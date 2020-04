Koronavirus a sucho drtí české zemědělce. Pomoci má digitalizace

Nejhorší za 500 let

Současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 a stále nekončí, je podle údajů shromážděných týmem vědců z projektu InterSucho nejhorší za posledních 500 let. Průměrný deficit srážek se za pět let od roku 2015 pohybuje celostátně na úrovni zhruba 400 milimetrů. Aby však byla vodní bilance stejná jako v období 1961 až 2000, byl by jich potřeba dvojnásobek.

Současná suchá epizoda podle klimatologické vodní bilance, tedy rozdílu mezi úhrnem srážek a výparem, nejhůře vychází v nejsušších oblastech Česka – na jižní Moravě a v severozápadních Čechách.

Ministr životního prostředí Richard Brabec prohlásil, že zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém Česku, silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vody. Situace je podle něj katastrofická.