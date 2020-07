Finanční skandál německé Wirecard. Od hvězdy pro investory k pádu na dno

Zajímavou figurkou v celém dění je Rakušan s českými kořeny Jan Marsalek, který byl druhou nejdůležitější postavou ve firmě. Právě bývalý provozní ředitel je považován za strůjce finančních podvodů ve společnosti. Ihned po medializaci problému a odvolání z funkce Marsalek provedl zastírací manévr. Ačkoliv tvrdil, že jede na Filipíny hledat ztracené miliardy, tak podle německých médií unikl do Běloruska a následně do Ruska. Tam by měl být údajně pod dohledem tamní tajné služby GRU, se kterou spolupracoval.