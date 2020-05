Letecká apokalypsa a další nepříliš nadějné vyhlídky aneb souhrn událostí 19. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

statistiky a data z průzkumů naznačují, že doba koronavirová rozhodně nekončí. Situace se ale každopádně začíná rozvolňovat. Jedna z dalších věcí, které se v rámci možností vracejí do normálu, jsou i školy. Klobouk dolů před těmi, kdo jsou v první linii, ale za mě osobně jsou hrdiny i učitelé. S distanční výukou pomocí internetu se sice ne každý popasoval, ale přesto výuka nějak běží. Pakliže jste se svými ratolestmi strávili byť jen pár hodin týdně (třeba i jako pasivní dozorce) u jejich výuky, víte, o čem mluvím. A přestože letošní vysvědčení nebude úplnou „výkladní skříní“ našich dětí, je dobře, že se ještě před koncem školního roku děti do škol vrátí. Těm z vás, jejichž potomky čeká maturita či přijímací zkoušky, přeji pevné nervy a držím palce.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Pomoc i eseróčkům

Malé společnosti s ručením omezeným postižené šířením koronaviru budou mít nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně. Jde tak o obdobnou podporu, kterou nedávno získaly osoby samostatně výdělečně činné. Návrh zákona ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Nyní ho dostane k projednání Senát. Příspěvek je určen pro společnosti s. r. o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, pokud je jich více, musí být v přímém příbuzenském vztahu.

ČNB míří k technické nule

Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním měnověpolitickém jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby o procentní bod na 1,00 %, diskontní sazba zůstala na 0,05 %. Podle nové makroekonomické prognózy centrální banky česká ekonomika letos klesne o 8 % a na předkrizovou úroveň se nevrátí ani do konce příštího roku.

Bude hůř než při minulé krizi?

České hospodářství kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 %, což je více než za finanční krize v roce 2009. Počítá s tím jarní makroekonomický odhad, který zveřejnila Evropská komise. Podle ní se ani v příštím roce česká ekonomika nedostane na loňskou úroveň, růst komise odhaduje na 5 %. Exportně zaměřené české hospodářství doplatí podle analytiků komise kromě poklesu výroby také na menší poptávku v jiných zemích. Ekonomika EU na tom ale bude ještě hůře, komise očekává propad o rekordních 7,4 %.

Koronavirus „pozdržel“ bankroty

V dubnu bylo v Česku vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, o 18 méně než v březnu. Rovněž byl vyhlášeno 601 bankrotů podnikatelů, o 54 méně než v předchozím měsíci. Obě čísla jsou nejnižší od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona. Za normálních okolností by pokles byl pozitivní

zprávou o stavu ekonomiky, jeho pravým důvodem je ale omezené fungování soudů během

nouzového stavu. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nezaměstnanost vzrostla

V dubnu bylo v Česku bez práce 254 tisíc lidí, což je nejvíce od března 2018. V evidenci přibývají především pracovníci ze služeb. Nezaměstnanost vzrostla z březnových tří procent na 3,4 %, potvrdil ve čtvrtek Úřad práce ČR. O dubnových číslech hovořila již v pondělí ministryně práce Jana Maláčová. Podle ní jsou data stále příznivá.

Elon Musk se napakuje

Tržní hodnota americké automobilky Tesla v úterý dosáhla hranice potřebné k tomu, aby šéf podniku Elon Musk získal první část své mimořádně vysoké odměny. Ta v první fázi činí více než 700 mil. USD, uvedla agentura Bloomberg. Podmínkou odměny bylo, že průměrná tržní kapitalizace firmy za posledních šest měsíců musí překonat 100 miliard USD.

Do konce roku bez EET

Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila vládní návrh na odložení EET pro všechna odvětví až do konce roku. Důvodem je snaha nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru. Žádný podnikatel tak už nyní nemusí evidovat své tržby a úřady povinnost ani nekontrolují. Zákon tak odložil i spuštění poslední fáze EET, která měla nastat 1. května. Evidence se měla rozšířit na všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty. Zákon míří do Senátu.

5G nutnost: šance pro Huawei v USA?

Ministerstvo obchodu USA připravuje nová pravidla, která americkým podnikům umožní spolupracovat s čínskou firmou Huawei Technologies na stanovování norem pro mobilní sítě páté generace (5G). USA si zřejmě uvědomují, že se dostávají do nevýhodné pozice při stanovování norem, které mají zajistit, aby zařízení různých podniků byla navzájem kompatibilní.

„Kuřácká“ akcie

Tabáková společnost Philip Morris ČR navrhuje vyplatit dividendu za rok 2019 ve výši 1 560 Kč na akcii. Firma tak vyplatí celý zisk za loňský rok a část nerozděleného zisku z minulých let. Hrubý dividendový výnos dosahuje 11 %. Posledním dnem nároku na dividendu bude 14. květen, výplata bude probíhat od 22. července. Zároveň firma oznámila, že řádná valná hromada se uskuteční distančním způsobem (takzvaně per rollam).

POSLECHNĚTE SI NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ PODCAST:



Ropná apokalypsa pálí i Saúdy

Největší světový producent ropy Saudi Aramco se snaží o úpravu dohody o koupi kontrolního podílu v Saudi Basic Industries Corp. (SABIC), čtvrté největší petrochemické firmě na světě, protože hodnota firmy se po propadu cen ropy snížila o více než 40 %. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Firma Aramco se loni dohodla, že koupí od státního fondu bohatství Saúdské Arábie PIF podíl 70 % v SABIC za 69,1 mld. USD. Dohoda se zařadila mezi největší dohody ve světovém chemickém průmyslu.

I na Švédsko nakonec dojede

Švédsko zřejmě čeká podobný propad ekonomiky jako ostatní evropské země i přesto, že se Stockholm rozhodl nezavádět kvůli koronaviru přísná restriktivní omezení obchodu a pohybu obyvatel. Podle listu The Financial Times to vyplývá z odhadů Evropské komise i švédské centrální banky. Švédská vláda se v neděli také omluvila za selhání při péči o seniory v domovech s pečovatelskou službou, které pandemie v zemi silně zasáhla.

PFNonwovens se zbavuje čínské větve

Společnost PFNonwovens Holding prodala čínskou továrnu ve městě Wu-si firmě JOFO Nonwovens. Holding se chce soustředit na byznys v Evropě, USA a Africe. Uvedl to generální ředitel Allen Bodford. Cenu transakce, která má podle Bodforda umožní firmě urychlit výstavbu dvou nových výrobních linek v Severní Americe a Evropě, společnost neuvedla.

Škoda se vrací do normálu

Zaměstnanci Škody Auto od pondělí začnou pracovat na tři směny, a to v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Ve Vrchlabí zatím zůstává dvousměnný provoz, uvedl v pátek vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Automobilka obnovila výrobu ve všech třech českých závodech zhruba po šesti týdnech 27. dubna, ale jen na dvě směny. Důvodem odstávky byla epidemie způsobená koronavirem. Obnovení výroby doprovází více než 80 hygienických opatření.

Uber strádá

Poskytovatel alternativní taxislužby Uber za první čtvrtletí vykázal ztrátu 2,9 mld. USD. Ztráta zahrnuje odpis 2,1 mld. USD aktiv některých menších investic společnosti. Ke ztrátě přispěla rovněž pandemie, kvůli níž Uber už v polovině dubna zrušil výhled na tento rok. S podporou divize doručování potravin Uber Eats společnosti stouply tržby.

Nintendo těží z koronakrize

Japonský výrobce herních konzolí a videoher Nintendo v uplynulém finančním roce zvýšil čistý zisk o třetinu na 258,6 mld. jenů (61 mld. Kč). Poptávku po jejích produktech v posledních měsících podpořila koronavirová krize, kvůli které lidé tráví více času doma.