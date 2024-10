Elektrický Elroq na scéně; Kellnerová v čele českých boháčů a Brusel může zavést cla na čínská elektromobily aneb souhrn ekonomických událostí 40. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento způsob vlády zdá se mi poněkud nešťastným. Vypůjčenou parafrázovanou hláškou z Vančurova Rozmarného léta mířím na sestavování vládního rozpočtu na příští rok. Ten je již léta deficitní, a i když politická rétorika (na stranické příslušnosti nezáleží) slibuje jeho konsolidaci, tak rozhodně ještě pár let deficitní bude. Na jedné straně totiž stojí výdaje, které bobtnají a navíc valná většina z nich je mandatorního charakteru, takže na ně vlastně „nelze sáhnout“. No a pak máme příjmovou stranu, která je v zásadě vždy tak trochu loterií. A kde ministr financí a spol. tu méně či více kouzlí s odhady. Letos se to kouzlení vymklo z ruky spíše více, na což ostatně resort upozornila i Národní rozpočtová rada. (a zpětnou optikou k loňskému rozpočtu i Eurostat). Na to, že rozpočet má být věrným odrazem hospodaření státu, tak má ministr financí Zbyněk Stanjura super věšteckou kouli. Anebo už tak trochu tuší, že výsledky hospodaření státu na konci příštího roku nebudou pod jeho taktovkou…

Škoda představila elektrický Elroq

Škoda Auto rozšířila svou nabídku elektrických vozů o kompaktní SUV Elroq. K prvním zákazníkům by se měl dostat v prvním čtvrtletí příštího roku, objednávat jej bude možné od středy. Zákazníky chce čistě elektrický vůz oslovit hlavně cenou začínající na 799 tis. Kč, což je nejméně v této třídě, a navíc je na některých trzích srovnatelná s jeho protějškem Karoq se spalovacím motorem. Uvedli to zástupci Škody při úterní světové premiéře vozu v Praze.

Kellnerová v čele nejbohatších Čechů

Dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou zůstává v čele žebříčku nejbohatších lidí v Česku. Podle časopisu Forbes činí hodnota jejího majetku 386 mld. Kč. Na druhém místě je stejně jako loni většinový vlastník EPH Daniel Křetínský s majetkem 290 mld. Kč, třetí znovu skončil majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Jeho jmění vyčíslil Forbes na 214,6 mld. Kč. Žebříček stovky nejbohatších lidí Česka, jejichž celkový majetek činí téměř 2,6 bil. korun, zveřejnil časopis na svém webu.

Brusel má zelenou k zavedení cel na čínské elektromobily

Evropská komise (EK) má zelenou k definitivnímu zavedení dodatečných cel u dovozu elektromobilů z Číny. Proti návrhu zavést cla se totiž dnes nepostavila dostatečná většina členských států Evropské unie, uvedli diplomaté. Výsledek jednání EK následně zveřejnila v tiskové zprávě.

Vláda si plácla s odbory

Platy ve veřejném sektoru vzrostou příští rok o 1400 korun. Vláda se na tom ve čtvrtek dohodla s odbory, uvedli premiér Petr Fiala (ODS) a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dohodu oba označili za dobrý kompromis. Odbory podle Středuly zruší stávkovou pohotovost, důvod pro ni pominul. Dohoda se týká platových skupin jedna až čtyři. U skupiny pět, která se týká pracovníků ve školství, ještě bude vláda s odbory jednat o tom, jak přesně se mzdové prostředky rozdělí, upřesnil Fiala.

Dálniční známka zdraží

Celoroční dálniční známka v Česku od ledna 2025 zdraží o 140 korun na 2440 Kč, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Sazba se změní podle zákona kvůli zvýšení spotřebitelských cen a prodloužení dálniční sítě, oznámilo ministerstvo dopravy. Nižší platby zůstanou pro auta na plyn a s kombinací elektrického a spalovacího motoru, bez poplatku zůstanou plně elektrická vozidla a auta na vodík.

O2 může převzít Nordic Telekom

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil skupině PPF převzít prostřednictvím operátora O2 Czech Republic poskytovatele internetového připojení Nordic Telecom. Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, musí O2 splnit stanovené podmínky. Týkají se i investicí do rozvoje pokročilejší technologie. Úřad zjistil, že spojení O2 s Nordic Telecom by ovlivnilo zejména trh maloobchodního přístupu k internetu v 243 městech a obcích, kde se činnost obou společností překrývá.

Povodňový schodek prošel

Sněmovna v úterý schválila zvýšení výdajů a schodku letošního státního rozpočtu o 30 mld. Kč. Peníze půjdou na odstraňování škod po povodních, které postihly v polovině září především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Rozpočtovou novelu, kterou poslanci přijali zrychleně ve stavu legislativní nouze i opozičními hlasy, nyní dostane k podpisu prezident. Senát rozpočet neprojednává. Předlohu schválila dolní komora hlasy 166 ze 170 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo. Novelu již také podepsal prezident Petr Pavel.

Rozpočtové radě se nezdá rozpočet na rok 2025

Národní rozpočtová rada (NRR) ve čtvrtek vyjádřila pochybnosti o některých položkách návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vláda je podle ní příliš optimistická v očekávání výnosů z emisních povolenek nebo příjmů z dividend od firem s majetkovou účastí státu. Rada upozornila i na nesoulad mezi současnými pravidly o podpoře obnovitelných zdrojů energie a objemem peněz na podporu v rozpočtu. Vláda návrh rozpočtu schválila minulý týden, stát by měl hospodařit se schodkem 241 mld. Kč.

Microsoft: AI asistenti již za rok

Zhruba do roka budou existovat asistenti na bázi umělé inteligence (AI), kteří budou mít velmi dobrou dlouhodobou paměť a kteří budou prakticky všudypřítomní. Produkty, které si mohou vybavit konverzace, projekty a problémy, povzbudí uživatele, aby investovali více času a více s nimi sdíleli i svou osobní historii, řekl v rozhovoru s BBC šéf oddělení AI v americké společnosti Microsoft Mustafa Suleyman.

Pojišťovny: Odhad povodňových škod kolem 16 miliard

Odhad pojištěných škod způsobených záplavami, které zasáhly v polovině září Česko, klesl o tři miliardy na 16,3 mld. Kč, informovala Česká asociace pojišťoven. Odhad snížila s ohledem na klesající denní přírůstek počtu hlášených škod od jednotlivých pojišťoven. Evidují 65.300 pojistných událostí za 12,1 mld. Kč.

BankID: Elektronické podepisování zdarma

Bankovní identita spustila novinku, která lidem umožní podepsat dokumenty elektronicky bez registrace. Elektronický podpis Bank iD SIGN je digitální alternativou vlastnoručního podpisu. Služba je pro veřejnost zdarma, stačí počítač nebo mobil a bankovní identita. Tuto službu ocení všichni zejména pokud potřebují podepsat přihlášku, předávací protokol, prohlášení, potvrzení, souhlas nebo smlouvu např. o pronájmu.

Vlček přebírá MPO po Síkelovi

Místopředseda Starostů Lukáš Vlček se chce jako ministr průmyslu a obchodu zaměřit na energetiku. Green Deal, tedy přechod EU k obnovitelným zdrojům energií, považuje za příležitost, kterou by Česká republika neměla „prošvejkovat“. Novinářům po středeční schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) jako kandidát Starostů na místo po Jozefu Síkelovi také řekl, že jeho plánem je dotáhnout projekty připravené jeho předchůdcem. S prezidentem se setká v pondělí, pokud hlava státu bude souhlasit, měl by být jmenován v úterý, uvedl Fiala.

Energo-Pro posiluje v Brazílii

Společnost Energo-Pro, největší český investor do vodní energetiky, se dohodla na nákupu sedmi vodních elektráren v Brazílii, jež vlastní společnosti ovládané investiční skupinou Brookfield Asset Management. Celkový instalovaný výkon zdrojů dosahuje 90 megawattů. Transakce podléhá obvyklému schválení regulačními orgány a její dokončení se očekává v průběhu tohoto roku.

Největší jednorázová investice pro OpenAI

Americká společnost OpenAI dokončila nové kolo financování, v rámci kterého získala od investorů 6,6 mld. USD. Transakce celou firmu OpenAI ohodnotila na 157 mld. USD, napsala agentura Bloomberg. OpenAI se tak stala jednou z nejhodnotnějších soukromých firem na světě. Firma stojí za populárním chatovacím systémem ChatGPT využívajícím generativní umělou inteligenci (AI). Obří investice podle agentury Bloomberg podtrhují důvěru technologického průmyslu ve schopnosti umělé inteligence a jeho ochotu vkládat rozsáhlé finanční prostředky do jejího rozvoje.

Slováci schválili růst daní

Slovenský parlament schválil konsolidační balíček, který předpokládá zejména zvýšení některých daní a zavedení nové daně z finančních transakcí. Vládní návrhy opatření v hodnotě 2,7 mld. eur (68 mld. korun) poslanci podle očekávání upravili. Pokud balíček podepíše prezident Peter Pellegrini, v příštím roce na Slovensku stoupne základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) na 23 z nynějších 20 %. Současně na 5 z 10 % klesne DPH na některé potraviny, jejichž zbytek bude zatížen novou 19% sazbou DPH. Oproti původnímu návrhu budou v nejnižší sazbě DPH také ubytovací služby, knihy a tisk.

Daně letos státu nesou

Stát za tři čtvrtletí vybral na daních 1,05 bil. Kč, proti loňsku se daňové inkaso zvýšilo o 2,6 %. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob, růst inkasa ale zaznamenaly všechny typy daní s výjimkou daně z příjmu právnických osob. Hlavním daňovým příjmem státu tradičně byla daň z přidané hodnoty (DPH). Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí k údajům o státním rozpočtu za třetí čtvrtletí.

Inflace v eurozóně pod 2% cíl ECB

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září zpomalil na 1,8 % ze srpnového tempa 2,2 %. Inflace se tak poprvé od poloviny roku 2021 dostala pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB). Vyplývá to z rychlého odhadu, který zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, nejsou v něm tedy ani data za Českou republiku.

Potvrzeno: HDP ČR vzrostl o 0,6 %

Česká ekonomika vzrostla v letošním druhém čtvrtletí mezikvartálně o 0,6 %. Český statistický úřad (ČSÚ) v úterý potvrdil svůj předchozí odhad. Proti prvnímu čtvrtletí letošního roku byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4 %. V tomto případě úřad svou dřívější predikci nepatrně vylepšil. Nárůst o 0,6 procenta byl podle dat ČSÚ nejvýraznějším meziročním posílením české ekonomiky za čtvrtletí od posledního kvartálu roku 2022.

PMI: Český průmysl v září horší

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v září opět zhoršily. Aktuální oslabení sektoru trvá od června 2022. Index nákupních manažerů (PMI) klesl na 46 bodů ze srpnových 46,7 bodu, uvedla společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Objemy zpracovatelské výroby v září stále klesaly, což firmy často připisovaly slabé poptávce. Tempo poklesu bylo podle společnosti S&P Global nicméně pod průměrem aktuálního trendu.

ČNB vydala zlatý dukát

Při tradiční Národní svatováclavské pouti guvernér ČNB Aleš Michl představil zlatý dukát s vyobrazením svatého Václava. Jedná se o historicky první dukát, který ČNB vydala. Kromě historického významu dukát symbolizuje také úsilí ČNB obnovit své zlaté rezervy.

AT&T mění televizní portfolio

Americká telekomunikační společnost AT&T prodá za 7,6 mld. USD firmě soukromého kapitálu TPG zbylých 70 % akcií společnosti DirecTV, která poskytuje satelitní vysílání. Odchází tak z odvětví, které jí v posledních letech přinášelo čím dál menší výnosy. AT&T o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. DirecTV pak oznámila, že od společnosti EchoStar koupí firmu na distribuci televizního obsahu Dish, včetně služeb Dish TV a Sling TV. Vznikne tak obr, který bude mít kolem 20 mil. zákazníků.

Tesla zklamala investory i když prodeje vzrostly

Americký výrobce elektromobilů Tesla v třetím čtvrtletí meziročně zvýšil odbyt zhruba o 6 % na 462 890 vozů. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Odbyt Tesly tak vykázal první meziroční nárůst za poslední tři čtvrtletí. Zaostal však za očekáváním některých analytiků, což vedlo k poklesu ceny akcií podniku. Analytici podle průzkumu společnosti LSEG v průměru předpovídali, že Tesla ve třetím čtvrtletí dodá zákazníkům 469 828 vozů, napsala agentura Reuters.

Úroky hypoték stagnují nad 5 %

Úrokové sazby hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu se ani v říjnu v podstatě nezměnily. Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele činila k 2. říjnu 2024 5,34 % (v září to bylo 5,38 %). Optimistická očekávání, že po prázdninách se v souvislosti se změnou poplatků za předčasné splacení hypotéky a se spuštěním akčních zvýhodněných nabídek výrazněji sníží úroky, se nenaplnily. Jedním z důvodů, proč banky zabetonovaly sazby nad pětiprocentní hranicí, je nenaplnění očekávání z pro ně výhodnějších podmínek (myšleno sankce vůči klientům) pro předčasné splacení hypotéky. ČNB se stále bojí inflace Podle bankovní rady České národní banky (ČNB) v Česku stále přetrvává riziko zrychlení inflace, a to zejména s ohledem na zvýšené tempo růstu cen služeb. Za varovné považují bankéři také zdražování nemovitostí. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady o nastavení úrokových sazeb. Šest ze sedmi členů bankovní rady minulý týden podpořilo snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 4,25 %.

Toyota investuje do létajících taxi

Japonská automobilka Toyota investuje 500 mil. USD do amerického startupu Joby Aviation, který chce vyrábět a provozovat létající taxi s elektrickým pohonem podobné helikoptérám. Toyota už dříve do firmy Joby investovala 394 mil. USD prostřednictvím společnosti Toyota Ventures, což je odnož Toyoty zabývající se rizikovými investicemi do technologických společností v rané fázi vývoje. Automobilka je tak největším externím akcionářem Joby, připomněl list Financial Times.

Photon Energy prodá některé projekty

Stavitel a provozovatel solárních elektráren Photon Energy oznámil prodej dvou solárních elektráren a jednoho hybridního solárního/bateriového projektu ve výstavbě v Austrálii. Dokončení transakce je očekáváno v říjnu. Podle managementu by prodej měl přinést do finančních výkazů společnosti hotovost přes 6 mil. eur. Photon Energy se plánuje více zaměřit na akumulaci a skladování energie a flexibilní energetická řešení vedoucí ke zvýšení spolehlivosti obnovitelných zdrojů.

Start-upy v Česku pod jednou střechou

Agentura CzechInvest představuje novou iniciativu Czech Startup Week, která má za cíl sjednotit klíčové startupové akce v Praze a vytvořit atraktivní platformu pro mezinárodní startupy a investory. První ročník, který počítá s více než stovkou zahraničních startupů a investorů a zhruba dvacítkou akcí, proběhne už 21.–25. října 2024. S jasným zaměřením na mezinárodní publikum budou všechny akce probíhat v angličtině, což umožní snadnou účast zahraničních investorů a startupů. Během Czech Startup Week proběhnou akce jako dvoudenní Engaged Investments Conference, Tech Happy Hours, Startup Europe či Demo Day projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest.

Prodeje aut stouply

Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 2,65 procenta na 171.999 vozů. V září se zvýšil o šest procent. Vyplývá to z informací Svazu dovozců automobilů. První je značka Škoda Auto s 58.268 prodanými vozy, následuje Hyundai s 15.578 registracemi a třetí je Toyota s prodejem 14.330 aut. Na dalších místech jsou Volkswagen, Kia a Dacia.

Jet Investments se zaměří i na start-upy

Investiční společnost Jet Investment rozšiřuje své portfolio o sektor venture kapitálu, tedy startupů. Za tímto účelem zřídila nový otevřený fond Jet Ventures, se kterým chce do začínajících firem investovat až 50 mil. eur, v přepočtu zhruba 1,3 mld. Kč. Působit bude ve střední Evropě a už nyní hlásí první investici do české firmy Partory.

A pár výsledků v kostce na závěr:

Potěšily: Carnival; Philip Morris ČR; McCormick; Tesco; Constellation Brands;

Spíše klamaly: Pilulka Lékárny; Nike; Conagra Brands.