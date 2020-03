V Americe se vyhodí 20 miliard jednorázových plen ročně. Firma Dyper nabízí řešení: kompostování

Ekologická stopa jednorázové plenky je podle britské organizace Women’s Environmental Network (WEN) dvakrát větší než stopa plenky látkové. Nicméně pohodlí rodičovské péče o dítě přineslo výrazné rozšíření právě těchto plen, jejichž použití je výrazně jednodušší.

Používání tradičních látkových plen je náročné na čas a jen málokde je možné je nechat vyprat ve specializované prádelně.

Většina rodičů, kteří používají právě jednorázové pleny, si však neuvědomuje, že tyto pleny představují velkou zátěž pro životní prostředí. S řešením nyní přišla firma Dyper, která chce pomocí předplacené služby změnit chování Američanů.

Firma z Arizony nabízí rodičům službu ReDyper, na níž spolupracuje s firmou TerraCycle, že použité pleny bude odebírat a zaručí jejich bezpečné kompostování.

Pleny poslat poštou na kompostování

Zákazníci mohou posílat použité pleny ve speciálních obalech zpět firmě, která se o ně postará. Krabice na použité pleny přitom dokonce splňují standardy OSN pro nebezpečné zboží.

Když je box plný, rodiče si mohou stáhnout a vytisknout předplacený přepravní štítek z webu TerraCycle a odeslat krabici poštou. Pleny poté skončí v centrech pro průmyslové kompostování. Kompost se následně využívá například jako hnojivo pro rostliny, jež lemují americké dálnice.

Společnost Dyper slibuje, že dodává ekologicky šetrný produkt, jehož základem jsou bambusová vlákna a který neobsahuje škodlivé chemické látky jako běžné jednorázové pleny. Ty často obsahují látky jako chlor, latex, parfémy, PVC a další toxické chemikálie, například tributylcín nebo ftaláty.

Bez toxického potisku

Na rozdíl od běžných plen ty kompostovatelné nemají ani žádný barevný potisk, který by mohl být také toxický. Na trhu jsou k dostání i výrobky bez některých toxických látek, nicméně ty stejně v mnoha případech skončí na skládce.

Firma Dyper tvrdí, že její pleny mohou být kompostovány i doma, pokud má člověk zahradu a nepěstuje na ní potraviny. To je ale pro většinu rodičů nereálné, proto Dyper nabízí právě „zásilkovou službu“.

„Hovořili jsme s mnoha maminkami, které si přejí, aby mohly pleny kompostovat. Ale pokud bydlí například v mrakodrapu v New Yorku v bytě, který je třeba ve 24. patře, bylo by to pro ně v podstatě nemožné,“ vysvětlila smysl „výkupu“ použitých plen manažerka Taylor Shearerová z arizonské společnosti Dyper.

Hlavně jednoduchost

Nový program funguje devět měsíců. Umožňuje kompostovat všechny pleny způsobem, který nezatěžuje životní prostředí, zdůraznila společnost. Co největší důraz na jednoduchost celé procedury má vést k tomu, aby se podařilo získat pro tuto službu co nejvíce spotřebitelů.

„Musí to být velmi pohodlné a co nejblíže tomu, jako když vyhazujete jednorázové pleny,“ uvědomuje si generální ředitel společnosti TerraCycle Tom Szaky. Tato společnost se specializuje na recyklaci odpadu, v malém měřítku provozuje recyklační program plen značky Pampers v Amsterdamu.

Tři a půl milionu tun použitých plen ročně

Na celonárodní úrovni se ve Spojených státech jedná o novinku na trhu. Szaky tvrdí, že

systematický program recyklace plen dosud žádný subjekt ve Spojených státech nenabízel. V Americe se přitom vyhodí celkem 3,5 milionu tun použitých plen.

Kompostování udržitelných plen firmy Dyper je možné v současnosti kapacitně zvládnout, i když s tím firma nemá předchozí zkušenosti. Kompost se ale musí používat pouze v oblastech, které neslouží k produkci potravin.

Špatný pocit při používání jednorázových plen

„Cítil jsem se opravdu špatně, když jsem používal jednorázové pleny, kolik odpadu jsme vyprodukovali. Také jsme zkoušeli bavlněné plenky. S tím je ale strašně práce. Program ReDyper všechny tyto problémy řeší,“ svěřil se Szaky, sám otec dvou dětí.

Dodávka plen na měsíc stojí 68 dolarů, odběr ReDyper přijde na dalších 39 dolarů. To je pro mnoho rodičů v Americe cena, kterou jsou ochotni akceptovat.

Rodiče v průměru počítají s tím, že utratí za jednorázové pleny okolo 100 dolarů měsíčně. Ty přitom skončí v netříděném odpadu.

Tři tisíce plen za první rok

Dítě v prvním roce života může spotřebovat 2,5 až tři tisíce plen. I pro ty rodiče, kteří používají značku Dyper, to znamená nároky na logistiku zasílání zboží. Proto se firma zavázala k offsetovým programům a podporuje výsadbu stromů, vysvětlila Shearerová.

Na tom spolupracuje s neziskovou organizací Cool Effect. Každý zákazník dostává e-mailem certifikáty, které ukazují, kolik bylo výsadbou nových stromů „pohlceno“ uhlíku.

„Hodnota plen není vypočítána na základě konkrétních nákladů. Nejsme nejlevnější, ale ani nejdražší. Máme ovšem pocit, že při tomto přístupu používáme bezpečné složky na výrobu plen, jako je bambus a netoxické chemikálie. Navíc nepoužíváme tisk na pleny ani krabice. Snažíme se co nejvíce kompostovat a přimět lidi, aby to dělali také. Domníváme se, že cena našich plen odpovídá realitě,“ vysvětlil cenovou politiku prezident společnosti Dyper Bruce Miller.

Růst o deset procent měsíčně

Zatím službu společnosti používá 15 tisíc odběratelů s tím, že jejich počet roste každým měsícem o deset procent.

„Pokud naši službu dokážeme udržet co nejjednodušší a vysvětlíme zákazníkům naše hodnoty, které zahrnují ochranu životního prostředí, dostáváme jen zřídka negativní zpětnou vazbu ohledně ceny,“ dodal Miller.

Jedná se o první celoamerický program, který by měl do sektoru plen vnést udržitelnost a recyklaci. Firma doufá, že také ostatní výrobci budou následovat její filozofii.

„Plenky jsou nevyhnutelná věc. A je to také zdroj velkého množství odpadu. Proto je důležité, aby o tom rodiče začali přemýšlet jako o problému, který je třeba řešit,“ míní Szaky.

Podporou firem, které se chovají zodpovědněji než ostatní, se podaří celý sektor změnit, dodal. Proto si myslí, že do 20 let nastane situace, kdy se bude každá jednorázová plena nějakým způsobem recyklovat nebo kompostovat.