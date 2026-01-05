Možná už o tom víte, ale rok 2026 přináší řadu změn. O čem byste měli vědět?

Změna je život (a někdy i docela komplikace). Přinášíme přehled deseti klíčových novinek, který ukazuje, že vyplatí sledovat nejen to, co se projeví okamžitě, ale i to, co bude fungovat spíše v pozadí.
5 změn, o který se hodně hovořilo
Minimální mzda se zvyšuje na 22 400 korun
Od ledna 2026 roste minimální mzda na 22 400 korun hrubého měsíčně. Změna se týká zaměstnanců s nejnižšími příjmy, ale její dopad je širší, než se může zdát. Minimální mzda totiž ovlivňuje také některé složky sociálního systému a navázané mzdové tarify.
Pro zaměstnavatele znamená vyšší mzdové náklady, pro zaměstnance jistotu vyššího základního příjmu. „V dlouhodobém horizontu jde o jeden z nástrojů, jak udržovat růst nejnižších mezd,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Důchody rostou a vzniká minimální hranice penze
Starobní důchody se v roce 2026 zvyšují a zároveň se zavádí minimální garantovaná výše ve výši 9 800 korun měsíčně. Smysl této úpravy spočívá v omezení extrémně nízké penze u lidí s krátkou dobou pojištění. Změna posiluje základní příjmovou jistotu seniorů a snižuje riziko chudoby ve stáří.
Pro část důchodců může jít o citelné zlepšení jejich finanční situace. Zároveň jde o krok, který má stabilizovat celý systém do budoucna.
Ceny elektřiny se mění díky zásahu státu
Stát nově přebírá financování podpory obnovitelných zdrojů energie, které bylo dříve součástí cen elektřiny. „Tento krok snižuje část nákladů, které domácnosti i firmy platí v konečné ceně. Dopad se může lišit podle typu tarifu a spotřeby, obecně však znamená mírnější tlak na rozpočty. Změna přispívá k větší předvídatelnosti cen energií. Pro domácnosti jde o důležitý stabilizační prvek v období kolísajících nákladů,“ vysvětluje Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz.
Dálniční známky jsou dražší
Cena dálničních známek se od roku 2026 zvyšuje u všech časových variant. Pro řidiče to znamená vyšší náklady spojené s provozem automobilu, zejména při pravidelném využívání dálnic. Změna se nejvíce projeví u lidí, kteří dálniční síť používají celoročně.
Stát tímto krokem reaguje na růst nákladů na údržbu a rozvoj infrastruktury. Pro domácnosti jde o další položku, kterou je potřeba zohlednit v ročním rozpočtu.
OSVČ platí vyšší paušální daň a minimální odvody
Osoby samostatně výdělečně činné se musí připravit na vyšší paušální daň i minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Změna zvyšuje pravidelné měsíční výdaje podnikatelů, zejména těch s nižšími příjmy.
„Cílem je postupné narovnávání odvodového zatížení vůči zaměstnancům. Pro část OSVČ to může znamenat nutnost upravit ceny nebo rozsah podnikání. Dopad se projeví průběžně během celého roku,“ říká Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
5 změn, které mohou snadno uniknout
Doktorské studium se započítává do důchodu
Od roku 2026 se úspěšně dokončené doktorské studium započítává jako náhradní doba důchodového pojištění. Tato změna reflektuje skutečnost, že řada lidí vstupuje na trh práce později kvůli dlouhému studiu.
Dosud se tyto roky do výpočtu důchodu nijak nezahrnovaly. Nově se tak zlepšuje budoucí penzijní nárok akademiků a výzkumníků. Dopad se projeví až v dlouhodobém horizontu, ale je systémově významný.
Příspěvky na penzijní spoření v rizikových profesích
Zaměstnavatelé musí nově přispívat na doplňkové penzijní spoření zaměstnancům pracujícím ve třetí rizikové kategorii. Smyslem je částečně kompenzovat vyšší zdravotní a fyzickou zátěž těchto profesí. Výše příspěvku se odvíjí od míry rizika práce.
„Pro zaměstnance jde o přímý finanční benefit, který zvyšuje jejich budoucí zabezpečení. Změna zároveň klade nové povinnosti na zaměstnavatele,“ dodává Anna Kevorkyan.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Nový systém sjednocuje téměř třicet dosavadních oznamovacích povinností do jednoho pravidelného elektronického hlášení. Pro firmy a mzdové účetní to znamená výrazné zjednodušení administrativy.
„Změna má snížit chybovost i časovou náročnost povinných výkazů. Přechod na nový systém si však vyžádá úpravy interních procesů. Dlouhodobě může jít o jednu z nejvýznamnějších administrativních úlev,“ prozrazuje Jana Jáčová.
Postoupení pohledávky na výživné
Nově lze postoupit splatnou pohledávku na výživné specializované společnosti, která se stará o její vymáhání. Oprávněná osoba se tak nemusí přímo zapojovat do složitého právního procesu.
Změna může výrazně ulevit rodičům, kteří se dlouhodobě potýkají s neplacením výživného. Současně zvyšuje tlak na dlužníky, protože pohledávku vymáhá profesionální subjekt. Praktický přínos se projeví zejména u dlouhodobých případů.
Daňové zvýhodnění družstevního bydlení
Lidé splácející anuitu u družstevního bytu si nově mohou odečíst zaplacené úroky z daňového základu. Změna přibližuje daňové zacházení s družstevním bydlením podmínkám klasické hypotéky.
„Pro řadu domácností to znamená každoroční daňovou úsporu. Opatření narovnává dlouhodobou nerovnost mezi různými formami vlastnického bydlení. Dopad se projeví zejména u dlouhodobých splátek,“ dodává Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.