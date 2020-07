Stát už chystá další ekonomickou strategii, nyní do roku 2030. Jaká jsou její úskalí?

Česká vláda chce připravit hospodářskou strategii do roku 2030. To na jedné straně dává smysl. Je dobře pozornost přesunout od okamžitého hašení pandemického požáru k chytřejší podpoře ekonomiky. Nemělo by jít jen o to, lepit likviditními záplatami a kurzarbeity díry v děravé lodi.

Příprava Strategie 2030 Na přípravě Národní hospodářské strategie do roku 2030 pracuje Národní ekonomická rada vlády (NERV) a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Měla by mimo jiné sloužit i jako podklad pro čerpání 182 mld. Kč z evropského fondu na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Zároveň bude dokument obsahovat i klimatické cíle, ke kterým se ČR v EU zavázala.

S rozvolněním opatření jde čím dál víc o to, aby se loď nejlépe dostala do pohybu, tedy nasadit chytré stimuly k restartu poptávky. A možná i využít příležitosti k podpoře strukturálních změn v ekonomice. To by měla řešit právě Strategie 2030.

Strategie mimo realitu?

Jak to však s dlouhodobými strategiemi bývá, hrozí, že zůstaneme hlavou i nohama vysoko v oblacích, odtrženi od aktuálních problémů české ekonomiky.

Cílit skrze investice na konkrétní podobu průmyslu, energetiky, dopravy i vzdělávacího systému za deset let je sice lákavé, ale nesmíme zapomenout na to, že dnes řada strategických odvětví včetně automobilek primárně řeší masivní propady poptávky.

V nejbližších měsících a kvartálech by proto hlavní pozornost neměla být věnována strukturálním změnám, ale chytré podpoře poptávky.

To mohou zařídit na jedné straně méně plošné programy Antivirus (stávající A i B mají končit v srpnu), na straně druhé chytrá podpora investic. Velká nejistota spojená s pandemií vedla řadu firem k úplnému seškrtání investic.

Rozhýbou plány i podniky?

Volněji nastavené investiční pobídky (třeba na období následujících dvou let) by mohly některé podniky rozhoupat k akci. Část investičních plánů, které podniky měly na konci roku 2019, by se tak mohla díky podpůrným stimulům státu skutečně realizovat.

Taková forma podpory může být pro okamžitý restart ekonomiky ve finále nejjednodušší a nejefektivnější.