.com, která přeprodává letenky různých dopravců a jejíž byznys v době koronakrize citelně utrpěl, bude mít nového finančního ředitele. Stane se jím Iain Wetherall, dosud finanční a investiční ředitel nízkonákladových aerolinek Wizz Air. Ve funkci vystřídá Juraje Striežence, který přejde na pozici provozního ředitele.

Kdepak Apple, burzovní Goliáš je Arab

Největší firmou světa se letos poprvé stala ropná společnost Saudi Aramco. Ta teprve loni vstoupila na burzu a v každoročním žebříčku TOP 100, který sestavuje poradenská společnost PwC, je nováčkem. Její tržní kapitalizace ke konci června dosahovala 1741 mld. USD. Na druhém místě je s rozdílem v řádu desítek mld. USD společnost Apple. Třetí příčku obsadil Microsoft, který tak přišel o své loňské prvenství.

Kofola při hospodské stopce citelně krvácela

Nápojářská skupina Kofola přišla v době vynuceného přerušení provozu restaurací kvůli koronaviru o 40 % tržeb. Od června společnost pozoruje zlepšení a červenec se vyvíjí dobře i navzdory chladnějšímu létu, nicméně návrat do normálu je podle jejího majitele Jannise Samarase ještě vzdálený.

Huawei se prodrala před Samsung

Čínská společnost Huawei Technologies se ve druhém čtvrtletí navzdory americkým sankcím stala díky odbytu na čínském trhu největším prodejcem chytrých telefonů na světě. Dodala 55,8 milionu přístrojů. Ukázala to data, která zveřejnila analytická společnost Canalys. Čínský podnik tak na druhé místo odsunul jihokorejského rivala Samsung Electronics, který trhu smartphonů kraluje už několik let. Třetí je americká společnost Apple.

Kdo skutečně zaplatí nové jaderné reaktory v Dukovanech?

Německé řešení pro jaderný odpad: mají speciální fond, který vydělává miliony eur

Vývoj malých jaderných reaktorů v USA motivuje tamní ministerstvo, hlavně finančně

Výsledek, který si Unipetrol za rámeček nedá

Petrochemickému holdingu Unipetrol v letošním druhém čtvrtletí meziročně klesly tržby o více než polovinu na 15 mld. Kč. Provozní zisk se snížil o zhruba dvě třetiny na 584,7 mil. Kč. Holdingu se proti loňskému druhému čtvrtletí výrazně propadl objem zpracované ropy i prodeje rafinérských i petrochemických produktů. Přesto firma výrazně zvýšila investice, meziročně více než dvojnásobně na 3,9 mld. Kč. Peníze použila na rozšiřování, ekologizaci a údržbu výrobních technologií a do rozvoje sítě čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku.

Volkswagen přišel o turbo

Německý automobilový koncern Volkswagen se v prvním pololetí propadl do provozní ztráty 800 mil. eur po zisku 10 mld. eur před rokem. Tržby v pololetí meziročně klesly o

23 % na 96,1 mld. eur, zatímco odbyt klesl o 27 % na 3,9 mil. vozů. Do prodejů se citelně zapsala koronakrize, kdy spotřebitelé nákup nového vozu raději odložili. „První pololetí 2020 bylo kvůli pandemii nemoci covid-19 jedním z nejobtížnějších v historii našeho podniku,“ uvedl člen představenstva Frank Witter, který je zodpovědný za finance. „Díky pozitivním trendům z posledních týdnů a díky tomu, že jsme na trh uvedli řadu atraktivních modelů, hledíme na druhou polovinu roku s opatrným optimismem, “ citovala Wittera agentura Reuters. Koncern také oznámil, že sníží letošní dividendu.

Airbusu zplihla křídla

Evropský výrobce letecké techniky Airbus Group v letošním druhém čtvrtletí vykázal čistou ztrátu 1,44 mld. eur po zisku 1,16 mld. eur před rokem. Tržby firmy se meziročně propadly o 55 procent na 8,317 mld. eur. Airbus už koncem června oznámil, že během jednoho roku zruší zhruba 15 tisíc pracovních míst. To odpovídá více než 10 % jeho celkové pracovní síly. Opatření se bude týkat zejména Německa a Francie. Ve čtvrteční výsledkové zprávě firma uvedla, že přikročila k dalšímu snížení výroby letadel A350, a to na pět z šesti strojů měsíčně.

Kodak jede burzovní rally

Eastman Kodak, někdejší lídr na trhu fotografických potřeb, přesedlal na výrobu složek generických léků, které bude možné nasadit při léčbě nemoci covid-19. Firma na tento účel dostala od americké vlády půjčku 765 mil. USD. Akcie Kodaku na zprávu reagovaly prudkým růstem v řádu stovek procent.

Rekordní propad HDP: pokles o 10 %

Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí klesla meziročně o 10,7 procenta a mezičtvrtletně o 8,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu (HDP), který zveřejnil Český statistický úřad. Podle něj se HDP propadl nejvíce v historii samostatné České republiky. Vliv na to měla restriktivní opatření proti šíření koronaviru.

Vzdušný Quasimodo po půlstoletí dolétá

Americkému výrobci letadel Boeing potvrdil, že do dvou let ukončí výrobu obřího letounu 747. Ikonický letoun „s hrbem“ býval svého času největším letadlem pro přepravu osob, komerční lety zahájil v roce 1970. Boeing zároveň oznámil výsledky za druhé čtvrtletí. Čistá ztráta společnosti klesla na 2,4 mld. USD z loňských 2,94 mld. USD. Loni společnost vykázala rekordní ztrátu kvůli mimořádným nákladům souvisejícím s odstavením strojů 737 MAX z provozu. Čtvrtletní výsledky zaostaly za očekáváním a tržby kvůli koronaviru klesly.

Finanční skandál německé Wirecard. Od hvězdy pro investory k pádu na dno

Koruna zlevňuje Čechům čas dovolených. Otázka zní, jak dlouho

Stát už chystá další ekonomickou strategii, nyní do roku 2030. Jaká jsou její úskalí?

Nové Dukovany: smlouvy podepsány, stavba v nedohlednu

Stát a energetická společnost ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Podle ministra Karla Havlíčka by se nový blok elektrárny měl začít stavět v roce 2029. Vedle zastřešující dohody strany podepsaly také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl, že by chtěl tendr vypsat letos v prosinci.

Zaměstnanci Google se do kanceláří jen tak nevrátí

Americký internetový gigant Google nechá své zaměstnance kvůli pandemii pracovat z domova nejméně do příštího července. S odvoláním na obeznámené zdroje to napsal list The Wall Street Journal. Rozhodnutí se týká zhruba 200 tisíc zaměstnanců na plný úvazek a smluvních pracovníků společnosti Alphabet, která Google vlastní.

SAP umetá své divizi Qualtric cestu na burzu

Německý vývojář podnikového softwaru SAP plánuje oddělit do samostatné firmy americkou divizi Qualtrics a nabídnout její akcie na burze. Rozhodnutí o osamostatnění amerického podniku, který se specializuje na měření nálady internetových zákazníků, přichází necelé dva roky poté, co ho SAP koupil za 8 mld. USD (asi 178 mld. Kč), upozornila agentura Reuters. Na trhu by firma mohla nabídnout deset až 15 % akcií. Analytici firmy Jefferies odhadují, že tržní hodnota Qualtricsu by mohla být až 16 mld. USD.

Bitcoin se drží nad 11 tisíci USD

Kurz nejznámější kryptoměny bitcoin se drží nad 11 tisíci dolary za virtuální minci. Na této hodnotě se obchodoval i před rokem. Po letošním březnovém pádu se už ale vyšplhal na téměř trojnásobek hodnoty. Přesto jeho cena zůstává značně volatilní, což podle kritiků kryptoměny znevěrohodňuje její přirovnání k digitálnímu zlatu. Naproti tomu cena skutečného zlata se po devíti letech vrátila nad 1 900 USD za trojskou unci a zkraje týdne posunula historické dolarové maximum. Ani cena stříbra není pozadu, od poloviny března tento kov zdvojnásobil svoji dolarovou hodnotu.

Potřebujeme skutečně stát? Možná méně, než si kdo myslí

Malé jaderné reaktory aneb SMR: nastupující fenomén dnešní doby?

Hrozbou pro ekonomiky při příštích pandemiích není samotný virus, ale lidská reakce na něj

