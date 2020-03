Záchranné akce na podporu české ekonomiky jsou v běhu. Budou ale stačit?

Provozní úvěr je možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k financování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod. Podnikatelé mohou požádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Nově bude ČMZRB ručit už za úvěry od 10 tisíc.

Úvěr COVID má banka poskytovat do 90 % (ve 2. vlně do 80 %) způsobilých výdajů a se splatností dva roky včetně možnosti odloženého splácení na dobu až 12 měsíců. COVID II by měl podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč.