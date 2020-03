Motory českého průmyslu stojí a vláda rekordně “rozhazuje” aneb souhrn událostí 12. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

myslím, že už není člověka, do jehož života by nějakým způsobem nevstoupil koronavirus. Teď nemám na mysli samotné onemocnění, ale spíše opatření, která v jeho důsledku byla učiněna. Klobouk dolů a obdiv všem zdravotníkům i těm, kteří se starají o to, aby se COVID-19 u nás nerozšířil. Ještě kdyby dokázali někteří politici ubrat na politice a řešili jen primární cíl. Ale holt žijeme v době, kdy politika ovlivňuje kdeco. Takže pevné nervy a trpělivost všem, kdo jsou doma na „home officu“ a případně musí řešit i domácí učení dětí. Snad se blíží chvíle, kdy všechny restrikce pominou a život se zase vrátí do normálu.

Virům zmar!

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

České automobilky stojí. Škoda Auto ve středu kvůli koronavirové epidemii zastavila výrobu ve všech třech výrobních závodech v Česku. Výroba v automobilce bude podle jejího odborového předáka Jaroslava Povšíka obnovena v neděli 5. dubna. Škoda je pro Česko stěžejní firmou, pro mnoho českých dodavatelů představuje pětinu až 30 % jejich produkce. Ze stejného důvodu a také ve středu se zastavila také výroba automobilky TPCA v Kolíně. V sobotu po ukončené noční směně utichl také závod Hyundai v Nošovicích.

ČNB zasahuje, koruna slábne. V neděli srazil úrokové sazby na nulu americký Fed a hned v pondělí na mimořádném zasedání o jejich snížení rozhodla i bankovní rada České národní banky. Jednomyslně odhlasovala ponížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu na 1,75 % a nevyloučila, že tak učiní opakovaně. Cílem je zmírnění dopadů situace způsobené epidemií nemoci COVID-19 na české firmy, podnikatele a domácnosti. Koruna v reakci na současné dění slábne. Kurz se během týdne vyšplhal až blízko k hranici 28 korun za euro, posléze ustálil blíže hranici 27 korun za euro.

Amazon stopne zásilky do Itálie a Francie. Americká společnost Amazon přestane dodávat postradatelné zboží do Itálie a Francie, které jsou těžce zasaženy pandemií koronaviru, píše agentura Reuters. Ta se odvolává na sobotní oznámení společnosti psané v čínštině na sociální síti WeChat. Čínští prodejci mohou být nastalou situací nejvíce postiženi. Podle výzkumné firmy Marketplace Pulse totiž tvoří bezmála polovinu všech prodejců přes Amazon ve Francii i Itálii.

Stamiliardový účet za krizi. Náklady na krizi v souvislosti s dopady koronavirové epidemie u se budou v Česku pravděpodobně pohybovat ve stovkách miliard korun. Rozhodující bude, zda se Česko z propadu ekonomiky dostane za dva měsíce, nebo až za tři čtvrtě roku. Ekonomiku bude možné začít přitom stimulovat až poté, kdy největší zdravotní rizika pominou. Propad ekonomiky přitom může být kdekoliv mezi 10 až 30 %. Vyplývá to ze studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek odhaduje letošní propad ekonomiky na 10 %, měl by být doprovázen rychlým růstem počtu nezaměstnaných, dvouciferným procentuálním poklesem vývozu, dovozu i průmyslové výroby, poklesem inflace a propadem veřejných financí do deficitu přes 5 % HDP.

Maláčová chystá miliardy na kompenzace. Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že jeho program podpory zaměstnanosti k omezení dopadů nákazy koronavirem by mohl rozpočet vyjít na 7,1 mld. Kč. Stát zaměstnavatelům proplatí výdaje a náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě, uhradí také 80 % výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Resort to uvedl ve svém návrhu čtyřměsíčního programu s pěti druhy kompenzací. Příspěvky mají bránit propouštění. Pro živnostníky Maláčová také navrhuje, aby byli na půl roku osvobozeni od plateb na důchod.

Kolik bude schodek rozpočtu? Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na pondělním jednání vlády navrhne v novele zákona o státním rozpočtu kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Ministryně to v neděli řekla v České televizi. Návrh bude dále počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů Evropské unie. Vláda by mohla na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru poskytnout až jeden bilion korun, tedy asi 18 % HDP. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 mld. Kč a na záruky 900 mld. Kč.

Ropné pnutí pokračuje. Cena ropy se dramaticky propadá. Severomořská ropa Brent se pohybuje kolem ceny 26 dolarů za barel. Podle analytiků společnosti TD Securities může ale klesnout pod hladinu 20 dolarů za barel. Hlavními problémy jsou podle nich nevyrovnaná nabídka a poptávka, nedostatečná ochota riskovat, volatilita a nízká likvidita na trhu. Zpět ke 40 dolarům se může vrátit jen v případě, že OPEC+ dospěje k dohodě o řízení nabídky a když začne opadat negativní vliv šíření koronaviru po světě.

Vzdušné turbulence a propady. Většina leteckých společností by mohla do letošního května zbankrotovat. Tvrdí to studie konzultační společnosti CAPA – Centre for Aviation, z níž cituje server CNBC. Letečtí dopravci po celém světě pozastavují na nejbližší měsíce své linky a budoucnost je stále extrémně nejistá. “Vzhledem k tomu, že dopad pandemie v kombinaci s omezením cestování ze strany jednotlivých zemí se stupňuje, mnoho leteckých společností se již pravděpodobně ocitnulo v technickém bankrotu nebo přinejmenším podstatně porušují smlouvy o dluhu,” tvrdí CAPA. Americké aerolinky žádají USA o pomoc v objemu 50 miliard dolarů, její získání ale nebude podle konzultantů snadné.

ČEZ lákají 5G sítě. Čistý zisk energetického gigantu loni vzrostl o 38 % na 14,5 mld. Kč díky vyšším cenám vyrobené elektřiny v Česku i víceletému předprodeji na velkoobchodních trzích v Německu. Polostátní ČEZ počítá s tím, že letos prodá převážnou část svých rumunských aktiv. Zájemců o ně se přihlásilo 19, z toho do druhého kola postoupilo devět nabídek. Firma také uvedla, že zvažuje účast v připravované aukci kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Uvedl to místopředseda představenstva firmy Pavel Cyrani. Se simkartou od ČEZu volá asi 125 tisíc zákazníků.

Miliardáři bojují proti koronaviru. Skupina Penta Investments vynaloží na boj s koronavirem 400 milionů korun. Peníze použije na nákup speciálního materiálu a ochranných pomůcek, na pořízení rychlých testů na COVID-19 a na okamžité investice do nutných úprav svých zdravotnických zařízení a lékáren. Skupina podnikatele Marka Dospivy tak následuje obdobné kroky skupin dalších českých miliardářů jako Kellnerova PPF či Křetínského EPH. Ty dají na boj proti šíření nového koronaviru v Česku a na Slovensku 215 mil. Kč (osm milionů eur). Firmy využijí svoje kontakty v Číně.

Home Credit vydělal o třetinu víc. Finanční skupině Home Credit, která poskytuje v řadě zemí světa spotřebitelské půjčky, stoupl loni zisk před zdaněním o 30 % na 613 mil. eur (asi 15,736 mld. Kč). Skupině stoupl o desetinu objem poskytnutých úvěrů a o 14 procent čistý úrokový výnos. Podle mluvčího Milana Tománka loni skupina poskytla každou vteřinu jeden úvěr.

Run na roušky. V závodu nechybí ani prodejce luxusu. Francouzský výrobce luxusního zboží LVHM objednal z Číny deset milionů roušek v hodnotě pěti milionů eur. Chce tím pomoci francouzské vládě v boji proti koronaviru, informovala píše agentura Reuters. Odvolává se přitom na prohlášení společnosti, která v sobotu uvedla, že dodávka bude doručena v následujících dnech. Následně bude předána francouzským zdravotnickým úřadům, které ji rozdělí těm, kdo ji budou nejvíce potřebovat. Celkově LVHM objednala v Číně 40 milionů roušek. Další dodávky však již bude platit francouzský stát a budou doručeny v příštích týdnech.

Po tučných časech přichází dieta. Banky a spořitelny v Česku loni zažily nejziskovější rok v historii. Jejich souhrnný čistý zisk stoupl meziročně o 9,46 mld. Kč na 90,9 mld. Kč. korun. Vyplývá to z dat, která v pátek zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma ke konci roku činila 7,545 bilionu korun, což je proti konci roku 2018 nárůst o 366 miliard korun. “České banky byly loni nejziskovější v historii, i kvůli pasivitě klientů. Letos jim zisk podváže koronavirus, menší banky ohrozí až existenčně,” uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Klíčovým zdrojem růstu zisku byly podle něj loni stoupající čisté úrokové výnosy.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Koronavirus zasahuje i do kultury. Kina, divadla, výstavy a další kulturní zařízení jsou zavřena. Někteří umělci ale nechtějí zklamat své fanoušky a zrušené koncerty nebo divadelní představení nahrazují on-line streamováním. Stačí do internetového vyhledávače zadat #kulturažije a vybrat si.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.